Rasvauksen unohtaminen on suomalaisten perisynti jalkojenhoidossa, tietää jalkoja työkseen hoitava Saara Mattila.

Moni hoitaa itseään huolellisesti päästä nilkkoihin asti, mutta jalkaterän hoito unohtuu helposti, tietää jalkojenhoitaja Saara Mattila.

Hänen mukaansa suomalaisten yleisin synti on laiskotella rasvaamisen suhteen. Vasta, kun jalat ovat jo kuivat ja kantapäät kovettuneet, herätään ajatukseen, että jaloille pitäisi varmaan tehdä jotain.

Tässä vaiheessa moni kaivaa kaapista raspin ja hioo ihon kovettumat ohuemmiksi. Rasva päälle ja jalat ovat kuin uudestisyntyneet.

Stop tykkänään!

” Vaikka se raspi olisi kauhean kiva ottaa, siitä tulee ikävä noidankehä.

Aivan aluksi jalkojenhoitajana Terveystalossa työskentelevä sairaanhoitaja Saara Mattila kehottaa irrottamaan otteen raspista. Raspaamisen seurauksena iho vaurioituu ja alkaa puolustautua kasvattamalla lisää sarveistumaa ihon suojaksi.

Pahimmillaan raspaus altistaa ihon rikkoontumiselle ja sitä kautta infektioille.

Jos jalkojen iho on jo ehtinyt niin paksuksi, ettei rasvaamisesta tunnu olevan apua, on aika varata itselleen jalkahoito. Ammattihoitaja poistaa kovettumat oikeaoppisesti mekaanisesti, jonka jälkeen jalkoja on helppo hoitaa kotona.

Tarkkana varpaanvälien kanssa

Kotihoidoksi riittää Mattilan mukaan päivittäinen pesu, kuivaus ja rasvaus. Rasva pitää jalkojen ihon pehmeänä ja kovettumat joustavina.

Jalkojen pesuun ja erityisesti kuivaukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Jalat tulisi pestä joka päivä, vaikkei muuten suihkussa kävisikään. Lisäksi ne tulisi malttaa kuivata huolellisesti – myös varpaiden välistä.

– Pitäisi jaksaa itseään sen verran taivuttaa, että saa varpaanvälit kuivattua, Mattila sanoo.

Jos varpaiden väliin jää kosteutta, ovat erilaiset sieni- ja silsainfektiot vaanimassa laiskaa kuivaajaa. Lisäksi kosteus voi saada herkän varpaidenväli-ihon rikkoutumaan, mikä taas voi johtaa vakaviinkin tulehduksiin. Tiesitkö muuten, että iho varpaiden välissä on yhtä ohutta kuin silmäluomilla?

Valitse jaloille rasvaisempi voide

Kun jalat on pesty ja kuivattu, on aika levittää rasva. Jalkojenhoitaja suosittelee käyttämään jaloille tarkoitettua rasvaisempaa voidetta tai rasvapitoisuudeltaan rasvaisempaa perusvoidetta. Myös ihoöljyä voi käyttää jaloille.

– Moni rasvaa jalat samalla voiteella kuin muunkin vartalon. Kosteuttavat lotionit eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tuhteja jalkojen iholle.

Jalkarasvaksi tulisi valita täyteläinen voide.­

Vaikka rasvaaminen on jalkojenhoidon kannalta ensiarvoisen tärkeää, ei rasva kuulu herkkiin varpaanväleihin.

Myös varpaankynsien leikkaamisessa on syytä olla tarkkana. Perussääntö on, että kynnet leikataan suoriksi ja terävät kulmat viilataan tarvittaessa pehmeämmiksi. On tärkeää, etteivät terävät varpaankynnet pääse pistämään ihoa rikki viereisistä varpaista.

– Ihorikko tulee helposti ja huomaamatta, Mattila sanoo.

Pyöristyksen kanssa on oltava maltillinen, sillä liian pyöreiksi leikatut kynnet voivat saada varpaankynnet kasvamaan sisäänpäin. Se on kivulias vaiva.

Älä haudo jalkoja

Jotta jalat voivat hyvin, kehottaa Mattila kiinnittämään lopuksi vielä huomiota sukkiin ja kenkiin.

– Suomalaiset rakastavat puuvillasukkia, mutta ikävä kyllä ne ovat ne kaikkein hiostavimmat sukat.

Hän suosittelee valitsemaan talvella esimerkiksi hengittävät merinovillaiset sukat, kesällä voi käyttää vaikkapa kevyempiä bambusukkia.

Jalkojenhoitajan kauhu on hautoa jalkoja koko päivä puuvillasukissa ja kengissä, joiden sisäpuoli on hiostavaa tekokuitua. Ei ihmekään, jos jalat tuntuvat silloin nihkeiltä!

Myös mukavat kengät edistävät jalkojen hyvinvointia ja ne tulisi valita käyttötarkoituksen mukaan. Liian kapeat tai ahtaat kengät saavat jalat suppuun ja voivat aiheuttaa paitsi epämukavuutta, myös sisäänpäin kasvaneita kynsiä.

Olisi myös hyvä, että jalka pääsisi kengässä rullaamaan luonnollisesti.

– Esimerkiksi liian paksupohjaisissa kengissä jalkapohjan lihaksisto ei pääse toimimaan niin kuin sen pitäisi.

Jalkojenhoitajan vinkit koti-spahan:

Hemmotteleva jalkahoito syntyy koti-spassa.­

Merisuolakylpy

Merisuola hoitaa ja pehmentää jalkojen ihoa. Laita vatiin lämpimään veteen 1,5 desiä merisuolaa ja kylvetä jalkoja 15–30 minuuttia. Kylpy kuorii ihanasti ja hoidon jälkeen jalat ovat kuin etelänloman jäljiltä!

Hunajakuorinta

Levitä hunajaa jalkoihin esimerkiksi saunan lauteilla nautiskellessasi. Hiero hunaja jalkoihin ja anna sen vaikuttaa löylyjen ajan. Voit myös ottaa miedoista lämmöistä kaiken ilon irti ja antaa kasvonaamion vaikuttaa samalla.

Kaverihieronta

Ihana tapa lisätä läsnäoloa ja läheisyyttä on rasvata jalat kaverin kanssa yhdessä. Antakaa vuoron perään toisillenne kiva spa-hetki jalkojenhoidon merkeissä. Molemmat nauttivat ja saavat samalla nautinnollisen jalkahieronnan arjen lomassa.