Onko sinulla vielä viisauden­hampaat? 25 on niiden kannalta oleellinen ikä – 6 merkkiä, jotka ovat syy lähteä lääkäriin

Hammaslääkäriin menemiselle on maailman helpoin keksiä tekosyitä, tietää suu- ja leukakirurgi Olli Teronen. Hän kannustaa hoitamaan viisaudenhampaat kuntoon mieluummin enemmin kuin myöhemmin.

Viisaudenhampailla on taipumus tulehtua aina kaikkein huonoimmalla hetkellä. Usein se on jouluaatto, lomamatka tai ammattiurheilijalla vuoden tärkeimmät kisat, tietää suu- ja leukakirurgi Olli Teronen.

37 vuotta suomalaisten hampaita hoitanut lääkäri suosittelee hoitamaan viisaudenhampaat pois päiväjärjestyksestä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Vaikka hammas ei vielä vihoittelisi, saattaa siitä yllättäen tulla ikävä vaiva.

Käypä hoito -suosituksen mukaan omista viisaudenhampaista kannattaa ainakin tehdä analyysi ennen 25. ikävuotta.

– Siinä vaiheessa nähdään jo aika hyvin, onko hampaille tilaa suussa. Ne on myös helpompi poistaa, kun juuret eivät ole vielä kasvaneet täyteen mittaansa.

Koska ongelmia voi odottaa?

Analyysi tehdään useimmiten röntgenkuvia tutkailemalla. Niiden perusteella kirurgi pystyy näkemään riskit ja arvioimaan, kuinka hammas ja juuret tulevat kasvamaan.

Ongelmia voi odottaa, jos viisaudenhampaat mahtuvat puhkeamaan vain osittain tai ne jäävät kokonaan piiloon.

Leukaluulla on myös taipumus kovettua iän myötä, ja nuorena hampaiden poisto kirurgisesti on usein helpompaa kuin kypsällä iällä. Myös toipuminen on nuorella potilaalla nopeampaa ja komplikaatiot vähäisempiä.

Usein viisaudenhampaan viereiset hampaat kärsivät lisäksi iensairauksista, sillä suun takaosassa olevat hampaat voi olla hankala pestä. Siksi ne myös reikiintyvät helposti.

Helpoimmillaan kahden minuutin temppu

Onko 30–40-vuotias siis auttamattomasti myöhässä viisaudenhampaiden poiston kanssa?

Teronen ei lähtisi syyttelemään ketään, sillä uskoo, ettei kukaan tahallaan jätä hampaita hoitamatta. Hän myös tietää kokemuksesta, että hammaslääkäriin menemiselle on maailman helpoin keksiä tekosyitä.

– Eihän kukaan halua tulla sellaiseen toimenpiteeseen! Varsinkin, kun tarinat ovat aina kauhutarinoita siitä, miten asiat ovat menneet pieleen ja toimenpide kestänyt tuntitolkulla.

Viisaudenhampaiden poisto voi olla helppo homma tai vaativa kirurginen toimenpide.­

Jos viisaudenhammas on kokonaan puhjennut, voi hammaslääkäri poistaa sen vetämällä. Jos taas hammas ei ole kokonaan näkyvillä, kirurgi yleensä leikkaa sen, mikä on astetta työläämpi operaatio.

– Helpoimmillaan se on kahden minuutin temppu, pahimmillaan haasteellisin leukakirurginen toimenpide, johon kirurgi urallaan törmää.

Teronen vakuuttaa, että ammattitaitoinen kirurgi osaa varautua potentiaalisiin ongelmiin jo röntgenkuvan perusteella.

Asia kuntoon iästä riippumatta

Vaikka viisaudenhampaat olisivat nuorena jääneet hoitamatta, ehtii asian laittaa kuntoon myöhemminkin.

Terosen vastaanotolle Hammas Mehiläiseen saapuu harva se päivä potilaita, jotka ovat vasta myöhemmällä iällä havahtuneet viisaudenhampaiden suhteen. Moni siinä vaiheessa, kun viisaudenhampaat alkavat vihoitella.

– Jos hampaat eivät vaivaa, voi ne hoitaa myöhemminkin. Mutta kun ne alkavat vaivata, voi niiden poistaminen olla haastavampaa ja toipuminen pitkäkestoisempaa, Teronen sanoo.

Käy lääkärissä, jos viisaudenhampaat ilmoittelevat itsestään näillä tavoin: