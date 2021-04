Näin voit vaikuttaa terveyteesi ja jarruttaa vanhenemista – asiantuntija listaa tärkeimmät terveysteot

Millaisia terveystekoja kolmekymppisen kannattaa tehdä? Entä kuusikymppisen? Katso, mihin juuri sinun kannattaisi kiinnittää huomiota.

Vaikka terveyden eteen tehtävät teot ovat tuttuja ja melko samoja eri ikävuosina, korostuu tiettyjen terveystekojen merkitys riippuen siitä, onko mittarissa 30 vai 60 vuotta.

Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä suurempi merkitys omilla valinnoilla on. Omien valintojen lisäksi on toki tärkeää, että myös läheiset ihmiset sekä työ- ja elinympäristö tekevät valinnat mahdollisiksi ja niitä tuetaan myös yhteiskunnan päätöksenteossa.

– Vanhenemista voi jarruttaa omilla elintavoillaan. Ihan kaikenikäisten kannattaa kiinnittää huomiota terveelliseen ravintoon, riittävään liikuntaan, tupakan ja päihteiden välttämiseen, mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen, painonhallintaan, kehopositiivisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin, kansanterveystieteen dosentti ja THL:n johtava asiantuntija Päivikki Koponen luettelee.

20+ Mieti, tahdotko lapsia

20–30-vuotiaana korostuvat Koposen mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät asiat. Vaikka monelle lapsen saamista ajankohtaisempaa on tässä vaiheessa raskauden ehkäisy, Koponen kehottaa ajattelemaan lisääntymistä ajoissa.

– On julma tosiasia, että todennäköisyys lapsen saamiselle on pienempi lähempänä neljääkymmentä kuin kolmeakymmentä, vaikka opiskelun ja työelämään siirtymisen paineissa se ei tuntuisikaan ajankohtaiselta.

Asia, jota parikymppiset eivät useinkaan tule ajatelleeksi, on unen ja säännöllisen unirytmin merkitys mielen hyvinvoinnille ja painonhallinnalle.­

Vaikka perheenlisäys ei vielä olisi ajankohtaista, omaa hedelmällisyyttään voi silti pitää yllä välttämällä tupakointia, päihteitä ja ylipainoa.

Yksi asia, jota parikymppiset eivät Koposen mukaan useinkaan tule ajatelleeksi, on unen ja säännöllisen unirytmin merkitys mielen hyvinvoinnille ja painonhallinnalle. Niin ikään liikuntaan kannattaisi kiinnittää huomiota, sillä ikävuodet kahdenkymmenen jälkeen ovat edelleen luuston vahvistumisen kannalta tärkeitä.

– Liikunnan ei todellakaan tarvitse olla mitään hikiliikuntaa, vaan jokainen arkinen askel merkitsee.

30+ Lihasvoima kuntoon

Koponen kehottaa viimeistään kolmikymppisiä heräämään pohtimaan, haluaako saada lapsia. Toisaalta, jos lapsia jo on, kannattaa omaan jaksamiseen vanhempana panostaa. Jaksamista voi edesauttaa kevyellä liikunnalla ja riittävällä unella. Koska jälkimmäisestä on pienten lasten kanssa usein pulaa, Koponen korostaa vanhempien yhteispeliä.

– Kannattaa vuorotella ja huolehtia siitä, että kumpikin saa välillä nukkua täydet yöunet. Yhden vanhemman perheessä apua täytyy uskaltaa pyytää läheisiltä.

Koponen kannustaa äidiksi tulleita kiinnittämään huomiota siihen, että paino palautuisi suunnilleen samaksi kuin ennen raskautta ja että lantionpohjan lihakset pysyisivät hyvässä kunnossa.

– Lantionpohjan lihaksilla on valtava merkitys muuhunkin kuin seksin harrastamiseen. Tässä vaiheessa on oikea aika ehkäistä myöhemmällä iällä esiintyviä virtsankarkailuongelmia harjoittamalla lantionpohjaa.

Verenpainetta kannattaa seurata.­

Erityisesti miesten tulisi jo tässä iässä ottaa huomioon naisia suurempi sydän- ja verisuonisairauksien riski ja panostaa niiden ehkäisyyn. Kannattaa seurata vähintään omaa verenpainettaan, ja myös kolesteroliarvoja, jos suvussa on taipumusta korkeaan kolesteroliin.

40+ Vältä kuormitusta ja kansantauteja

Nelikymppisillä korostuvat Koposen mukaan etenkin omaan jaksamiseen liittyvät kysymykset. Moni on tiiviisti kiinni työelämässä ja elää samalla kotona kiireistä aikaa. Nyt kannattaakin panostaa psyykkisen kuormittumisen välttämiseen ja löytää omat keinot rentoutumiseen.

