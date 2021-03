30 pientä tekoa terveyden eteen, joilla parantaa oloa vaivattomasti – valitse itsellesi sopivat!

Moni yrittää laittaa koko elämän kerralla uusiksi, mutta pienin askelin eteneminen on helpompaa – ja lopputuloskin on pysyvämpi.

Pyri siihen, että aamiainen on runsas ja lounas päivän pääateria. Illallakin on tärkeä syödä, mutta iltaa kohti syömistä voi keventää.­

Jättimäinen elämäntapamuutos on harvoin pysyvä, vaikka usein tuloksia halutaankin nopeasti.

Entä jos kokeilisit hitaampaa etenemistä?

Listasimme 30 pientä asiaa, joiden avulla voit parantaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi, vaikka et pystyisikään elämään täydellisen terveellistä elämää.

Poimi siis itsellesi yksi tai useampi keino, jonka tunnet omaksesi ja omaksu pieniä tekoja terveyden eteen!

Jutun asiantuntijoina toimivat yleislääkäri Tanja Vuorela, työterveyspsykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti Elisa Jaala sekä fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Emma Pekkala.

Nuku hyvin

1. Mene nukkumaan ja herää aina suurin piirtein samaan aikaan. Viikonloppuna voit nukkua tunnin pidempään, mutta älä silti torkuta puoleenpäivään.

2. Sulje kaikki elektroniset laitteet tuntia ennen nukkumaanmenoa. Pelkkä laitteen himmennys ei auta, sillä kirkkaita valoja enemmän nukahtamista häiritsee esimerkiksi sosiaalisen median nopeatempoisuus.

3. Kun päivä pitenee, kannattaa varmistaa, että makuuhuoneen saa riittävän pimeäksi. Viilennä lisäksi huonetta hieman, sillä sopiva lämpötila unelle on noin 18 astetta.

4. Käytä siirtymät ja tauot hyväksesi ja ole hetki hiljaisuudessa. Hiljaisuus antaa sinulle tilaa jäsentää ajatuksiasi päivän aikana. Kun uskallat kuunnella itseäsi pitkin päivää, myös nukkumaanmeno illalla rauhoittuu.

5. Aseta puhelimeen muistutus, kun on aika ryhtyä iltatoimiin. Näin et tule huomaamattasi valvoneeksi myöhempään kuin aioit.

Ota tavoitteeksi tasainen unirytmi, josta et kovasti poikkea viikonloppunakaan.­

6. Helli aistejasi. Aistien kautta tulevat hyvän olon kokemukset aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta, mikä on parasta vastalääkettä stressille. Nauti kaikessa rauhassa itsellesi mieluisa iltapala, kiinnitä lämpimässä iltasuihkussa huomio hengitykseen tai levitä vartalovoide hellien.

7. Suuntaa nukkumaan käydessäsi ajatuksesi kiitollisuuden aiheisiin: unelmiin ja ihanimpiin muistoihisi. Vello onnellisuudessa, sillä siitä kumpuavat hyvän olon hormonit tekevät olon raukeaksi.

8. Jos heräät yöllä, etkä saa unta, kokeile yksinkertaista neliöhengitystä. Laske rauhallisesti neljään sisäänhengityksellä, sen jälkeen, uloshengityksellä ja uloshengityksen jälkeen. Hengitysharjoitus rajaa huomion yksitoikkoiseen laskemiseen ja syventää hengitystä, mikä tukee rauhoittumista.

Tee pieniä muutoksia ruokavalioon

9. Ylipaino on monen suomalaisen ongelma. Yksi keino painonhallintaan on normaalia pienempi lautanen. Lautaskoko on kasvanut viime vuosikymmeninä valtavasti ja voi olla, että pärjäät hyvin vähemmällä.

10. Tee syömiseen pieniä, konkreettisia muutoksia. Päätä vaikka, että voit edelleen syödä juustoa, mutta raja menee muutamassa viipaleessa.

11. Jos napostelet makeaa yhtenään, rajaa se karkkipäivään kerran viikossa tai parissa.

12. Käy vaa’alla kerran viikossa. Jos paino alkaa nousta, tee muutoksia heti: osta vaikkapa karkkipäivänä aiempaa pienempi suklaalevy.

