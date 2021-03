Loppuuko energia kesken päivän? 11 täsmävinkkiä, joilla saat lisää puhtia – ensimmäinen tehtävä heti aamulla

Ruokavalio, liikunta ja lepo vaikuttavat vireystilaan, mutta tutkimusten mukaan niin myös esimerkiksi laulaminen ja pukeutuminenkin.

Väsynyt, saamaton ja kiukkuinen olo? Uuvahtaneeseen olotilaan vaikuttavat monet asiat: stressi ja arjen kokonaiskuormitus, uni, liikunta, ruokavalio...

Oleellisinta on tiedostaa se, että kokonaisuus ratkaisee, sanoo personal trainer ja ravintovalmentaja Siiri Valkonen. Tärkeää on, että riittävä lepo, liikunta ja syöminen ovat tasapainossa.

Valkonen kuitenkin muistuttaa, että sekä kuormittavat että palauttavat tekijät ovat tietyssä määrin yksilöllisiä. Siksi kaikki vinkit eivät sovi kaikille.

– Pitää tiedostaa se, mistä oma energiavaje johtuu ja mitkä tekijät kuormittavat ja väsyttävät arjessa.

Jos energia tuntuu usein loppuvan kesken päivän, näillä vinkeillä voi saada lisää puhtia elämään:

1. Päiväunet tiettyyn aikaan

Unentarve on yksilöllistä, mutta keskimäärin työikäiset aikuiset tarvitsevat unta 7–9 tuntia yössä. Vireyteen auttaa, kun unirytmi on mahdollisimman säännöllinen, myös viikonloppuisin.

Päiväunet virkistävät, mutta niitä ei pidä nukkua liian myöhään eikä liian pitkään. Virkistävimmät päiväunet kestävät 10–20 minuuttia ja ne olisi hyvä nukkua kello 12 ja 15 välillä.

2. Liiku riittävästi – mutta älä liikaa

Liikunta edistää terveyttä monella tavalla ja auttaa jaksamaan arjessa, mutta jos liikunnan, unen ja ravinnon suhde ei ole tasapainossa, liikunta saattaakin tehdä hallaa vireystilalle.

Jos jaksaminen on muutenkin kortilla, raju juoksu-, crossfit- tai vaikkapa salitreeni työpäivän päätteeksi voi lisätä stressiä entisestään ja tehdä yöunista kehnot. Personal trainer ja ravintovalmentaja Tiina Ekman neuvookin opettelemaan oman kropan kuuntelemista: on hyvä oppia tunnistamaan, milloin olo vain on saamaton eikä siksi tee mieli liikkua, ja milloin kehon olisi oikeasti hyvä antaa levätä.

– Kannattaa pysähtyä kuuntelemaan omaa oloaan ja sitä, mitkä omat voimavarat ovat ja mitä kroppa ja pää oikeasti tarvitsevat. Tarvitaanko päivään kovaa treeniä vai kevyempää liikuskelua, myös Valkonen sanoo.

Rauhallinen kävely luonnossa kohottaa mielialaa ja vähentää stressiä.­

Välillä voi olla hyvä lähteä kovan juoksutreenin sijasta ihan vain kävelylle tai vaihtaa se kehonhuoltoon.

Paras liikuntamuoto on sellainen, joka tuntuu itselle mieluisalta. Monipuolisuus on kuitenkin hyvästä: kestävyystreenin rinnalla voi kokeilla myös pehmeämpiä lajeja, kuten joogaa ja pilatesta, jotka voivat rauhoittaa hermostoa.

3. Syö hyvin ja säännöllisesti

Syöminen säännöllisesti noin neljän tunnin välein auttaa ylläpitämään hyvää vireystilaa koko päivän. Tätä painottavat sekä Valkonen että Ekman.

– Itse suosin sitä, että syö joka aterialla kourallisen verran kasviksia, marjoja ja hedelmiä, ja lisäksi hiilihydraattia, proteiinia ja rasvaa, Ekman sanoo.

Kasvikset kuuluvat kaikille aterioille.­

Ekman kertoo huomanneensa sen, että monet esimerkiksi syövät päivällä hyvin vähän ja vetävät sitten illalla nälkäisinä suuren määrän ruokaa kerralla.

– Sitten ei enää jaksa illalla nousta sohvalta tai lähteä treeneihin.

Varsinkin paljon liikkuvien kannattaa tarkkailla sitä, että ruokavaliossa on proteiinia ja hiilihydraatteja riittävästi.

– Proteiinin tehtävä on korjata lihaksia, ja jos elimistö ei saa riittävästi rakennuspalikoita, se ei palaudu, Ekman sanoo.

