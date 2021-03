Keho ja mieli toipuvat erittäin hyvin kahdeksassa kuukaudessa.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti, tunnettu alkoholitutkija Peter Eriksson ilahtui kovasti laulaja Arttu Wiskarin pitkään kestäneestä raittiuspäätöksestä.

Wiskari kertoi lauantaina illalla Twitterissä, että oli ollut ”kohta 8 kuukautta ilman hörppyä”. Samalla Wiskari julkaisi paljonpuhuvan ennen/jälkeen -kuvaparin: Wiskarin kasvot ovat silmin nähden kaventuneet viinattoman jakson aikana.

Eriksson sanoo, että kahdeksan kuukautta on sen verran pitkä aika, että suoritus on oikein hyvä.

– On hirveän kiva kuulla, että hän on pystynyt raitistumaan. Hän varmasti tuntee itsensä nyt ihan uudeksi mieheksi, Eriksson sanoo.

Wiskari on sanonut Ilta-Sanomille, että viime kesä ”tuli vedettyä täysillä”, kun koronan takia ei ollut juuri keikkojakaan.

Eriksson kuitenkin sanoi, että sekä keho että mieli toipuvat erittäin hyvin kahdeksan kuukauden viinattomana aikana.

– On itsestään selvää, että elämään tulee paljon hyviä asioita ilman alkoholia.

Henkisellä puolella muutos näkyy muun muassa siitä, että voi yleisesti paremmin, tuntee olonsa virkeämmäksi ja pystyy keskittymään paremmin.

Fyysisesti eron huomaa siinä, että nukkuu paremmin ja on pirteämpi, alkaa syödä terveellisemmin, paino putoaa, verenpaine ja pöhötys laskevat ja punakka ihonväri palaa entiselleen.

– Suorien vaikutusten lisäksi tulevat vielä ne, millaisessa porukassa liikkuu selvänä ja mitä tulee alkoholiin käytetyn ajan tilalle, Eriksson.

Jos ryypiskelyyn aiemmin käytetyn ajan viettää esimerkiksi ulkoillen tai kuntoillen, saa Erikssonin mukaan ikään kuin tuplahyödyn.

Eriksson sanoi, että 36-vuotias Wiskari pani viinan paussille juuri hyvään aikaan.

– Viiteenkymmeneen ikävuoteen asti on miesten paras aika lopettaa. On se hyödyllistä vielä sen jälkeenkin, mutta ei siitä enää sitten ihan niin isoa hyötyä saa. Aina jos lopettaa, elimistö alkaa toipua. Wiskari on vielä siinä iässä, ettei ole ollenkaan liian vanha, Eriksson sanoo.