Sydänsairaan kannattaisi hidastaa työtahtia – pitkät työviikot saattavat altistaa uudelle sydäninfarktille

Sydänkohtauksen sairastaneiden kannattaisi mahdollisuuksien mukaan hiljentää työtahtia.

Työelämään ensimmäisen sydäninfarktinsa jälkeen palaavien kannattaisi todennäköisesti välttää pitkiä työviikkoja. Tuoreen kanadalaistutkimuksen perusteella ainakin yli 55-tuntisia työviikkoja painavat sairastuvat uuteen infarktiin muita todennäköisemmin.

Tutkimuksen mukaan yli 55-tuntisia työviikkoja tekevät sairastuivat uuteen sydäninfarktiin noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin 35–40 tuntia viikossa työskentelevät. Tutkimukseen osallistui 967 työelämään palannutta sydänpotilasta, joista noin viidennes sai uuden sydäninfarktin keskimäärin kuuden vuoden seurannan aikana.

Pitkiä työpäiviä tekevät olivat usein miehiä ja heidän elämäntapansa olivat myös useammin epäterveellisiä. Muun muassa tupakointi, alkoholin käyttö ja vähäinen liikunta olivat heillä yleisempiä. He myös arvioivat työnsä stressaavaksi tai vaativaksi muita todennäköisemmin.

Tulokset kuulostavat uskottavilta, mutta niitä kannattaa tulkita varoen. Tutkimus ei ollut kovin suuri ja työviikkojen pituutta kyseltiin vain tutkimuksen alussa, minkä lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Jos havainnot kuitenkin varmistuvat lisätutkimuksissa, sydäninfarktin sairastaneiden kannattaisi mahdollisuuksien mukaan hiljentää työtahtia, jotta uuden infarktin riski pienentyisi.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.