ADHD-oireet ovat aikuisilla osittain erilaisia kuin lapsilla. Suomessa jopa 170 000:lla yli 15-vuotiaalla on ADHD.

Ihmissuhdeongelmat, vaikeudet säädellä tunteita ja edetä opinnoissa, jatkuva myöhästely ja unohtelu, koti aina kuin pommin jäljiltä.

Muun muassa tällaiset merkit aikuisella voivat kertoa ADHD:sta eli lapsuudessa alkaneesta aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä.

Toisaalta samanlaiset oireet voivat kertoa myös jostain aivan muusta. ADHD:een perehtynyt psykologian tohtoridosentti, neuropsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Maarit Virta-Jämiä kertoo, että olennaista on se, ovatko oireet alkaneet jo lapsuudessa.

– Jotta voi olla ADHD aikuisella, on täytynyt olla oireita jo lapsuudessa. Jos mitään tällaisia vaikeuksia ei ole ollut vaikkapa alakouluikäisenä, tämänhetkisen tiedon mukaan kyse ei ole ADHD:sta.

ADHD tullut näkyvämmäksi, ei yleistynyt

ADHD:sta puhutaan yhä enenevissä määrin. Vaikka ympärillä käytävää keskustelua kuuntelemalla voisikin luulla toisin, ADHD ei ole yleistynyt viime vuosikymmeninä. Se vain on tullut näkyvämmäksi ja tunnistetummaksi.

Silti on edelleen paljon ihmisiä, joilla ADHD on jäänyt tyystin tunnistamatta.

– On sekä ihmisiä, jotka epäilevät itsellään ADHD:ta, vaikka heillä ei sitä ole, että niitä, joilla se on, mutta he eivät ole saaneet diagnoosia, Virta-Jämiä sanoo.

Monituiset oireet

ADHD vaikuttaa aikuisella elämään monin tavoin.

Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat näyttäytyä esimerkiksi alussa mainittuna asunnon sotkuisuutena sekä vaikeutena aloittaa ja saattaa tehtäviä loppuun. Pitkäjänteisyyden puute voi ilmetä lukuisina kesken jääneinä projekteina.

Tarkkaavuusvaikeudet näkyvät muun muassa ajatusten karkailuna, häiriöherkkyytenä ja vaikeutena keskittyä tylsältä tuntuvaan asiaan edes hetkeä. Toisaalta jos aihe kiinnostaa, keskittyminen voi olla hyvinkin intensiivistä. Asioiden unohtelu ja vaikeudet keskittyä hankaloittavat sekä arkea, opiskelua että työtä.

Tutkimuksista tiedetään, että ihmissuhdeongelmat ovat melko tyypillisiä ADHD-oireisille. Impulsiivisuuden takia ADHD:sta kärsivä saattaa esimerkiksi tehdä ihmissuhteissa hyvin nopeita päätöksiä ja vaikkapa päättää parisuhteen äkkinäisesti, tai puhua toiselle hyvin harkitsemattomasti.

Impulsiivisuus ja kärsimättömyys voivat myös saada vaihtamaan työpaikkaa usein tai käyttäytymään vaarallisesti liikenteessä. Arjen organisointi on vaikeaa. Osalla aikuisista ADHD-oireisista on myös vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista tunteitaan.

Alisuoriutuminen opinnoissa ja työelämässä laskee itsetuntoa ja voi johtaa välttämiskäyttäytymiseen ja pahentaa riskiä syrjäytymiseen.

ADHD:een liittyy lisäksi paljon liitännäissairauksia. Esimerkiksi masennus, ahdistus, univaikeudet, tic-oireet, oppimishäiriöt, syömishäiriöt ja päihdehäiriöt voivat kulkea käsi kädessä ADHD:n kanssa. Toisaalta myös esimerkiksi masennuksen ja ahdistuksen oireet voivat olla samankaltaisia kuin ADHD:n.

Vain lieviäkin oireita

Virta-Jämiä kuvaa ADHD:n oireita jatkumoksi.