4. Muista aamupala

Pelkän kahvin tai veden voimalla ei aamulla pärjää pitkälle, Valkonen sanoo. Jotta elimistön saa heti päivän alussa käyntiin, sille kannattaa antaa ravintoa. Myös ajatus rullaa paremmin, kun aivot saavat energiaa.

Hyvällä ja riittävällä aamupalalla pötkii päivässä pitkälle.­

5. Pidä mikrotaukoja

Pienet tauot työpäivän keskellä auttavat palautumaan myös hereillä ollessa ja keskittymään paremmin. Valkonen neuvoo, että ylös kannattaa nousta vaikkapa tunnin välein ja ajatella hetki jotain ihan muuta kuin töitä.

– Nyt, kun monet tekevät etätöitä, normaalit tauot ja liikuskelut työpäivän aikana voivat jäädä herkästi pois. Olisi hyvä pitää vaikka tunnin välein mikrotauko, jossa ei ole mitään häiriötekijöitä: ei puhelinta tai läppäriä. Kunhan vaikka vain seisoskelee pihalla ja katselee ympärilleen tai käy parvekkeella kahvilla.

6. Tarkista, saatko riittävästi vitamiineja

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan monet suomalaisnaiset eivät saa ravinnostaan riittävästi A- ja D-vitamiineja, folaattia ja tiamiinia, ja miehillä listaan lisätään vielä C-vitamiini ja riboflaviini. Naisilla lisäksi riittävä raudan saaminen tuottaa usein ongelmia.

Jos tuntee itsensä jatkuvasti väsyneeksi, Ekman neuvoo kääntymään lääkärin puoleen ja esimerkiksi mittauttamaan hemoglobiini- ja ferritiiniarvot. Raudanpuutteen riskiryhmässä ovat muun muassa ihmiset, jotka luovuttavat verta säännöllisesti tai joilla on runsaat kuukautiset tai useita synnytyksiä takana.

Netistä löytyvillä kalorilaskureilla voi tarkistaa, mitä vitamiineja omassa ruokavaliossa on riittävästi ja missä kohdassa olisi vielä parantamisen varaa.

7. Juo tarpeeksi vettä

Nestehukka aiheuttaa muun muassa väsymystä ja päänsärkyä. Aikuisen pitäisi saada nestettä noin 2–3 litraa päivässä, josta puolet syötynä. Hikoilu, saunominen ja hellekelit lisäävät nesteen tarvetta.

Pieni laulutuokio keskellä päivää voi tehdä hyvää.­

8. Laula

Tutkimusten mukaan laulaminen vähentää stressiä ja kohentaa mielialaa. Oma pieni karaokehetki vaikkapa auton ratissa voi siis piristää kummasti.

9. Mieti kofeiininkäyttöäsi

Moni aloittaa päivänsä kofeiinilla ja pitää vireystilaa pitkin päivää yllä sen avulla. Se ei välttämättä ole järkevää etenkään yöunien kannalta.

– Kannattaa huomioida se, että kofeiinin puoliintumisaika on erittäin pitkä. Yksilöllinen puoliintumisajan vaihtelu on 2–8 tuntia. Iltapäivällä nautittu kahvi vaikuttaa siis vielä nukahtamiseen illalla, Ekman sanoo.

Hän kertoo itse olevansa herkkä kofeiinille, mistä syystä ei käytä kofeiinipitoisia tuotteita enää keskipäivän jälkeen.

– Ilman kofeiinia huomaan helpommin elimistöni luontaisen vireystilan ja unen tarpeen.

10. Vältä alkoholia

Yömyssyt vaikuttavat unensaantiin. Väite siitä, että pieni ryyppy illalla auttaisi nukkumaan, on tutkimusten mukaan kukkua. Liikuntalääketieteen professori Urho Kujala Jyväskylän yliopistosta on aiemmin kertonut IS:lle, että alkoholilla on selkeä heikentävä vaikutus kehon palautumiseen yön aikana.

– Mitä enemmän alkoholia nautitaan, sitä voimakkaampi stressitekijä se on keholle. Jo yhden alkoholiannoksen nauttiminen iltaisin vähentää palauttavan unen määrää, hän kertoi.

11. Pukeudu kivasti

Varsinkin korona-aikana moni viettää kaiket päivät college-housuissa ja huppareissa tukka sotkussa, mutta tutkimusten mukaan suoritusteho paranee, kun pukee päälle kivat vaatteet. Asiasta on hiljattain kirjoittanut muun muassa Wall Street Journal.

Tutkijoiden mukaan jo pienikin panostus riittää: hieman kotivaatteita hienommat vaatteet, pieni sipaisu meikkiä tai vaikkapa omaa silmää miellyttävä kampaus.