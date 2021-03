Työuupumus lisääntyi – tutkija on huolissaan työuupumuksen normalisoitumisesta: ”Meillä palavat loppuun jopa kolmekymppiset”

Kahden asiantuntijan mukaan monilla työpaikoilla työuupumusta ei edelleenkään tunnisteta ajoissa, tai kuormittumiseen ei osata puuttua.

Työuupumus Suomessa lisääntyi hieman koronavuonna 2020 sitä edeltäneeseen vuoteen verrattuna. Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta kertoo, että asiaa selvitettiin Miten Suomi voi? -hankkeessa tehdyllä kyselytutkimuksella.

– Korona-aikana ensialkuun työperäinen väsymys vähän hellitti Suomessa. Mutta loppusyksystä 2020 työuupumus on lievästi lisääntynyt verrattuna aikaan ennen koronaa, sekä työntekijöillä että johtamistehtävissä olevilla.

– Suurempi kielteinen muutos on ollut motivaatiopuolella, eli työn imu on laskenut ja työssä tylsistymisessä on ollut isompi heikennys korona-aikana. Erityisesti nuorten työuupumus on kesän jälkeen lisääntynyt.

Hakasen mukaan Suomessa ei ole viime vuosilta tutkimuksia, joissa olisi tutkittu nimenomaisesti työuupumuksen yleisyyttä.

Se tiedetään, että mielenterveystaustaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina huimasti. Kelan tilastot kertovat, että mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä kasvoi vuosien 2016 ja 2019 välillä 43 prosenttia.

– Työuupumus ei ole virallinen diagnoosi, vaan apukoodi, joka voidaan kirjata. Silloinkin kun ihminen on työuupunut, se kirjautuu usein joksikin muuksi, tyypillisesti masennukseksi. Tämän vuoksi ei tiedetä varmuudella sairauslomalle johtaneen työuupumuksen yleisyyttä, Hakanen sanoo.

2011 tehdyn kansallisen väestökyselyn mukaan noin neljännes työssä käyvistä suomalaisista on kokenut vähintään lievää työuupumusta. Hakanen uskoo, että työuupumus ei ole viime vuosina ainakaan vähentynyt vuonna 2011 saaduista luvuista.

– Ei puhuta mistään harvinaisesta ilmiöstä. Monilla aloilla työtä joudutaan tekemään entistä vähemmillä resursseilla ja suorittamaan entistä enemmän.

”Työuupuneet itse kokevat tyypillisesti hirveän suurta syyllisyyttä”

Hakasen mukaan työelämä on tullut vaativammaksi ja epävarmemmaksi, mutta vastapainoksi on tullut myös myönteisiä kehitystrendejä.

– Kyllähän meillä on paljon kiinnitetty tähän huomiota työpaikoilla, ja ollaan tietoisia ongelmista. Työpaikoilla laajassa mittakaavassa mietitään, että miten töitä tehtäisiin fiksummin.

Hakanen uskoo, että työuupumuksesta puhuminen on tullut helpommaksi, kun asiaa on käsitelty enenevissä määrin esimerkiksi tiedotusvälineissä. Hän näkee, että työelämässä osataan tätä nykyä ottaa työntekijöiden työuupumus huomioon paremmin kuin esimerkiksi joitain vuosia takaperin.

Hakanen uskoo silti, että monilla työpaikoilla ongelmaa ei edelleenkään tunnisteta ajoissa, eivätkä työntekijät itsekään usein tajua ottaa erityyppisiä oireitaan ensin vakavasti.

– Työuupuneet tyypillisesti sanovat toivuttuaan, että he eivät tajunneet, missä mentiin. Että he vain yrittivät puskea töitä eteenpäin selvitäkseen vastuistaan.

– Työpaikoilla voi olla myös osaamisvajetta, eli ei oikein osata tehdä mitään työssä uupumisen torjumiseksi. Ei osata muuttaa asioita tai löydetä keinoja muuttaa sitä, että ihmiset eivät kuormittuisi niin paljon. Että onhan meillä hirveä kiire, mutta kun on nämä paineet ja pakko tehdä hommia.

Vaikka työuupumuksesta puhutaan paljon julkisuudessa, työuupuneet itse kokevat silti tyypillisesti syyllisyyttä ja stigmaa uupumisestaan.

– Ennen uupumista ei ole ehkä uskallettu riittävästi nostaa esille sitä ongelmaa, että minulla on liikaa töitä. Koetaan, että valitanko minä tai olenko huono työntekijä.

