Liikunta on teholääke – näin tavallinen arkiaktiivisuus vahvistaa vastustuskykyä ja parantaa rokotusten tehoa

Liike auttaa pitämään flunssat poissa ja myös parantaa rokotteiden tehoa.

Hengitysteiden infektiot ovat olleet viimeisen vuoden aikana jatkuvasti esillä – sattuneesta syystä. Uusi tutkimusyhteenveto tuo esiin fyysisen aktiivisuuden fantastisia hyötyjä vastaiskussa flunssalle ja influenssalle.

Säännöllinen fyysinen aktivisuus vähentää sairastumista, laskee kuolleisuutta ja saa rokotteet toimimaan paremmin

Tutkijat vetivät hiljattain yhteen tietoa fyysisen harjoittelun vaikutuksista vastustuskykyyn, kuolleisuuteen ja rokotteiden toimivuuteen. Havainnot olivat innostavia: Säännöllinen harjoittelu laskee infektioriskiä 31 prosenttia ja infektioon kuolleisuutta 37 prosenttia.

Lisäksi harjoittelu parantaa rokotusten tehoa. Tämä on innostavaa, sillä sen sijaan, että etsisi otsikoista ”parasta” rokotetta itselleen, voi omilla toimillaan vaikuttaa saamansa rokotteen tehoon.

Liikunnalla on fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia. Immuunipuolustus sekä hengitys- ja verenkiertoelimistö vahvistuvat. Liikunta myös lievittää vastustuskykyä nakertavaa henkistä stressiä.­

Miksi liikunta sitten vaikuttaa näin? Tutkijoiden mukaan taustalla on kaksi seikkaa.

Ensinnäkin liikunta parantaa immuunipuolustuksen tehoa. Toiseksi liikunnan ansiosta hengitys- ja verenkiertoelimistö on vahvempi ja paremmassa kunnossa. Näin se pystyy vastustamaan infektioita tehokkaammin ja kestää ne paremmin.

Vaikutus voi olla myös osittain psyykkinen, sillä liikunta vähentää koettua stressiä. Stressi taas voi heikentää immuunipuolustusta.

Kuinka paljon pitää liikkua?

Tutkijat analysoivat tutkimuksia, joissa tehtiin aerobisia lajeja, kuten kävelyä, juoksua tai pyöräilyä. Mukana oli myös voimaharjoittelututkimuksia.

Tutkimustieto ei anna selkeää vastausta siihen, mikä liikuntamäärä on optimaalinen vastustuskyvyn tukemiseen. On kuitenkin viitteitä siitä, että noin 150 minuuttia liikuntaa viikossa toimii.

Tämä on linjassa kansallisten liikuntasuositusten kanssa, joissa suositellaan viikkoon noin 2,5 tuntia matalatehoista liikuntaa, kuten reipasta kävelyä.

Näin vahvistat vastustuskykyä liikunnalla tai arkiaktiivisuudella

2,5 tuntia liikuntaa viikossa voi kuulostaa äkkiä isolta määrältä. Mutta jos jaat sen esimerkiksi 30 minuutin pätkiin, se tarkoittaa tällaista melko lyhyttä reippailua 5 päivänä viikossa. Voit jakaa tämän edelleen pätkiin, nimittäin pätkäliikunta, esimerkiksi 15 minuuttia työmatkaliikuntana reipasta kävelyä aamuin illoin, toimii yhtä hyvin kuin putkeen tehty pätkä. Samoin voit laskea esimerkiksi kevään reippaan haravoinnin ja risusavotan tuohon aikamäärään.

Ja muista, että tavoitteeseen ei tarvitse päästä heti. Voit nousta siihen esimerkiksi kuukauden tai kahden aikana. Äkkiä tavoite alkaa tuntua saavutettavalta.

Sitten vain hommiin!

Lähde: Chastin ym. 2021. Effects of Regular Physical Activity on the Immune System, Vaccination and Risk of Community-Acquired Infectious Disease in the General Population: Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. April.

Lisää treenivinkkejä löydät osoitteessa olipakerranmies.fi ja Facebookissa facebook.com/olipakerranmies.