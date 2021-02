Voiko minulla olla tietämättäni seksitauti? 10 asiaa, jotka usein oireettomista sukupuolitaudeista on syytä tietää

Seksitauti on usein etenkin aluksi oireeton, mutta myös oireettomassa vaiheessa olevat taudit voivat tarttua eteenpäin.

Kondomi suojaa seksitaudeilta. Suojautuminen on hyvä muistaa myös suuseksissä.­

Sukupuolitaudit ovat viime vuosina lisääntyneet. Mitä niistä oikein kannattaisi tietää?

No, ensinnäkin se, että voit parhaiten suojautua taudeilta käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa. Se, oletko kenties saanut tartunnan, selviää vain tutkimuksissa.

Seksitaudit ovat yleisimmin joko bakteerin tai viruksen aiheuttamia seksin välityksellä tarttuvia infektioita. Klamydia, kondylooma ja genitaaliherpes ovat yleisimpiä. Tippurin esiintyvyys on lisääntynyt voimakkaasti.

1. Voinko kantaa seksitautia tietämättäni?

Kyllä. Kaikki seksitaudit voivat olla oireettomia tai niiden oireet voivat olla vähäisiä.

2. Voiko oireeton tauti tarttua?

Kyllä. Voit tartuttaa edelleen seksikumppanisi, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.

3. Millaisia ovat yleisimpien sukupuolitautien oireet naisilla?

Klamydia: Tavallisin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus, joka on usein oireeton. Oireina voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa ja ylimääräistä veristä tiputteluvuotoa.

Tippuri: Naisilla tippuri voi aiheuttaa ainoastaan vähäistä alavatsakipua, epämääräistä valkovuotoa ja kirvelyä virtsatessa. Jos infektio kehittyy sisäsynnytintulehdukseksi, se voi aiheuttaa esimerkiksi alavatsakipua, lisääntynyttä valkovuotoa tai veristä tihkuvuotoa.

Kondylooma: Kukkakaalimaisia kondyloomasyyliä voi olla esimerkiksi emättimen suuaukolla, välilihan alueella tai häpyhuulissa. Syyliä on joskus hankala havaita.

Herpes: Naisilla ensioireita ovat ulkosynnyttimien kirvely ja kutina. Sen jälkeen rakkulat ilmestyvät genitaalialueelle. Rakkulavaihetta seuraavat haava- ja rupivaihe. Ensimmäiseen herpestulehdukseen liittyy usein virtsaamisvaikeuksia. Yleisoireina voi olla kuumeilua, päänsärkyä ja lihassärkyä.

4. Miten seksitaudit tarttuvat – voiko niitä saada yleisestä saunasta?

Tartuntaan vaaditaan suojaamatonta seksiä. Tautia ei voi siis saada esimeriksi julkisesta vessasta tai saunan lauteilta.

Seksitaudit voivat tarttua, jos emätineritettä, siemennestettä, esiliukastetta tai verta pääsee seksikumppanin limakalvolle tai avoimiin haavoihin.

Sukupuolitautitesteihin menemistä ei missään tapauksessa kannata arastella.­

5. Miten taudeilta voi suojautua?

Voit ehkäistä seksitauteja vain kondomilla. Suuseksisuojan voit ostaa valmiina tai tehdä sen itse kondomista.

Jos seksikumppaneita on useampia, tautien testaamisesta kannattaa myös muodostaa rutiini.

6. Milloin kannattaa mennä testiin?

Jos sinulla on ollut suojaamatonta seksiä tai kondomi on mennyt rikki.

Aina, jos sinulla on seksitaudin oireita. Muista kuitenkin, että seksitaudit ovat usein oireettomia.

Jos sinulla todetaan tartunta, kehota myös seksikumppaneitasi hakeutumaan testeihin.

Seksitautien havaitseminen välittömästi seksin jälkeen voi olla hankalaa, koska osa taudeista itää useita viikkoja. Klamydia- ja tippuritestit ovat luotettava vasta kun tartunnan saamisesta on kulunut 5–7 vuorokautta.

Herpeksen ja kondylooman itämisaika vaihtelee suuresti. Tartunta voidaan todeta iholle tai limakalvolle ilmaantuvista rakkuloista tai syylistä.

7. Sattuuko testaaminen?

Seksitautien testaaminen ei yleensä satu. Klamydia ja tippuri testataan naisilla useimmiten emättimen limakalvolta tai kohdunsuulta otettavilla näytteillä. Näyte on syytä ottaa myös nielusta ja peräsuolesta, jos on harrastanut suojaamatonta suu- tai anaaliseksiä. Kondylooman tai herpeksen toteamiseksi ei välttämättä tarvita lainkaan testiä.

Huomioi siis, että testit pitää ottaa oikeasta paikasta. Esimerkiksi: jos olet harrastanut suuseksiä, klamydiatesti pitää ottaa nielusta. Anaaliseksin jälkeen näyte kannattaa ottaa anaalista.

8. Voiko seksitauti aiheuttaa vakavia seurauksia?

Jos seksitauti jää toteamatta ja hoitamatta, se etenee riippumatta siitä, onko oireita vai ei. Tauti voi myös aiheuttaa erilaisia seurauksia.

Esimerkiksi hoitamaton klamydia voi levitä kohtutulehdukseksi ja johtaa jopa lapsettomuuteen. Tippuri voi hoitamattomana johtaa vakavampiin ongelmiin tulehduksen levitessä.

9. Miten kerron seksitautitartunnasta kumppanille?

Ole avoin ja rehellinen. Kumppanilla on joka tapauksessa oikeus tietää, jos hän on voinut saada tartunnan. Seksitautien testaaminen on normaali asia eikä sitä tarvitse hävetä.

10. Miten sukupuolitaudit hoidetaan?

Tippuri ja klamydia hoidetaan antibiooteilla. Herpestä voi hoitaa viruslääkkeillä, mutta kun herpestartunnan on kerran saanut, se ei lähde pois, ja oireet saattavat uusia aika ajoin. Kondylooman hoitovaihtoehtoja ovat lääkevoiteet ja -liuokset, laserhoito ja jäädytys.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Lääkärikeskus Aava, YTHS, HIVpoint, Terveyskylä, THL, Ihosairaala