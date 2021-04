Pari tuntia pyöräilyä viikossa tekee ihmeitä – näin pääset tavoitteeseen helposti

Jo melko pieni määrä pyöräilyä tuo suuret terveyshyödyt.

Passiivisuus on pahasta. Se voi olla jopa hengenvaarallista. Onneksi tähän asiaan voi vaikuttaa. Uusi tutkimusyhteenveto paljastaa, että jo melko pieni määrä pyöräilyä saa ihmeitä aikaan.

Tutkimuksen mukaan pyöräily vähentää kuolleisuutta

Tutkijat selvittivät hiljattain lähes puolen miljoonan ihmisen tutkimusyhteenvedossa, miten pyöräilyn määrä vaikuttaa kuolleisuuteen tutkimusten aikavälillä. Pyöräily vähensi kuolleisuutta ihmisryhmässä tarkkailujaksolla parhaimmillaan 24 prosenttia. Konkelin veivaaminen voi siis kirjaimellisesti pelastaa elämiä!

Pari tuntia pyöräilyä viikossa vähentää tutkimusaikavälin kuolleisuutta ihmisryhmässä jopa neljänneksen.­

Tutkimusyhteenvedossa havaittiin, että kuolleisuus alkoi vähentyä jo hyvin pienillä pyöräilymäärillä. Pienikin määrä siis päihittää passiivisuuden ja jokainen polkaisu on kotiinpäin. Suurin hyöty näytti tulevan noin 130 minuutin melko reippaalla pyöräilyllä viikossa.

Näin hyödynnät tietoa

Liikunnan ja liikkeen kuntovaikutukset ovat pitkälti kiinni kertyvästä kokonaismäärästä. Siksi nämä tulokset eivät tarkoita sitä, että viikkoon on pakko saada kaksi tunnin pyöräilyä – puhumattakaan yhdestä kahden tunnin pyöräilystä. Määrää voi kerätä yksittäisistä pyöräilypätkistä. Jos pystyt esimerkiksi pyöräilemään töihin tai ainakin osan työmatkasta, vaikkapa asemalle ja takaisin, saat kartutettua kuin itsestään viikkoon kertyvää pyöräilymäärää.

Toki voit myös tehdä erillisiä harjoituksia, joissa lähdet varta vasten pyöräilemään. Alussa voit aloittaa hyvin 20–30 minuutin lenkeistä ja nostaa niiden kestoa tarvittaessa. Tarkkaile silti edelleen viikossa kertyvää kokonaismäärää parin tunnin tavoite mielessä.

Muista myös teho. Jos pyöräilet esimerkiksi töistä kotiin, ja hikoilemisella ei ole pahemmin väliä, haasta välillä itseäsi ja paina menemään niin, että hengästyt kunnolla.

Kevään kelit alkavat olla pyöräilylle suotuisat, joten nyt vaan fillari esiin, kypärä päähän ja menoksi!

Lähde:

Zhao ym. 2021. Association of Cycling with Risk of All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality: A Systematic Review and Dose–Response Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. Sports Medicine. March 2021.

