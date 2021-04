Kevätmasennus saattaa olla jopa kaikista vakavin masennuksen muoto, sanoo ammattilainen.

”Usein puhutaan siitä, kuinka suomalaiset masentuvat syksyllä lisääntyvän pimeän myötä. Mutta minulla on toisin: tälläkin hetkellä, kun aurinko paistaa suoraan kirkkaalta taivaalta näin iltakuudeltakin, en jaksaisi tehdä mitään. Olen yrittänyt tehdä lähtöä kauppaan jo tuntikausia, mutta aurinko on armoton.”

Näin kirjoittaa kevätväsymyksestä kärsivä kirjoittaja Vauva.fi-sivustolla.

Et ole yksin, vakuutti THL:n tutkimusprofessori, psykiatrian dosentti Timo Partonen aiemmassa jutussamme. Hän kertoi, että jotkut ihmiset sairastuvat talven päätyttyä harvinaiseen sairauteen: kevätmasennukseen.

Kevät siis todella vetää joidenkin mielen synkäksi.

Keskustelussa kerrotaan erilaisista kevään tuomista oireista.

– Mulla on V-käyrä niin korkealla keväisin valon takia, että verisuoni taitaa poksahtaa päästä.

– Tavallaan rakastan valoisia kesäöitä, mutta valon määrä on armoton ja väsyttää. Muut valittavat kaamosväsymystä, minä valoväsymystä.

– Olen paniikkihäiriöinen, ja minulla ainakin keväisin tulee herkemmin kohtauksia. Nukun muutenkin huonosti ja tarvitsisin nukkumiseen täyden pimeyden, viileyden ja pari tuntia rauhoittumiseen. Valo kai jotenkin yliaktivoi hermostoa, enkä meinaa rauhoittua millään.

– Olen yleensä koko kevään ja kesän toimintakyvyttömänä. Koko ajan keho jumissa, migreenit vaivaavat ja olen todella ärtynyt ja uupunut. Päivät ovat yhtä tuskaa. Mikään ei auta tähän! Ei liikunta, eivät masislääkkeet, ei tekeminen.

Kevät voi syventää masennusta

Dosentti Timo Partosen mukaan on huomattu, että osalla niistä, jotka ovat jo valmiiksi masentuneita, kevät syventää masennusta ja pahentaa oloa entisestään.

– Kevätmasennus saattaa olla jopa kaikista vakavin masennuksen muoto, hän sanoi artikkelissamme.

Samaa tarinaa kertovat keskustelupalstan kirjoittajat.

– Minulla on masennuksen ja ahdistuksen tunteita ja uupumusta enemmän keväällä kuin syksyllä pimeään aikaan. Kesäaikaan olen vähän levollisempi ja vähemmän väsynyt, vaikka minunkin on vaikea saada unta tarpeeksi, kun on valoisaa illalla ja aamulla.

– Minulla on keskivaikea masennus, ja keväisin se pahenee. Luonto herää eloon, on valoisaa ja kaikki jotenkin tohkeissaan. Itse olen lähinnä ahdistunut.

– Olen kokenut masennuksen, ja silloin masennukseni syveni keväisin. Tunne oli sellainen, että tulee kauhea energiapiikki, mutta kuitenkaan sille energialle ei kykene tekemään mitään, koska mikään ei kiinnosta eikä tunnu miltään. Joten vaan ahdistuin.

”Välillä tuntee olevansa hyljeksitty”

Useampi kirjoittaja kertoo, että tuntee oireilun vuoksi olevansa outolintu, joka ei kykene nauttimaan keväästä muiden ylistäessä valon määrän lisääntymistä.

– Välillä tuntee olevansa hyljeksitty, kun ei odotakaan auringonpaistetta ja helteitä. Ihmiset pitävät outona, jos toivoo pilvisiä päiviä. Jos vähänkään lipsauttaa, ettei pidä auringonvalosta, niin sinut leimataan ärsyttäväksi valittajaksi. Marraskuussa saa sitten valitella vaikka mistä.

– Sinänsä kyllä tykkään valoisista illoista, mutta vasta siitä hetkestä, kun aurinko on laskemassa.

Monelle syksy tuo mukanaan helpotuksen, kun päivä lyhenevät ja illat alkavat pikkuhiljaa pimetä.

– Itsellä alkaa aina helpottaa juhannuksesta, kun se pahin alkushokki on ohi. Parasta on se, että jokainen päivä on eilistä lyhyempi.

– Minä virkistyn syksyä kohti mentäessä, kun illat pimenevät ja viilenevät. Olen jotenkin enemmän elossa ja tunnen enemmän tunteitakin, kuin muina vuodenaikoina.

Mikä avuksi?

Aiemmassa jutussamme listattiin masennuksen oireita. Keväisin monet suomalaiset alkavat kärsiä erilaisista uniongelmista, mutta niitä ei pidä sekoittaa kevätmasennukseen.

Masennuksen tyypillisiä oireita ovat muun muassa:

Masentunut ja alakuloinen mieliala

Ärtyneisyys

Saamaton ja väsynyt olo

Uniongelmat

Ruokahalun muutokset: ruokahalu voi kadota kokonaan tai lisääntyä huomattavasti

Keskittymisvaikeudet ja muistin heikkeneminen

Mielenkiinnon ja mielihyvän katoaminen

Itseluottamuksen ja itsearvostuksen menettäminen

Synkät ajatukset: kohtuuton kritiikki itseään kohtaan ja syyllisyyden tunne, itsemurha-ajatukset

Partonen kehotti masennusta epäileviä hakeutumaan lääkäriin.

– On tärkeää, että hakeutuu hoitajalle ja sitä myötä edelleen lääkärille, jotta saataisiin tietää, onko kyse masennuksesta vai jostain muusta. Jos kyse on masennuksesta, niin kyllä se on sairaus, jota täytyy aktiivisesti hoitaa.