– Toisessa ääripäässä on lieviä vaikeuksia, joita on meillä kaikilla. Välillä on vaikeaa keskittyä ja ajatukset eivät pysy kasassa, tai luennolla olo tuntuu pitkästyneeltä. Toinen ääripää on ADHD, jossa vaikeudet ovat jatkuvia, toistuvia ja elämää haittaavia.

Hän vertaa asiaa masennukseen: jokainen on toisinaan alakuloinen, mutta se ei tarkoita, että olisi kliinisesti masentunut.

Yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi, joka vaatii erilaista keskittymistä kuin vaikkapa maatalouden työt, lisää ADHD-oireisilla vaikeuksia löytää omaa paikkaansa, Virta sanoo.­

Oireet voivat muuttua iän myötä

Nykytiedon mukaan lapsena tarkkaavuushäiriö on noin 4–7 prosentilla ja aikuisena noin 3–4 prosentilla. ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 -kirjassa (Tammi) Virta-Jämiä ja neuropsykologian erikoispsykologi Anita Salakari toteavat, että näin ollen Suomessa on noin 150 000–170 000 yli 15-vuotiasta, joilla on ADHD.

Kaikilla niillä, joilla on oireilua lapsena, oireet eivät jatku aikuisena.

– On tyypillistä, että tietyt oireet, kuten levottomuus ja yliaktiivisuus, lievittyvät lapsuudesta aikuisuuteen. Harvoin näemme aikuista, joka kiipeilee sohvan kaiteella. Osalla lievittyvyys on niin suurta, etteivät he enää aikuisena täytä ADHD:n kriteereitä.

Noin 70 prosentilla ADHD-oireilu kuitenkin jatkuu aikuisuudessa.

Tyttöjen tarkkaavaisuusongelmat jäävät useammin piiloon kuin poikien. Pojilla esiintyy lapsena useammin selkeää, ulospäin näkyvää häiriökäyttäytymistä koululuokassa, kun taas tytöillä oireet kääntyvät usein sisäänpäin.

– Tytöillä saattaa olla enemmän ongelmia masennuksen, ahdistuneisuuden ja itsetunnon kanssa.

Näistä moni sen tajuaa

Virta-Jämiä kertoo, että etenkin kaksi aikuisuuden vaihetta saavat ihmiset miettimään sitä, voisiko heillä olla diagnosoimaton ADHD. Toinen on se, kun opiskeluissa siirrytään korkeammalle kouluasteelle ja aletaan ihmetellä, miksi opinnoissa on niin paljon vaikeuksia.

– Ja toinen se, kun omat lapset tulevat siihen ikään, että heidän vaikeuksiinsa aletaan kiinnittää huomiota päiväkodissa tai koulussa. Kun asiaa aletaan tutkia, vanhempi huomaakin, että oli itse lapsena ihan samanlainen.

Useimmilla – mutta ei kaikilla – ADHD-oireisilla lapsilla on vähintään yksi häiriöstä kärsivä biologinen sukulainen.

Jos itsellään epäilee ADHD:ta, ja oireet aiheuttavat jatkuvaa haittaa elämässä, asiaa kannattaa lähteä selvittämään, Virta-Jämiä sanoo. Aikuisella ADHD-diagnoosin tekee yleensä psykiatri.

ADHD:ta hoidetaan niin sanotulla psykososiaalisella hoidolla, kuten psykoterapialla, neuropsykologisella kuntoutuksella tai ryhmäkuntoutuksella, sekä lääkityksellä. Myös vertaistuki on monelle tärkeää.

Nyky-yhteiskunnan vaatimusten täyttäminen vaikeaa

Siinä missä 1950-luvulla aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä on pärjännyt varsin hyvin vaikkapa peltotöissä, nyky-yhteiskunnan vaatimusten täyttäminen voi olla joillekin ADHD-oireisille vaikeaa.

– Nyt, kun pitäisi istua pitkä aika paikoillaan toimistossa, naputella tietokonetta ja keskittyä siinä olevaan asiaan, se onkin paljon vaikeampaa.

– Vaikka yksilöissä on tietenkin eroja, usein ADHD-oireiset pystyvät toimimaan paremmin työtehtävissä, jotka ovat lyhyitä ja vaihtuvia ja joissa on liikettä.