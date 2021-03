Miten pitää hampaat valkoisina kotikonstein? Hammaslääkäri varoittaa yleisestä valinnasta, joka voi aiheuttaa ikävän kierteen

Hampaat kellastuvat iän myötä. Värjäytymien poistoon löytyy hammasystävällisiä vaihtoehtoja, kertoo erikoishammaslääkäri Erika Laukkanen.

Kahvi, tee, punaviini – nuo inhottavat hampaiden värjääjät. Näiden lisäksi hampaiden värjäytymiä aiheuttavat muun muassa kolajuomat, tupakkatuotteet ja monet mausteet, esimerkiksi kurkuma.

Lähestulkoon kaikki vahvanväriset ruoka-aineet ovat usein värjäytymien takana. Hampaiden kellastumiseen vaikuttaa myös ikä.

Voiko värjäytymien syntymistä estää? Kannattaako värjäytymiä lähteä korjaamaan kotikonstein?

Erikoishammaslääkäri ja Oran Hammaslääkäreiden lääketieteellinen päällikkö Erika Laukkanen kertoo.

1. Onko värjäytymistä haittaa?

Hampaat kellastuvat iän myötä, eikä hampaiden värjäytymisestä ole yleensä terveydellistä haittaa, vaan enimmäkseen haitta on esteettinen. Tosin myös hammaskivi voi näkyä värillisenä peitteenä hampaiden pinnalla, ja se on syytä poistaa hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla.

Joskus värjäytymä voi olla hyvin paikallinen, ja tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi reikä kiilteessä tai jopa tapaturmaisesti vahingoittuneen hampaan kuolio. Jos värjäytymät askarruttavat, kannattaa aina konsultoida hammaslääkäriä tai suuhygienistiä.

2. Kuinka voi välttää värjäytymien syntyä?

– Kukaan ei varmaan halua juoda kahvia tai punaviiniä pillillä, Laukkanen sanoo ja nauraa.

Fakta on kuitenkin se, että värjääviä aineita välttelemällä välttää myös värjäytymiä.

Pääsääntö on, että mitä enemmän värjääviä ruoka-aineita käyttää, sitä enemmän tulee värjäytymiä. Myös tupakoinnin lopettaminen on aina hyödyllistä – ei pelkästään hampaiden värjäytymien estämiseksi.

” Värjäytymien kannalta maidon kanssa nautittu tee tai kahvi on parempi kuin mustana juotu.

Kannattaa pitää kiinni ateriarytmistä ja välttää värjäävien ruokien lipittelyä ja napostelua. Samalla suojelet myös hammaskiillettä, kun et syö ja juo pitkin päivää.

Värjäytymien kannalta maidon kanssa nautittu tee tai kahvi on parempi kuin mustana juotu. Tilkka maitoa laimentaa juomaa samalla kun juoman värikin vaalenee. Myös hampaita suojaavan kiilteen kannalta maidon kanssa juotu kahvi on hammasystävällisempi, sillä maidon kalsium suojaa kiillettä. Myös kauramaitotuotteisiin on useimmiten lisätty kalsiumia.

Jos hampaat on vasta valkaistu, kannattaa varoa kaikkea värjäävää, koska värjäytymät tarttuvat valkaistuun hampaaseen helpommin.

3. Voiko värjäytymiä poistaa kotikonstein?

Värjäytymiä ei kannata yrittää puhdistaa itse ainakaan konsultoimatta hammaslääkäriä tai suuhygienistiä ensin. Moni valkaiseva tuote perustuu mekaaniseen hankaamiseen. Se voi irrottaa värjäytymiä, mutta olla todella haitallinen kiilteelle.

Esimerkiksi valkaisevat tahnat sisältävät usein kiilteelle haitallisia hankaavia aineita.

– Valkaisevien hammastahnojen käytöstä voi syntyä ikävä kierre. Kun värjäytymiä yrittää ensin poistaa hankaavalla aineella, saattaakin aiheuttaa hallaa kiilteelle, jolloin taas uudet värjäytymät tarttuvat entistä herkemmin, Laukkanen kertoo.

Valitettavasti hankaavien ainesosien tunnistamista ei ole tehty helpoksi, sillä valmistajan ei tarvitse ilmoittaa tuotteen hankaavuutta kuluttajalle.

Hammastahnan hankaavuus ilmoitetaan RDA-lukuna. Terveyskirjaston mukaan korkein RDA-luku hammastahnassa saa olla 250, kun suositus on alle 100. Yli 100:n hankausarvo merkitsee liian hankaavaa tahnaa, ja haitallisesti hankaavien arvo on 150–250. Hankausarvo on harvoin näkyvissä tuoteselosteissa.

Myös kaikenlaisia kotikonstein valmistettavia valkaisutahnoja ja internetistä tilattavia tuotteita, joiden vaikuttavista aineista ei ole tarkkaa tietoa, kannattaa välttää.

– Kadonnutta kiillettä ei koskaan saa takaisin, mutta hampaidenvalkaisuun on olemassa kiilleystävällisiäkin vaihtoehtoja ammattilaisten tekemänä, Laukkanen sanoo.

4. Oletko törmännyt yllättäviin värjäytymien aiheuttajiin?

– Välillä vastaanotolle tulee asiakas, joka ihmettelee, miksi hampaat ovat pahasti värjäytyneet. Saattaa selvitä, että kotona on käytetty desinfioivaa suuvettä, joka on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi hampaanpoiston yhteydessä.

Suuvettä valitessa kannattaa kysyä apteekkihenkilökunnalta, sopiiko valittu suuvesi jatkuvaan käyttöön.