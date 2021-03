Älä koskaan ohita näitä veritulpan oireita – tuhansia tapauksia joka vuosi

Suomalaisilla todetaan vuosittain tuhansia veritulppia.

Veritulppa on tavallinen sairaus suomalaisilla: vuosittain 1–2 aikuista tuhannesta saa tukoksen alaraajoihin tai keuhkoihin, kertoo Käypä hoito -suositus.

– Suomen kokoisessa maassa se tarkoittaa tuhansia tapauksia vuodessa. Tulpat ovat hyvin yleisiä, sanoo Terveystalon sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi.

Veritulppa eli syvä laskimotukos voi muodostua eri puolille kehoa, mutta tavallisimmin se kehittyy jalkaan, koska alaraajojen laskimot ovat alimmat. Veri pakkautuu niihin ja joutuu nousemaan ylös painovoimaa vastaan.

– Kun ihminen esimerkiksi istuu, veren virtaus alaraajoissa on hidastunut.

Suomi sanoo, että yläraajojen laskimotukokset ja esimerkiksi aivolaskimoiden tukokset ovat harvinaisia. Näissä tapauksissa taustalla on usein kasvain tai jokin muu tekijä, joka tukkii veren paluun sydämeen.

– Tai sitten ihmisellä on voimakas taipumus tukosten syntymiseen. Esimerkiksi: potilaalla on voimakas infektio päällä, hän on ylipainoinen ja käyttää e-pillereitä.

Älä ohita oireita

Alaraajan syvän laskimotukoksen tyypillisiä oireita ovat:

Pohkeen (tai koko jalan) turvotus.

Leposärky.

Arkuus.

Kävellessä tuntuva kipu.

Usein oireena on vain jokin näistä.

Voi olla myös täysin oireeton.

Oireetonkin laskimotukos voi suurentaa pohkeen ympärysmittaa.

Pahin seuraus voi olla keuhkoveritulppa

Syvän laskimotukoksen pahin seuraus on, jos se lähtee jalasta liikkeelle ja kulkeutuu ylöspäin keuhkoverenkiertoon. Siellä se voi aiheuttaa akuutin keuhkoveritulpan, joka on aina hengenvaarallinen tila.

– Laskimotukoksesta voi lähteä osa tai koko klimppi liikkeelle. Laskimoveri virtaa sydämen oikean puolen kautta keuhkoverenkiertoon, jossa tukos tukkii suonia, Joni Suomi kertoi aiemmassa jutussamme.

Jos tukos on suuri, pahin mahdollinen seuraus on äkkikuolema. Pieni tukos aiheuttaa pienemmän keuhkoveritulpan, jonka oireet voivat olla jopa hämäävän lieviä – esimerkiksi vain vähäisiä tuntemuksia rinnan alueella.

Pienikin keuhkoveritulppa vaatii aina välitöntä hoitoa.

– Jalan tukoksesta voi lähteä liikkeelle eri kokoisia kappaleita, ensin yksi ja sitten lisää. Siksi tilanne pitää hoitaa nopeasti.

Keuhkoveritulpan tyypillisiä oireita ovat:

Hengenahdistus, jolle ei ole tiedossa muuta syytä, kuten astma tai allergia.

Yskä, johon saattaa liittyä verisiä ysköksiä.

Rintakipu tai epämääräiset tuntemukset rinnan alueella.

Sydämen hakkaaminen ja sykkeen nopeutuminen.

Saattaa olla myös vähäoireinen tai jopa täysin oireeton.

Mietitkö omaa tulppariskiäsi?

Moni on nyt havahtunut pohtimaan omaa veritulppariskiään, kun AstraZenecan koronarokotteen käyttö päätettiin varotoimena keskeyttää.

Keskeytys johtuu siitä, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tietoon on tullut kaksi tapausta, joissa henkilö sai aivolaskimotukoksen 4–10 päivää AstraZenecan koronarokotteen jälkeen. THL:n mukaan molemmilla sairastuneilla on veritulppaan liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä.

Terveyskylän mukaan yleisin aivolaskimotukoksen oire on jatkuva ja voimistuva päänsärky, johon voi liittyä näköhäiriöitä, kouristuksia tai halvausoireita.

Erikoislääkäri muistuttaa, että koronainfektio on tutkitusti todettu trombogeeniseksi, eli infektio itsessään aiheuttaa tukoksia.

– Se tarkoittaa, että mahdollisesti saatava tauti on huomattavasti ja moninkertaisesti vaarallisempi tulppariski kuin rokotteen mahdollisesti aiheuttama riski.

Nämä kasvattavat tulppavaaraa

Veritulppariskiä ylipäätään Suomi luonnehtii vähäiseksi, jos ihminen on perusterve, eikä hänellä ole tukoksille altistavia riskitekijöitä.

– Riskihenkilö on sellainen, jolla on aikaisemmin ollut tukos, hän on ylipainoinen, käyttää e-pillereitä, tupakoi tai on esimerkiksi sairauden takia vuodelevossa. Samoin pitkät matkustamiset lisäävät riskiä.

– Mitä useampi näitä altistavia riskitekijöitä on, sitä suurempi on veritulpan riski, Suomi sanoo.