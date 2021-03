Oliko yö taas yhtä pyörimistä? Professori selittää, miksi suomalaisten uniongelmat lisääntyvät juuri nyt

Sunnuntaina kelloja käännetään taas, eikä se tiedä hyvää aivojen sisäiselle kellolle, toteaa THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen.

Juuri nyt eletään aikoja, jolloin suomalaiset alkavat nukkua yhä huonommin.

Masennuksen, unettomuuden ja kaamosoireiden vaikutusta terveyteen tutkiva THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että syynä tähän on aivoistamme löytyvä sisäinen kello, joka alkaa kevään mittaan jätättää tavallista enemmän.

– Nythän oli kevätpäiväntasaus, ja vuorokauden valoisa aika on pidempi kuin pimeä aika. Ja edelleen valoa tulee lisää hyvin nopeasti. Suomessa valoa tulee enemmän iltapäivän ja illan puolelle kuin aamupäivän ja aamun puolelle, eli vuorokausi valostuu iltapainotteisesti.

Valo virkistää. Mitä pidemmälle iltaan valoa on, sitä myöhempään se myös pitää ihmiset virkeinä ja valvottaa. Ja sitä enemmän se saa ihmisen sisäisen kellon jätättämään.

Kun sisäinen kello jätättää, nukkumaanmenon ajankohta pyrkii siirtymään päivä päivältä myöhemmäksi.

On vaikeaa ehtiä nukkumaan tarpeeksi, jos illalla valvottaa, mutta aamulla täytyy kuitenkin nousta töihin tai kouluun.

– Velvoitteet yleensä pysyvät tietyssä kellonajassa, vaikka ihminen myöhentäisikin nukkumaanmenoaan. Vähitellen tämä johtaa siihen, että saadaan nukuttua liian vähän ja siitä seuraa väsymystä päivällä.

– Jos tilanne jatkuu pitkään eikä ihminen oivalla, mistä väsymys johtuu eikä korjaa asiaa millään tavalla, mukaan alkaa tulla univaikeuksia. On vaikeaa saada unenpäästä kiinni, vaikka haluaisikin. Uni voi muuttua katkonaiseksi.

Huonoiten nukutaan kesällä

Kaikkein eniten univaikeuksia suomalaisilla on kesäisin, jolloin jopa joka viides aikuinen kokee kärsivänsä uniongelmista. Toiseksi eniten niitä on talvella.

– Molemmat vuodenajat johtavat siihen, että sisäinen kello jätättää tavallista enemmän. Kesällä syynä ovat valoisat illat ja talvella pimeät aamut. Lopputulos on sama.

Vuodenajasta riippumatta stressi, huolet, erilaiset sairaudet, masennus, säryt, päihdehäiriöt ynnä muut saavat ihmiset nukkumaan huonosti. Vuodenajoilla on kuitenkin myös oma vaikutuksensa univaikeuksiin – samoin kuin kellojen siirtämisellä.

Sunnuntaina kelloja käännetään taas, eikä se tiedä hyvää aivojen sisäiselle kellolle, Partonen toteaa.

– Keväinen kellonsiirto tarkoittaa sitä, että meiltä viedään vuorokaudesta yksi tunti pois. Se on kirittävä kiinni.

Suomalaiset nukkuvat huonosti varsinkin kesäisin.­

Ihmisen sisäinen kello ei kuitenkaan luontaisesti pyri kiiruhtamaan eteenpäin, vaan jäämään jatkuvasti vähän jälkeen. Taipumus voimistuu entisestään kesällä.

– Kellojen siirto tekee sen, että tunti on saatava kirittyä kiinni ja vuorokausirytmiä aikaistettua, ja se on juuri se suunta, jonne ihmisen sisäinen kello ei helposti siirry. On hyvin vaikeaa ottaa nopeasti kiinni tunti aikataulua ja pitäytyä uudessa aikataulussa.

Partonen kertoo, että ihmisillä kestää tavallisesti pari viikkoa saada uudesta aikataulusta kiinni. Iltavirkut kärsivät kellojen siirtämisestä eniten.

– Iltavirkut eivät välttämättä saa lainkaan kiinni uudesta aikataulusta koko sinä aikana, kun kesäaikaa käytetään.

Ratkaisuja kevään uniongelmiin

Jos väsymys ja uniongelmat ovat kevään mittaan alkaneet vaivata, Partonen antaa muutaman vinkin.

1. Mieti ensin, oletko varannut riittävästi aikaa nukkumiseen.

– Pitäisi tunnistaa oma unentarve ja se, minkä pituisen unen jälkeen herää virkeänä ja pysyy virkeänä koko päivän ilman, että tarvitsisi nukkua päiväunia.

2. Jos yön aikana tulee nukuttua riittävän monta tuntia, mutta uni on huonoa ja katkonaista ja jää liian kevyeksi, tavallisesti syynä on stressi ja huolet.

– Tällöin suositellaan stressaavien asioiden kirjoittamista ihan konkreettisesti paperille niin sanottuun huolipäiväkirjaan. Huolipäiväkirjaa pidetään iltapäivällä tai alkuillasta. Kun huolet on kirjoitettu ylös, huolipäiväkirja laitetaan kiinni ja siirretään syrjään, ja sitten sovitaan itsensä kanssa, että asioihin palataan vasta seuraavana päivänä.

Jos tämän jälkeen tulee vielä stressaavia ajatuksia mieleen, pitäisi ottaa käyttöön itselle toimiva aktiivinen rentoutuskeino, jolla huoliajatukset saa pidettyä loitolla. Aktiivisia rentoutuskeinoja voivat olla esimerkiksi rauhallinen kävely, musiikin kuunteleminen, hengitysharjoitukset, kevyt jooga tai venyttely.

– Usein näistä aktiivisista rentoutumiskeinoista saa apua vain joiksikin päiviksi, joten sen jälkeen tulisi vaihtaa seuraavaan keinoon, kunnes siitäkin teho loppuu.

3. Tee samat iltarutiinit joka ilta ennen nukkumaanmenoa.

4. Vältä valossa oleskelua illalla.

5. Jätä älypuhelin makuuhuoneen ulkopuolelle.

6. Makuuhuoneen tulisi olla miellyttävä ja uneen kutsuva: ei liian kylmä, kuuma, valoisa tai meluisa.

7. Pyri säännöllistämään unirytmi, eli yritä mennä joka ilta nukkumaan samaan aikaan ja herätä samaan aikaan.

8. Säännöllinen liikkuminen ja ruokailurytmi edesauttavat myös nukkumista. Sisäisen kellon kannalta paras aika harrastaa liikuntaa on aamulla kello 7–8 välillä ja iltapäivällä kello 13–17 välillä.