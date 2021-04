Nämä yleiset naisten terveysongelmat jäävät usein havaitsematta – tunnista oireet

Esimerkiksi endometrioosi voi tulla yllätyksenä, vaikka selkeitä oireita on vuosia, selviää uudesta tutkimuksesta.

Monet naisten terveyteen liittyvät ongelmat jäävät usein pimentoon, selviää suomalaistutkimuksesta.

– Esimerkiksi endometrioosi- tai PCOS-diagnoosi on monille tullut yllätyksenä, vaikka heillä on ollut selkeitä oireita jo useiden vuosien ajan. Tämä osoittaa, että näinkin yleiset naisten terveysongelmat jäävät usein havaitsematta, kertoo naisten terveystutkimuksen päätutkija, naistentautien professori Terhi Piltonen Oulun yliopiston tiedotteessa.

Erikoislääkärin suorittamissa tutkimuksissa on myös löydetty useita vatsalihasten erkaumia ja terveydelle haitallista maksan rasvoittumista.

Gynekologiset ongelmat ovat tyypillisiä.

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä

Tutkimuksen mukaan munasarjojen monirakkulaoireyhtymän (PCOS) kriteerit täyttyvät erikoislääkärin tutkimuksen perusteella 14 prosentilla. Kuitenkin vain 6 prosenttia ilmoittaa saaneensa aiemmin PCOS-diagnoosin.

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on tavallisin naisten hormonihäiriö.

Tunnusmerkkejä:

Liiallinen karvojen kasvu.

Epäsäännölliset kuukautiset.

Lisäksi voi olla aknea.

Yli puolet potilaista on ylipainoisia. Heillä on taipumus erityisesti keskivartalolihavuuteen.

Endometrioosi

Endometrioosidiagnoosin saaneita on tutkimuksen mukaan noin 10 prosenttia ja ulkosynnyttimien kiputilan, vulvodynian, 2,5 prosenttia.

Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella. Joskus endometrioosin oireet ovat varsin voimakkaat, joskus se voi olla vähäoireinen.

Tunnusmerkkejä:

Kuukautiskivut.

Alavatsakipu.

Yhdyntäkipu.

Endometrioosiin voi myös liittyä kuukautisvuotohäiriöitä.

Endometrioosi ei aina tule esiin ultraäänessä tai gynekologisessa sisätutkimuksessa. Lääkärit voivat arvioida, että oireet johtuvat esimerkiksi kuukautisista tai toiminnallisista vatsavaivoista.

Vulvodynia

Vulvodynialla tarkoitetaan pitkäaikaista, yli kolme kuukautta kestänyttä kiputilaa, jonka taustalla ei ole mikään tunnettu sairaus. Ulkoisesti alue on terveen näköinen.

Tunnusmerkkejä:

Ulkosynnyttimien kipu ja kirvely.

Kipua voivat aiheuttaa esimerkiksi emättimen suun koskettelu, tamponin asetus ja yhdyntä.

Luonteeltaan kipu on viiltävää tai kramppimaista

Yhdyntäkipu voi ilmaantua vasta yhdynnän jälkeen ja olla voimakkaimmillaan seuraavana päivänä. Ikävimmillään kivut voivat estää yhdynnät kokonaan ja vaikuttaa haitallisesti parisuhteeseen.

Parin vuoden lääkäreillä ravaamisen jälkeen kolmekymppinen Melli sai 25-vuotiaana vulvodynia-diagnoosin. Aluksi sitä tosin hoidettiin hiivana tai emätintulehduksena. Tuloksetta.

– Tosi monta vuotta häpesin sitä ja itseäni, koin olevani jotenkin viallinen ja vähemmän nainen kuin muut. Koska muut tuntuivat pystyvän seksiin ja minä en. Tuntui myös, että olen ihan yksin. Ei vulvodynia ole sellainen asia, josta voi soittaa ja jutella kaverille tuosta noin vaan. Ja olin myös hirveän epätoivoinen. Tuntui, että kipu ja kutina eivät lopu ikinä, en pääse niistä koskaan eroon eikä mikään auta, Melli kertoi jutussamme.

Emätintulehdukset

Toistuvat emätintulehdukset vaivaavat viidennestä. Tavallisimpia emätintulehduksia ovat Terveyskirjaston mukaan hiivasienitulehdus ja bakteerivaginoosi.

Tunnusmerkkejä:

Lisääntynyt valkovuoto ilman alavatsakipuja. Vuoto voi haiskahtaa tympeältä.

Kutina ja kirvely ulkosynnyttimissä.

Virtsakirvelyä voi myös esiintyä.

Tutkimuksesta selviää myös, että neljännes 35-vuotiaista naisista kärsii virtsankarkailusta.

Sattuiko seksi? Taustalla voi olla mm. limakalvojen kuivuus, vaginismi, vulvodynia, endometrioosi, seksitauti tai muu infektio.­

Yli puolella vyötärölihavuus

Tulosten perusteella 97 prosenttia naisista kokee terveytensä hyväksi. Tästä huolimatta yli puolella tutkittavista havaitaan keskivartalolihavuutta (vyötärönympärys yli 80 cm).

Vyötärölihavuus kertoo sisäelinten ympärille kertyneestä haitallisesta viskeraalisesta rasvasta, josta maksa ja muut tärkeät sisäelimet kärsivät.

Suosituksia korkeammat verenpaineet on kymmenellä prosentilla.

Tutkimus on ollut käynnissä Oulussa ja Helsingissä kohta vuoden ajan. Siihen on kutsuttu yli 4 500 Pohjois-Suomessa vuonna 1986 syntynyttä naista, joiden terveyttä on seurattu sikiöajoista asti.

Tutkimushanke saadaan päätökseen ensi vuoden aikana.

Lähteitä: Oulun yliopisto, Terveyskirjasto