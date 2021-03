Yhä useampi narskuttelusta ja päänsäryistä kärsivä suomalainen pistättää botoxia leukalihaksiin – suukirurgi: ”Skeptikotkin alkavat uskoa, että hoito on hyvä”

Alun alkaen esteettisenä hoitona annetuista Botox-pistoksista voi olla suurta hyötyä hampaiden narskuttelijoille, kertoo dosentti Olli Teronen.

Kun bruksaaja eli hampaiden narskuttelija saapuu ensimmäisen kerran suu- ja leukakirurgi, dosentti Olli Terosen vastaanotolle, saattaa kokenut lääkäri nähdä ensimmäiset merkit narskuttelusta jo ennen kuin potilas on ehtinyt suutaan avata.

Kehittyneet leukakulmalihakset herättävät suu- ja leukakirurgin huomion, ja totuus paljastuu viimeistään suuhun kurkkaamalla ja röntgenkuviin tutustumalla.

– Usein hampaista löytyy merkkejä narskuttelusta, ja purentalihakset ovat kireät. Lisäksi potilas voi kärsiä kivuista hampaissa tai pään alueella.

Potilasta jututettuaan saattaa Teronen ehdottaa bruksaajalle botuliinihoitoa, jossa leuan purentalihaksia rentoutetaan Botox-pistoksilla.

Moni potilas järkyttyy aluksi ehdotuksesta, sillä mielikuva Botoxista esteettisten hoitojen täyteaineena on ja pysyy lujana.

– Ei oikein ymmärretä, että botuliinia käytetään lääkeaineena. Ajatellaan, että Botoxilla täytetään huulia, mitä sillä ei tehdä. Yleinen tietämys on tällä tasolla.

Bruksismin hoidossa botuliinia pistetään suoraan leuan lihaksiin. Botoxilla on lihasta rentouttava vaikutus, ja näin ollen narskuttelu ja hampaiden pureskelu vähenevät.

Yleensä pistoksia laitetaan suuriin puremalihaksiin leukakulmassa ja ohimolla yhteensä 10, mutta vaativissa hoidoissa saattaa pistoksia kertyä jopa 30. Tällöin lääkeainetta pistetään myös yläkasvojen lihaksistoon.

Apua purennan toimintahäiriöihin, särkyihin ja kosmeettisestikin

Bruksismin aiheuttamia kipuja Olli Teronen on hoitanut botuliinihoidoilla jo vuodesta 2013. Hänen kokemuksiinsa ja epävirallisiin potilaskyselyihin perustuva tuntuma on, että 70–80 prosenttia kivuista kärsineistä bruksismipotilaista on saanut hoidosta apua vaivoihin.

Samansuuruinen vastine on havaittu hoidoista tehdyissä tieteellisissä julkaisuissa maailmalla.

Narskuttelun lisäksi myös lihaslähtöinen migreeni on usein kadonnut pitkäksi aikaa niissä tapauksissa, joissa pureminen on vahvasti liittynyt migreenikohtauksiin.­

– Valikoiduissa tapauksissa se on ollut hyvinkin tehokas hoitomuoto, Teronen sanoo.

Moni asiakas ilahtuu myös hoidon aikaansaamista kosmeettisista muutoksista. Jatkuvan narskuttelun ja leuan alueen jännittämisen seurauksena leukakulman lihakset ovat voineet kasvaa huomaamatta massiivisiksikin. Leuan purentalihakset palautuvat botuliinipistoksen myötä takaisin normaalikokoon.

Alun perin botuliinihoitoa esitettiin purentavaivojen hoitoon Etelä-Koreassa, jossa hoitoa käytettiin nimenomaan esteettisissä toimenpiteissä leukakulman kaventamiseksi.

– Samalla tiedeyhteisölle raportoitiin, että hoito auttoi myös purentavaivoihin, Teronen kertoo.

Suomalainen tutkimus valmisteilla

Tieteellistä tutkimustietoa siitä, kenelle botuliinihoidosta on eniten hyötyä, ei vielä ole saatavilla. Asiaa tutkii paraikaa protetiikkaan ja purentafysiologiaan erikoistuva hammaslääkäri Victoria Sitnikova Helsingin yliopistosta.

Hän oli itse vakuuttunut botuliinin käytöstä bruksismin hoidossa ja antoi hoitoja omille potilailleen, mutta kiinnostui selvittämään perusteellisemmin, kenelle hoito tarkkaan ottaen sopii ja millaisissa tilanteissa hoidon tarjoamisesta olisi potilaalle eniten hyötyä.

Koska tutkimusaineiston läpikäyminen on vielä kesken, voi hänkin puhua hoidosta toistaiseksi vain omaan kokemukseensa pohjautuen.

– Omista asiakkaistani eniten hyötyä botuliinihoidosta ovat saaneet puremalihaskipupotilaat, etenkin, jos vaiva on jatkunut pitkään, eivätkä perinteiset hoidot ole auttaneet.

Jopa kolmasosa suomalaisista kärsii purentavaivoista

Bruksismivaivoja on perinteisesti hoidettu purentakiskolla ja puremalihasten hieronnalla. Olli Teronen on vakuuttunut siitä, että botuliinihoito on perinteisiä keinoja tehokkaampi hoitomuoto, ainakin tietyissä tapauksissa.

– Tutkimusten mukaan jopa kolmasosa suomalaisista kärsii jonkinasteisista purentavaivoista. Potentiaalinen potilasmäärä on siis valtavan suuri, jos pienikin osa näistä potilaista saisi hyödyn pistoshoidoista.

Bruksismivaivojen hoitaminen botuliinilla on Terosen mukaan nouseva trendi. Asiakasmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, kun tietoisuus hoidosta on potilaiden keskuudessa noussut ja asenteet botuliinista muuttuneet positiivisempaan suuntaan.­

Teronen itse hoitaa vuodessa noin 300 potilasta botuliinipistoksilla. Lisäksi hän on kouluttanut kymmenkunta suomalaista lääkäriä antamaan pistoshoitoa potilailleen.

– Skeptikotkin alkavat uskoa, että tämä on hyvä hoito. Enää en kuule kommenttia siitä, että miksi annat tuollaista myrkkyä potilaille.

Tavoitteena on, että tutkimuksen valmistuttua lääkärit osaisivat tarjota hoitoa paremmin potilailleen. Se tarkoittaisi myös lukuisten uusien lääkärien kouluttamista.

Vaikka hoitoa pidetään yleisesti ottaen turvallisena, täytyy hoitavalla lääkärillä olla hyvä tietämys mahdollisista komplikaatioista ja oikeista annosmääristä. Allergisia oireita tai vaarallisia sivuvaikutuksia ei Terosen mukaan ole havaittu, mutta pistoksen osuessa väärään paikkaan voi hoito rentouttaa ei-toivotun lihaksen. Siksi hoitojen tekemisessä suun anatomian tunteminen on erityisen tärkeää.

Suomessa toimenpiteitä ovat Terosen mukaan oikeutettuja tekemään lääkärit ja hammaslääkärit.

– Kuten aina, hoito on turvallisinta kokeneissa ja asiaan perehtyneissä käsissä.

Yksi hoitokerta maksaa noin 400–500 euroa ja vaikutus kestää noin neljän kuukauden ajan. Yleensä on tarpeen käydä hoidossa useamman kerran peräkkäin.

Botuliinihoidon hyödyt bruksismin hoidossa:

Suu- ja leukakirurgi Olli Teronen sekä erikoistuva hammaslääkäri Victoria Sitnikova ovat huomanneet botuliinihoidon positiivisia vaikutuksia potilaillaan.