Palautumisvalmentaja vinkkaa harjoituksen, joka lisää läheisyyttä ja saa koko perheen rentoutumaan yhdessä.

Kotona vietetään nyt niin paljon aikaa, että välillä läheisimmätkin suhteet menevät solmuun ja seinät kaatuvat päälle.

Tulee tunne, että on pakko päästä ulos tuulettumaan ja haukkaamaan raitista ilmaa. Ja miten virkistävää on nähdä välillä jonkun ulkopuolisen naama! Vaikka se tapahtuisikin turvavälein ja maskin takaa.

Palautumisvalmentaja Mia Jokiniva ymmärtää, että koronan myötä lisääntyy tarve päästä pois kotoa tuulettumaan. Mutta jos kategorisesti haluaa listata joka vapaalle minuutille tekemistä kodin ulkopuolella, voisi olla arvokasta kysyä itseltään: mikä kotona on sellaista, että sieltä täytyy päästä pois?

Voiko tilaa koittaa järjestellä kodin piirissä sellaiseksi, että sielläkin voi hengähtää? Toisaalta on selvää, että kivojen asioiden tekeminen ihan vain itselle on monelle sitä tärkeämpää mitä yhteisöllisempää arki on.

” Nautintoa kannattaa etsiä, kunhan muistaa, ettei kivakaan tekeminen saisi tuntua suorittamiselta. Silloin homma saattaa mennä stressin puolelle.

– Jos kaikki elämän toiminnot tapahtuvat kotona ja netissä, voi olla ihan fiksuakin vaihtaa välillä maisemaa. Maisemanvaihdos on palauttavaa, senhän takia me menemme lomille ja järjestämme tekemistä vapaa-ajalle, Jokiniva muistuttaa.

Kivan tekeminen saa mielihyvähormonit hyrräämään ja se voi tasapainottaa kiireen ja stressin synnyttämien stressihormonien negatiivisia vaikutuksia. Siksi nautintoa kannattaa etsiä, kunhan muistaa, ettei kivakaan tekeminen saisi tuntua suorittamiselta. Silloin homma saattaa mennä stressin puolelle.

”Joskus riittää vain se, että selviää”

Jollekin hyvää oloa voi tuoda kävely luonnossa, toiselle oma liikuntaharrastus tai tapaamiset kavereiden kanssa – ehkä puhelimessa, jos ei pysty tapaamaan kasvokkain.

Ja aina ei välttämättä jaksa tehdä mitään.

Jos työpäivän jälkeen voimat ovat loppu, voi sinä päivänä olla itselle sopiva ratkaisu jäädä sohvalle makaamaan, palautumisvalmentaja huomauttaa.

– Ajat ovat nyt todella rankat, ja kaikilla on poikkeuksellista kuormitusta. Ajattelisin, että mikä vain saa sinut jaksamaan tässä tilanteessa pikkuisen eteenpäin, on positiivista tekemistä.

” Ajat ovat nyt todella rankat, ja kaikilla on poikkeuksellista kuormitusta. Ajattelisin, että mikä vain saa sinut jaksamaan tässä tilanteessa pikkuisen eteenpäin, on positiivista tekemistä.

Nyt ei siis ainakaan ole oikea aika moittia itseä tai tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että jotain jäi ehkä tekemättä.

– Joskus riittää vain se, että selviää tai pystyy elämään jotenkuten sovussa perheen kanssa.

Jokiniva muistuttaa, että lempeässä ja turvallisessa ympäristössä oleminen on jo itsessään palauttavaa. Siksi kannattaakin omien voimavarojen mukaan panostaa siihen, että kaikilla olisi kotona hyvä olla.

– Meillä on ikävä tapa vaatia paljon itseltämme, mutta huomaamatta saatamme vaatia paljon myös muilta. Se voi saada aikaan sen, että koti ei olekaan omille läheisille niin hyvä paikka olla, kun siellä on koko ajan joku räpättämässä siitä, miten muut ovat ikään kuin jotenkin väärin samassa tilassa.

Kokeile palautumisharjoitusta yhdessä perheen kanssa

Asettukaa lattialle makaamaan niin, että jokainen perheenjäsen koskettaa toista perheenjäsentä. Voitte olla käsi kädessä tai niin, että esimerkiksi jalat koskettavat kevyesti. Fyysinen läsnäolo lisää myös henkistä läsnäoloa, ja stressinsäätelyjärjestelmä kehrää läheisyyden luomasta turvan tunteesta.

Jos hiljaisuus tuntuu oudolta, voitte laittaa rentouttavaa musiikkia soimaan. Viipykää hetki paikoillanne omaa ja toisten hengitystä kuunnellen. Ehkä alatte hengittää samaan tahtiin!

Voitte laittaa kellon soimaan esimerkiksi 10 minuutin päähän. Nyt on lupa vain olla mahdollisimman vapaasti ja rennosti hengitellen ja maan vetovoimalle antautuen.

Seisotko itse palautumisesi tiellä?

Kehomme on viisas ja ohjelmoitu palautumaan. Joskus kuitenkin hermojärjestelmä on niin kuormittunut, että palautuminen vaikeutuu. Tarkista, ettet itse hankaloita palautumistasi.

Jos informaatiota ja stimulaatiota tulee niin sanotusti tuutin täydeltä, ei keho pääse palautumaan.

Syökö television katselu tai töiden tekeminen aikaa yöunilta? Muista, että yöuni on tärkein palautumiskeinomme!

Alkoholi voi tuntua rentouttavan, mutta todellisuudessa pienikin määrä alkoholia estää sinua palautumasta.

Unilääkkeet saattavat auttaa nukkumaan, mutta niiden käyttö heikentää unen laatua eikä edistä pitkän aikavälin palautumista.