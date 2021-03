Yksi asia on merkittävä riskitekijä alle 55-vuotiaiden sydänsairauksissa

Päihteisiin liittyvät riskit ovat naisilla vielä suurempia kuin miehillä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat harvinaisia alle 55-vuotiailla, mutta niiden riski on huomattavasti tavallista suurempi päihteitä säännöllisesti käyttävillä. Tuoreen tutkimuksen perusteella tupakan ja alkoholin lisäksi riskejä suurentavat huumeet.

Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä, ja se perustuu 8 000:n alle 40-vuotiaana, 135 000:n alle 55-vuotiaana ja 1,1 miljoonan yli 65-vuotiaana ateroskleroottiseen sydän- ja verisuonitautiin sairastuneen terveystietoihin.

Verrattuna yli 65-vuotiaana sairastuneisiin alle 55-vuotiaana sairastuneista selvästi useampi tupakoi (63 % vs 41 %), käytti alkoholia (32 % vs 15 %), kokaiinia (13 % vs 3 %), amfetamiinia (3 % vs 0,5 %) tai kannabista (13 % vs 3 %).

Tupakoivat ja alkoholia käyttävät sairastuivat alle 55-vuotiaana noin 2 kertaa todennäköisemmin ja laittomia huumausaineita käyttävät noin 3 kertaa todennäköisemmin kuin muut, tulokset osoittivat.

Riskit olivat vielä suuremmat potilailla, jotka käyttivät useita päihteitä. Neljää tai useampaa käyttävien riski sairastua alle 55-vuotiaana oli 9 kertaa suurempi kuin vertailupotilaiden. Yhteydet havaittiin myös alle 40-vuotiaana sairastuneilla.

Päihteisiin liittyvät riskit havaittiin sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla ne olivat suurempia. Aineistosta ei voinut päätellä, mistä tämä johtuu, mutta aiempien tutkimusten perusteella naisten päihteiden käyttöä ei epäillä yhtä todennäköisesti kuin miesten, jolloin niiden haitat saattavat kasautua pitempään.

Tulosten perusteella on todennäköistä, että päihteet ja varsinkin huumeet ovat merkittäviä alle 55-vuotiaana ilmaantuvan sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä, mutta niiden lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.