Uutta apua diabeetikon neuropatiaan – voisi toimia potilailla, joilla tavanomaiset lääkkeet eivät tehoa

Selkäytimen sähköstimulaatio voi helpottaa diabeettista neuropatiaa potevan kipuja.

Diabeettista neuropatiaa potevat voisivat saada lievitystä kipuihinsa selkäytimen korkeataajuisesta sähköstimulaatiosta. Tuoreen tutkimuksen mukaan menetelmä auttaa potilaita, joilla tavanomaiset lääkehoidot eivät tehoa.

Neuropatia tarkoittaa hermovaurioita, jotka aiheuttavat muun muassa jalkojen pistelyä, puutumista, kipua ja tunnottomuutta. Myös lihasten toiminta voi häiriintyä, mikä myös vaikeuttaa kävelyä. Neuropatia kehittyy noin yhdelle diabeetikolle kolmesta.

JAMA Neurology -lehden julkaisemassa tutkimuksessa 187 diabeettista neuropatiaa sairastavaa satunnaistettiin joko tavalliseen lääkehoitoon tai lääkityksen lisäksi stimulaatiohoitoon, jossa ihon alle asennetaan selkäydintä sähköisesti stimuloiva laite.

Kun potilaita verrattiin puolen vuoden seurannan päätteeksi, korkeataajuista sähköstimulaatiohoitoa saaneista 74 prosenttia koki kipujensa lievittyneen ainakin 50 prosenttia. Pelkkää tavanomaista hoitoa saaneista niin koki vain 5 prosenttia. Sähköstimulaatio oli turvallista ja saattoi lisäksi vähentää potilaiden tunnottomuutta, tulokset osoittivat.

Sähköstimulaatiota on käytetty myös muihin vaivoihin, ja se on osoittautunut tehokkaaksi muun muassa selkäkipujen hoidossa. Koska nyt julkaistu tutkimus ei ollut lumekontrolloitu, on kuitenkin mahdollista, että osa sähköstimulaatioon liitetyistä hyödyistä selittyy lumevaikutuksella. On myös epäselvää, miten pitkäkestoisia vaikutukset ovat. Lisää tietoa saadaan toivon mukaan jatkotutkimuksessa, jossa potilaita aiotaan seurata kahden vuoden ajan.