Valtaosa piristyy keväällä, mutta toisille käy päinvastoin – kevätmasennus on harvinainen, mutta vaarallinen sairaus

Kevät vetää joidenkin ihmisten mielen synkäksi.

Valtaosa ihmisistä piristyy kevään tullen, mutta joillekin lisääntyvällä valolla on täysin päinvastainen vaikutus.

THL:n tutkimusprofessori, psykiatrian dosentti Timo Partonen kertoo, että jotkut ihmiset toistuvasti sairastuvat talven päätyttyä harvinaiseen sairauteen: kevätmasennukseen. Sen lisäksi on huomattu, että osalla niistä, jotka ovat jo valmiiksi masentuneita, kevät syventää masennusta ja pahentaa oloa entisestään.

– Kevätmasennus saattaa olla jopa kaikista vakavin masennuksen muoto, Partonen sanoo.

Syytä siihen, miksi kevään tulo masentaa joitain, ei tarkasti tiedetä. Partonen kertoo, että valolla on arvioitu olevan jonkinlainen rooli asiassa.

Tutkimusprofessori Timo Partonen.­

– On ajateltu, että masentuneiden ihmisten elimistö reagoi poikkeavalla tavalla valoon. Se ei korjaakaan heidän mielialaansa paremmaksi, niin kuin useimmilla ihmisillä, vaan osalle syvästi masentuneista käy juuri päinvastoin.

– Se, että vakavasti masentuneen keho reagoi valoon poikkeuksellisesti, johtaa siihen, että olosta tulee levoton ja rauhaton, ilmaantuu unettomuutta, ruokahalu katoaa ja ihminen laihtuu, mieliala synkkenee ja mielenkiinto asioihin katoaa eikä enää saa mielihyvää asioista, jotka sitä ovat aikaisemmin antaneet, Partonen luettelee.

Pohjoiseurooppalaisista arviolta noin 1–2 prosenttia kärsii kaamosmasennuksesta. Partonen kertoo, että toistuva kevätmasennus on tätä huomattavasti harvinaisempi sairaus, mutta tarkkoja tilastoja siitä ei ole.

Varsinaisesta kaamosmasennuksesta kärsivien lisäksi on paljon ihmisiä, joilla on kaamosoireita. Suomalaisista aikuisista noin 20–25 prosenttia kokee, että heillä on selkeitä ongelmia talvisin kaamosoireiden takia. Keväisin puolestaan monet suomalaiset alkavat kärsiä erilaisista uniongelmista, mutta tätä ei pidä sekoittaa kevätmasennukseen.

Partonen kertoo, että niille, jotka masentuvat keväisin, kontrasti muihin ihmisiin on valtava: muut alkavat harrastaa liikuntaa enemmän ja muuttuvat sosiaalisemmiksi ja pirteämmiksi, mutta masentuneen olo on entistä surkeampi.

Paha olo voikin korostua entisestään, kun kaikilla muilla elämä näyttää hymyilevän.

Masennuksen tyypillisiä oireita ovat muun muassa:

Masentunut ja alakuloinen mieliala

Ärtyneisyys

Saamaton ja väsynyt olo

Uniongelmat

Ruokahalun muutokset: ruokahalu voi kadota kokonaan tai lisääntyä huomattavasti

Keskittymisvaikeudet ja muistin heikkeneminen

Mielenkiinnon ja mielihyvän katoaminen

Itseluottamuksen ja itsearvostuksen menettäminen

Synkät ajatukset: kohtuuton kritiikki itseään kohtaan ja syyllisyyden tunne, itsemurha-ajatukset

Masennus vaatii hoitoa

Masennusta epäileviä Partonen kehottaa hakeutumaan lääkärin puheille.

– On tärkeää, että hakeutuu hoitajalle ja sitä myötä edelleen lääkärille, jotta saataisiin tietää, onko kyse masennuksesta vai jostain muusta. Jos kyse on masennuksesta, niin kyllä se on sairaus, jota täytyy aktiivisesti hoitaa.

– Hoito voi olla lääkkeetöntä hoitoa, tai mitä vakavammasta masennuksesta kyse, sitä useammin tarvitaan myös depressiolääkkeitä.

Kaikkein lievimmin masentuneet voivat Partosen mukaan parantua myös ilman hoitoa ajan kuluessa, mutta tähän voi kulua monta kuukautta.

Yleensä kuitenkin tarvitaan ammattiapua ja hoidoksi psykoterapiaa tai lääkehoitoa tai molempia. Poikkeuksena on kaamosmasennus, jonka ensisijainen hoitomuoto on kirkasvalohoito.

Masennusta hoidetaan useimmiten kognitiivis-behavioristisella psykoterapialla, joka kestää noin puoli vuotta. Oikein annettuna hoidot ovat tehokkaita, vaikkakin psykoterapiasta huolimatta masennus voi uusia.

Hyvä puoli on se, että kun on kerran saanut apua terapiasta, sieltä saaduilla keinoilla masennusoireita voi lievittää myös itsenäisesti.