13. Älä osta herkkuja kotiin, sillä ne tulevat taatusti syödyksi. Kauppaan sen sijaan harva jaksaa raahautua pelkkien herkkujen takia.

14. Syö säännöllisesti. Pyri siihen, että aamiainen on runsas ja lounas päivän pääateria. Illallakin on tärkeä syödä, mutta iltaa kohti syömistä voi keventää. Muista myös pieni välipala lounaan ja päivällisen välissä.

Ujuta liikunta osaksi arkea

15. Kävele joka päivä vähintään puoli tuntia. Jää pysäkkiä tai paria aiemmin pois bussin kyydistä ja käytä aina portaita hissin tai liukuportaiden sijasta. Nosta kävelymäärää pikkuhiljaa – ei haittaa, vaikka et yltäisi heti suosituksiin.

Ota tavaksi kävellä joka päivä vähintään puoli tuntia.­

16. Keskity joka päivä tiedostaman oma asentosi ja se, miten kannattelet vartaloasi. Pehmennä hieman polvia, tarkista, että lantio on vartalon alla ja suorista niska pitkäksi. Oman kehon tiedostaminen auttaa myös huomaamaan, kiristääkö jotain kohtaa ja riittääkö voima kehon kannatteluun.

17. Jos teet istumatyötä, nouse puolen tunnin välein ylös ja tee pieni hetki erilaisia liikkeitä.

18. Kuuntele hetki kehoasi ja kohdista liike sinne, missä kiristää. Kolotukset kertovat usein siitä, että kudos kaipaa verenkierron edistämistä ja happea. Usein kiristävältä alueelta puuttuu myös voimaa. Jännitä kiristävää lihasta tai kolottavan alueen lihaksia voimakkaasti – pelkkä venyttely harvoin auttaa.

19. Monen pää roikkuu liian edessä. Ota siis tavaksi tehdä joka päivä tehokas kaksoisleukaliike: laita leuka rintaan, vedä päätä taaksepäin ja jännitä kaulan ja niskan lihaksia.

20. Käy kaikki liikesuunnat läpi vähintään kerran päivässä: kierrä ja taivuta kehoasi eri suuntiin. Keskity tekemääsi liikkeeseen ja siihen, että käytät lihaksia tietoisesti.

Vaali mieltä ja ihmissuhteita

21. Pyri tekemään hyvä teko joka päivä, kiitä vaikkapa työkaveria. Ihminen voi paremmin, kun auttaa muita ja on hyödyllinen.

22. Pidä yhteyttä muihin. Kirjaa vaikka kalenteriin joka viikolle puhelintreffit ystävän kanssa tai Teams-kahvipaussi työtovereiden kesken.

Varaa aikaa myös rentoutumiselle.­

23. Pidä työpäivän aikana useita taukoja, jolloin irrottaudut työasioista. Venyttele ja sulje silmät hengitystä seuraten. Hyödynnä muistutuksia, jos taukojen pitäminen muuten unohtuu.

24. Pidä kiinni työajoista. Jos kotiin lähteminen usein venyy, laita kello soimaan, kun on aika päättää työpäivä.

25. Päätä etätyöpäivä ”kotimatkalla”, eli kävele päivän päätteeksi lyhyt lenkki.

26. Paranna keskittymistäsi päivän aikana poistamalla hetkeksi äänet puhelimesta ja sähköposti-ilmoituksista. Jos olet työpaikalla, sulje huoneen ovi tai ilmoita erikseen, ettei sinua saa häiritä. Keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan parantaa työssä jaksamista.

27. Sulje työpuhelin, kun työpäivä päättyy, äläkä seuraa työsähköpostia työajan ulkopuolella. Työasioiden seuraamisesta muodostuu helposti huono tapa, joka nakertaa palautumista. Kun päätät jättää työasiat pois vapaa-ajalta, huomaat todennäköisesti palautuvasi aiempaa paremmin.

28. Kiinnitä tietoisesti huomiota arjen pieniin onnistumisiin ja pysähdy nauttimaan näistä hetkistä.

29. Varaa jokaiseen päivään hetki, jolloin et tee mitään. Hetki voi olla aluksi lyhytkin.

30. Kuuntele itseäsi ja mieti oma tavoitteesi hyvinvoinnin suhteen. Älä suorita terveyttä.