Työpaikoilla tulee olla varhaisen tuen tai välittämisen malleja, joihin on kirjattu, mitä tehdään, kun työntekijälle tulee työkykyongelmia. Hakasen mukaan työuupumusta ehkäistään ja hoidetaan parhaiten muuttamalla työolosuhteita ja johtamalla työntekijöitä niin, että esimiehen ja työntekijän välillä on arkista yhteydenpitoa siitä, miten asiat sujuvat.

Hän muistuttaa, että työuupumus ei synny pelkästään siitä, että työntekijällä on paljon töitä, vaan kyse on vaakakupista sen välillä, kuinka paljon ihminen ponnistelee ja uhrautuu, ja kuinka paljon hän saa työltä itselleen tärkeiksi kokemiaan vastineita. Tämä on yksi asia, mihin työpaikoilla voidaan kiinnittää huomiota.

Hakanen sanoo, että jos työpaikalla on aito yhteisöllisyyden ja reiluuden ilmapiiri, on tällaisessa maastossa vaikeampi uupua.

– Tyydytyksen, aikaansaamisen, onnistumisen kokemista, myönteistä palautetta, kehittymistä, kasvua ja oikeudenmukaista toimeentuloa. Tämä aika pitkälti ennustaa, uupuuko ihminen. Jos on jatkuva epätasapaino, jossa ihmiseltä vaaditaan hurjan paljon, mutta hän ei saa ikinä tunnustusta ja kiitosta, niin se on aika kestämätön yhtälö.

”Ilmiötä ei saada kuriin”

Johtamisen ja organisaatioiden tutkija Charlotta Niemistö kauppakorkeakoulu Hankenista sanoo niin ikään positiivisen asian olevan se, että työuupumuksesta uskalletaan puhua tänä päivänä aiempaa enemmän ja myös julkisessa keskustelussa uupumuksesta puhutaan paljon.

– Asia on huomioitu entistä paremmin myös monilla työpaikoilla, missä on otettu käyttöön erilaisia toimintamalleja työuupumuksen ehkäisemiseksi. Nämä eivät kuitenkaan näytä riittävästi estävän työuupumusta, sillä esimerkiksi Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan työuupumuksen pelko on lisääntynyt.

Niemistön mukaan huolestuttavaa on se, että alasta riippumatta toimintamallit ja käytännöt, kuten työterveydenhuollon palvelut ja varhaisen puuttumisen malli, eivät riittävästi kohtaa työntekijän tilannetta, ja työuupumisen ehkäisy on edelleen pitkälti yksilön omalla vastuulla.

– Ihmiset putoavat näistä ennakoivista toimista ja käytännöistä läpi. Sairauslomalla olet joitain viikkoja poissa, mutta se ei useinkaan riitä. Saatat hetkellisesti voida paremmin, mutta kynnys joutua samaan uupumusvaiheeseen uudestaan on matalampi.

– Vaikka tästä puhutaan avoimemmin ja enemmän ja ongelmaa mietitään organisaatioiden eri tasoilla, niin siitä huolimatta ilmiötä ei saada kuriin. Ennakointi ontuu.

Niemistö on huolissaan työuupumuksen jonkinasteisesta normalisoitumisesta työelämässä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että työuupumuksesta on kärjistäen tullut jo niin tavallista, ettei se enää hätkäytä, vaikka jokaisen tapauksen pitäisi hätkähdyttää.

– Remmi enemmänkin koko ajan tiukkenee. Elämme jatkuvassa kiireessä, ja meillä on jatkuva informaatiotulva, ja pitäisi tehdä monta asiaa samanaikaisesti. Tutkimukset sanovat, että näin ei voi jatkua.

Hän näkee, että työuupumisen ennaltaehkäisy vaatisi merkittävää työkulttuurin muutosta.

– Niin merkittävää, etten edes tiedä, olisiko sellainen mahdollista ilman kattavaa ja monitasoista yhteistyötä kohti kestävämpää työelämää.

Niemistön mukaan yksittäiset työntekijät eivät pysty muuttamaan kuormittavaa työkulttuuria, ja yksittäisille organisaatioillekin tämä on haastavaa. Kyseessä on hänen mukaansa laajempi yhteiskunnallinen kysymys, jossa on pelissä tulevaisuuden työelämä ja työntekijöiden riittäminen.

– Yhteiskunnallisesti haastava asia on se, että meillä palavat loppuun jopa kolmekymppiset, jotka eivät ehkä parin kerran jälkeen palaudu, ja joutuvat hyppäämään oravanpyörästä ja tekemään jotain ihan muuta. Kysymys on, onko meillä varaa siihen, että ihmiset kouluttautuvat uudelleen tai jäävät sairaseläkkeelle?