Lähes kaikki seksitaudit voivat tarttua myös yläpäähän – näin ne oireilevat suussa

Jos satunnaisten partnereiden kanssa on ollut suojaamatonta suuseksiä, seksitautitesti tulee ottaa myös nielusta.

Satunnaisen kumppanin kanssa myös suojaamattomaan suuseksiin liittyy seksitaudin riski, mitä moni ei tule ajatelleeksi.

– Vaikka kondomia käytettäisiin yhdynnässä, niin aika moni ei käytä sitä suuseksissä, koska kokee ettei se tunnu yhtä mukavalta, Terveystalon seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi sanoi aiemmassa jutussamme.

Vuohtoniemi painotti, että kun sukupuolitauteja testataan, testit pitää ottaa sieltä, missä tartunta on mahdollinen.

– Jos on ollut suojaamatonta suuseksiä, testi otetaan myös nielusta, ja jos on ollut suojaamatonta anaaliseksiä, testi otetaan peräaukosta. Tässä mennään usein pieleen, koska lääkäritkään eivät aina uskalla kysyä sitä, minkälaista seksiä on ollut.

”Eihän hänellä voi mitään tauteja olla”

Seksuaaliterapeutti myös muistutti, että ihmisten mielissä seksitauteihin liittyy yhä vääriä käsityksiä.

– Edelleen elää sellainen ajatus, että jos tunnen seksikumppanin, ja hän vaikuttaa mukavalta, luotettavalta, urheilulliselta ja siistiltä, niin eihän hänellä voi mitään tauteja olla. Kuvitellaan myös, että jos itsellä ei ole oireita, silloin kaikki on kunnossa.

Todellisuudessa et aina voi olla satunnaisen kumppanin seksitautistatuksesta varma, joten jos on ollut suojaamatonta seksiä – joko yhdyntä tai suuseksiä – on hyvä käydä testeissä, asiantuntija suositteli.

Lähes kaikki seksitaudit voivat tarttua myös suuhun

Suomen Hammaslääkäriliitto kertoo I love suu -suunterveyskampanjassaan, että lähes kaikki sukupuolitaudit voivat tarttua suuhun, pois lukien satiaiset.

Lisäksi herpesvirukset voivat tarttua ristiin: huuliherpes voi tarttua sukupuolielimiin, ja sukupuoliherpes huuliin.

Suuseksisuojan voi ostaa valmiina, tai sellaisen voi myös leikata kondomista.­

Seksitautitartunta suuhun edellyttää suuseksissä tapahtuvaa suojaamatonta limakalvokontaktia. Tauti voi tarttua sekä sukuelimen limakalvolta suuhun että suusta sukuelimeen.

– Satunnaisten kumppanien kanssa on syytä välttää suojaamatonta seksiä tai käyttää kondomia, myös suuseksissä, hammaslääkäriliitto suosittelee.

Näin taudit voivat oireilla suussa

Suuhun tarttuneet seksitaudit aiheuttavat suussa ja nielussa erilaisia oireita. Ne eivät ilmaannu välittömästi tartunnan jälkeen, vaan taudille tyypillisen itämisajan kuluttua.

Tärkeää on myös muistaa, että taudit ovat usein huomaamattoman vähäoireisia tai täysin oireettomia, jolloin ainut keino tietää tartunnasta on sukupuolitautitestissä käyminen.

Kondylooma

Oireet vaihtelevat suuresti, ja piilevä tauti voi olla myös täysin oireeton. Suun limakalvoilla voi esiintyä kukkakaalimaisia visvasyyliä, joita tyypillisesti ilmaantuu kieleen, pehmeään suulakeen, huuliin, suupohjaan ja posken limakalvoihin. Helposti leviävät visvasyylät voidaan poistaa jäädytyshoidolla, lääkepenslauksella tai laserilla.

Tippuri

Tippuri on usein oireeton, mutta se saattaa kuitenkin aiheuttaa limakalvoaftoja, ientulehdusta, kurkkukipua ja imusolmukkeiden turpoamista.

Klamydia

Klamydiabakteeri lisääntyy huonosti suun limakalvoilla, ja siksi klamydiaa esiintyy muita seksitauteja harvemmin suussa ja nielussa. Nieluklamydia voi olla oireeton, tai se voi aiheuttaa melko vähäisiä oireita, kuten nielun punoitusta ja imusolmukkeiden turvotusta.

Kuppa

Kupan ensimmäinen oire on suun limakalvolle syntyvä ensihaava. Se on läpimitaltaan 2‒20 millimetriä ja ilmestyy 3‒4 viikon kuluttua tartunnasta. Haava on yleensä aristamaton, kovareunainen ja kiinteän tuntuinen. Myöhemmin suuhun saattaa ilmestyä pieniä pyöreitä näppylöitä, jotka voivat muodostaa niin sanotun etananjälkihaavauman.

Lähde: Suomen Hammaslääkäriliitto