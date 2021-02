Viivi, 21, selvisi selkäkivuista ja elää nyt tavallista opiskelijaelämää – ”Opettelin kävelemään uudelleen, kun kaverit menivät missä milloinkin”

Kaksoisskolioosi väänsi Viivin selkää mutkalle koko teini-iän. Nyt selkää tukevat kaksi rautaputkea pitävät kivun kurissa.

Vähän ennen haastattelua Viivi Hinssa on muistellut selkänsä tarinaa ja katsonut vanhoja valokuvia. Kuvissa näkyy teini-ikäinen Viivi, joka kärsii pahoista selkäkivuista, taistelee öisin tiukan korsetin kanssa ja toipuu isosta leikkauksesta.

– Nyt kun katsoin niitä, niin ajattelin, että voi apua, pikku raukkaa. Silloin olin tietenkin omasta mielestäni jo aika iso, kun olin yläasteella. Mutta nyt taputan itseäni olkapäälle, kun selvisin siitäkin.

Kuvat toivat mieleen kivut, joista nyt 21-vuotias Vaasan yliopiston opiskelija ei enää juuri kärsi. Lonkka muistuttaa toisinaan itsestään, täysin kivutonta elämä ei ole.

– Menen selän tuntemusten mukaan. Liikunta vetreyttää selkää, mutta myös levolle on muistettava antaa aikaa.

Korsettihoito aloitettiin 14-vuotiaana

Ensimmäisenä Viivin selkään kiinnitti huomiota koulun terveydenhoitaja.

– Olin silloin seitsemännellä luokalla, ja sain lähetteen fysioterapeutille, joka totesi, että minulla on skolioosi. Ortopedin vastaanotolla tarkentui, että kyseessä on kaksoisskolioosi, eli selkärangassa on mutka sekä sen yläosassa että alaosassa. Tilanne ei kuitenkaan ollut kovin paha, joten selän vointia jäätiin seurailemaan.

Viivi elää nyt tavallista opiskelijaelämää. – Lääkärin neuvo oli, että jos nyt et ihan laskuvarjohyppyä tee kuitenkaan!­

Jo 14-vuotiaana vaiva oli kuitenkin pahentunut niin, että Viivi aloitti korsettihoidon. Joka yö hän kiristi ylleen muovisen, kovan korsetin, jonka tarkoitus oli estää selkärankaa vääntymästä lisää. Vuoden päästä hoito lopetettiin tehottomana.

– Tässä vaiheessa pituuskasvuakaan ei enää juuri tullut, mutta alempi selkärangan mutka alkoi olla lähes 50 astetta. Pian päätettiin, että selkäni pitää leikata.

Kävely piti opetella uudelleen

Vuonna 2015 Viivi aloitti lukion, ja hän toivoi, että leikkaus tehtäisiin kesällä. Kesä 2016 kuluikin 17-vuotiaalta nuorelta leikkauksen ja toipumisen merkeissä.

– Leikkauksen teki sama lääkäri, joka oli hoitanut minua vuosien ajan Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. 6–7 tuntia kestäneessä leikkauksessa selkääni ruuvattiin kaksi rautaputkea, jotka tukevat selkärankaa. Putket ja ruuvit ovat siellä pysyvästi, ja alaselästä yläselkään ulottuva arpi muistuttaa minua leikkauksesta.

Viivi kertoo olleensa aina lukijatyyppi, mutta silti kesä oli hänelle henkisesti raskas.

– Opettelin kävelemään uudelleen, kun kaverit menivät missä milloinkin. Välillä istuskelin kavereiden kanssa, mutta silloinkin piti muistaa ottaa kipulääkkeet ajallaan.

”Mitään ei varsinaisesti ole kielletty”

Skolioosi oli painanut Viivin kehoa niin kauan väärään asentoon, että esimerkiksi lonkkien piti leikkauksen jälkeen etsiä paikkaansa uudelleen.

– Tämä on varmasti loppuelämän projekti, mutta olen oppinut elämään kipujen kanssa.

Kävely on hyvä liikuntamuoto, ja fysioterapeutti on neuvonut lonkan liikeratoja vahvistavia liikkeitä.

– Mitään ei varsinaisesti ole kielletty, eli elän tavallista opiskelijaelämää. Lääkärin neuvo oli, että jos nyt et ihan laskuvarjohyppyä tee kuitenkaan!