Nelikymppisten kannattaisi havahtua myös kansantautien ehkäisyyn ja huomioida etenkin diabetesriski. Jos suvussa on diabetesperimää tai itselle on kertynyt ylipainoa, on syytä tarkistuttaa verensokeriarvot. Muuten riittävät normaalit, terveelliset elämäntavat. Nelikymppisenä on hyvä muistaa myös muistihäiriöiden ennaltaehkäisy. Liikunta, monipuolinen ravinto, riittävä uni ja tupakoinnin välttäminen auttavat myös tässä.

50+ Helpota vaihdevuosioireita liikunnalla

Viisikymppisyys on taitekohta, jossa kansantaudit usein ilmaantuvat, jos niiden ehkäisyyn ei ole kiinnittänyt huomiota. Naisilla esiintyy usein vaihdevuosioireita, ja myös hormonimuutokset vaikuttavat terveyteen. Paras kotikonsti vaihdevuosioireiden helpottamiseen on liikunta, mutta oireisiin kannattaa tarvittaessa hakea apua myös lääkäriltä.

– Viisikymppisillä on vielä hyvin aikaa tehdä muutoksia elintapoihinsa. Omilla teoillaan voi vaikuttaa paitsi sairastumisriskiin, myös vielä sairastuttuaan.

Paras kotikonsti vaihdevuosioireiden helpottamiseen on liikunta.­

60+ Älä passivoidu

Kun tulee aika jäädä eläkkeelle, Koponen kehottaa varmistamaan, ettei elämä muutu liian passiiviseksi. Esimerkiksi työmatkaliikunta täytyy pyrkiä korvaamaan, sillä liikkumis- ja tasapainovaikeudet yleistyvät 60 ikävuoden jälkeen.

Kannattaa myös muistaa, että sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä mielen hyvinvoinnin kannalta. Jos työelämän kiireissä ei ehtinyt harrastaa, viimeistään nyt on aika etsiä itselleen mieleinen harrastus.

Kun ruokailu työpaikalla jää pois, säännöllinen ateriarytmi helposti unohtuu. Koponen kannustaa silti edelleen pitämään kahta lämmintä ateriaa päivässä tavoitteena. Liikunnan väheneminen ja epäsäännöllistyvä ruokavalio näkyvät helposti ylipainona.

Myös omaan jaksamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Mahdolliset lapsenlapset tuovat uusia mahdollisuuksia ja iloa, mutta isovanhemman täytyy itse miettiä, paljonko hoitoapua voi tarjota ja pitää rajoistaan kiinni.

Myös ikääntyvien vanhempien tai oman puolison hoiva voi vaatia paljon voimavaroja. Jos oma jaksaminen huolettaa, on tärkeä hakea apua.

70+ Jumppaa lihaksille ja aivoille

Nyt on korkea aika pitää muistista huolta. Tutkimustulosten mukaan muistisairauksien ennaltaehkäisyyn pystyy itse vaikuttamaan. Valitettavasti mitä passiivisemmaksi elämä muuttuu ja mitä enemmän elinpiiri kaventuu, sitä huonompi tilanne on myös muistin kannalta.

Ikääntyneidenkin on tärkeä jaksaa harrastaa, sillä passivoituminen ja elämänpiirin liika kaventuminen lisäävät masennuksen riskiä.­

Passivoituminen ja elämänpiirin liiallinen kaventuminen lisäävät myös masennuksen riskiä. Siksi ikääntyneidenkin on tärkeä jaksaa harrastaa. Myös liikunnalla on suuri merkitys muistin kannalta.

– Liikunnalla voi ennaltaehkäistä varsinkin verisuoniperäisiä muistihäiriöitä ja lieventää niiden haittoja omassa elämässään.

80+ Pidä huolta lihasvoimasta

Koposen mukaan on yleinen harhakäsitys ajatella, että yli 80-vuotiaat ovat heikkokuntoisia, sillä nykyään suuri osa tästä ikäluokasta on täysin toimintakykyisiä. Tässä iässä alkaa kuitenkin näkyä, miten omaa terveyttään on hoitanut ja millaista kuormaa elämä on mukanaan tuonut.

Yli 80-vuotiaiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota tasapainoa ja lihasvoimaa ylläpitävään liikuntaan. Pelkät kävelylenkit eivät aina riitä, vaan lihasvoimaa kannattaa ylläpitää monipuolisesti.

Kuntosalille ei kuitenkaan tarvitse sännätä, vaan pelkkä hitaasti ylös nouseminen ja takaisin istuminen muutamaan kertaan ja muut vastaavat yksinkertaiset liikkeet voivat riittää.

Ikääntyessä monen ruokahalu heikkenee. Koponen kannustaa kuitenkin huolehtimaan riittävän monipuolisesta ravinnosta ja proteiinin saannista. Säännölliset ruoka-ajat auttavat, jottei kerralla tarvitse syödä niin paljon.

– Ei tässäkään iässä välttämättä proteiinilisiä tarvita, mutta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että syö riittävästi vähärasvaista lihaa, maitotuotteita tai kasviproteiineja, Koponen sanoo.