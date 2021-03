Kardiologi törmää toistuvasti virheeseen, jonka moni tekee, kun mittaa kotona verenpainetta – ”Menee käytännössä melkein aina pieleen”

Verenpaineen mittauksessa tulee noudattaa ohjeita tarkkaan – muuten tulos ei ole välttämättä lainkaan luotettava.

Verenpainemittarin hankkiminen kotiin on hyvä idea – ja viimeistään siinä vaiheessa, jos verenpaine todetaan kohonneeksi, kotimittausten aloittamista suositellaan.

Itse mittaus on sen verran herkkä toimenpide, että luotettavan tuloksen saamiseksi on tärkeää noudattaa tarkkaan verenpaineen mittaukseen annettuja ohjeita.

Kardiologi Tapio Aalto Mehiläisen sydäntutkimusyksiköstä on huomannut, että yksi asia menee kotimittauksissa usein pieleen: moni mittaa verenpaineen juuri silloin, kun ei pitäisi.

– Törmään toistuvasti verenpaineen hoidossa siihen, että ihmiset rupeavat mittaamaan verenpainetta silloin, kun he kokevat erilaisia oireita ja tuntevat itsensä jollakin tavalla huonovointisiksi, Aalto kertoo.

Mikä tahansa huono olo nostaa verenpainetta

Lääkäri sanoo, että ilman mittariakin tietää melko varmaksi, että huonovointisuuskohtauksen aikana verenpaine on koholla – johtuen siitä, että on huono olo.

– Ihmiset usein ajattelevat, että verenpaineen nousu on aiheuttanut heille huonon olon, mutta se on juuri päinvastoin: mikä tahansa huono olo nostaa verenpainetta.

Usein käy vielä niin, että korkeaa mittaustulosta pelästytään, ja säikähdys nostaa verenpainetta entisestään.

– Eli mittaustulos menee tällaisessa tilanteessa käytännössä melkein aina pieleen.

” Vaarana on, että hoidosta tulee soutamista ja huopaamista, ja verenpaineen saaminen hyvään tasapainoon vaikeutuu.

Jos lääkeannoksia aletaan muuttaa tällaisten mittaustulosten perusteella, hetken päästä paine voi olla liian matala.

– Vaarana on, että hoidosta tulee soutamista ja huopaamista, ja verenpaineen saaminen hyvään tasapainoon vaikeutuu. On tärkeää, että hoitoa ohjataan sellaisten lukemien mukaan, jotka on mitattu normaalin olon aikana rauhallisessa tilanteessa, kun on jonkin aikaa istunut.

Säännölliset lääkärikäynnit ovat tarpeen

Lääkärikeskus Mehiläisen mukaan verenpainelukemia pitää alkaa seurata, kun systolinen eli yläpaine nousee yli 140:n ja diastolinen eli alapaine 90:n.

Kotimittauksissa kaikki eivät osaa arvioida, mikä paineen nousu on normaalista rasituksesta johtuvaa.­

Kotimittauksella verenpainelukemat ovat yleensä matalammat kuin vastaanotolla, mikä johtuu suotuisista mittausolosuhteista.

– Toisaalta vanhuksilla sydämen rytmihäiriöt ja eteisvärinät ovat sen verran yleisiä, että virheet etenkin automaattimittareilla lisääntyvät. Kotimittauksissa kaikki eivät myöskään osaa arvioida, mikä paineen nousu on aivan normaalista rasituksesta johtuvaa, joten säännöllinen lääkärikäynti on tarpeen, Mehiläisen verkkosivulla kerrotaan.