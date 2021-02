Tietyt oireet kertovat, milloin päänsärky voi olla migreeniä – kaksi asiaa kannattaa ainakin kertaalleen tarkistaa

Migreeniä eli päänsärkykohtauksia esiintyy enemmän naisilla kuin miehillä.

Ensimmäinen migreenikohtaus iski 12-vuotiaana.

”Teini-ikäisenä kohtaukset eivät olleet vielä pahoja, mutta häiritseviä joka tapauksessa. Parikymppisenä aloin saada estolääkitystä, joka ei tehonnut yhtään. Saan kohtauksia vähintään muutaman kerran viikossa. Olen koittanut työskennellä migreenin aikana, mutta se on vaarallista sekä itselleni että muille (olen parturi-kampaaja). En aio hankkia lapsia, sillä migreeni periytyy helposti, enkä haluaisi lasten mahdollisesti kärsivän samasta sairaudesta. Olen uupunut, eikä mikään tunnu auttavan. Kipu on niin valtava.”

Näin kertoo kolmekymppinen nainen, joka on jakanut tarinansa Vauva.fi:ssä. Keskustelupalstalla on aika ajoin pohdittu sitä, miten eri tavoin migreenipäänsärky voi vaikuttaa elämään.

Migreeni on päänsärkykohtauksia aiheuttava sairaus. Se johtuu useimmiten ulkoisten tekijöiden aiheuttamasta häiriöstä aivorungossa.

Migreeniä esiintyy Terveyskirjaston mukaan yhdellä kymmenestä aikuisesta.

– Naisilla murrosiässä alkava hormonikierto on niin voimakas ärsyke, että naisilla esiintyy tuplasti enemmän migreeniä kuin miehillä, neurologi sanoi aiemmin jutussamme.

Mikä laukaisee säryn?

”Minulla kohtauksen saavat aikaan kirkkaat valot, voimakkaat tuoksut sekä suklaa, mansikka ja raparperi.”

Migreenikohtauksia aiheuttavat asiat vaihtelevat.

Kohtauksia voivat laukaista muun muassa:

Stressi tai sen loppuminen

Kirkas auringonvalo / valon määrän lisääntyminen esimerkiksi keväisin

Alkoholin käyttö

Huonosti nukuttu yö

Liian pitkät ruokailuvälit

Myös huono näkö ja purentavirheet voivat altistaa kohtauskierteelle. Naisilla migreeni ilmenee usein kuukautisten yhteydessä.

Itse migreenikohtaus on tutkijoille vielä osittain mysteeri.

– Paljon on tutkittu ja tehty löydöksiä, mutta lopullinen läpimurto – että ymmärrettäisiin koko migreenin prosessi ja miksi se tapahtuu – on vielä saavuttamatta, migreenitutkija sanoi aiemmin jutussamme.

Aivokuvauksissa migreenikohtauksen käynnistyminen näkyy aivojen syvissä osissa, joista se lähtee leviämään. Keskushermostossa alkaa välittäjäainemyrsky, joka aiheuttaa kivun, pahoinvoinnin ja muut oireet.

Osalla migreenikohtauksista kärsivistä esiintyy ennen päänsärkyä esioire eli aura. Useimmiten se on näköhäiriö.

”Ensin alkaa kadota puolet kirjaimista, jos lukee tai on koneella. Sitten vilkkuu vähän näkökentässä, sitten tulee sahalaita, joka suurenee. Hikoiluttaa ja oksettaa. Lopulta sahalaita täyttää koko näkökentän ja kun se loppuu, on ihan väsynyt loppupäivän.”

Ennakko-oireita voivat olla muun muassa mielialavaihtelut, vaikeudet tarkkaavaisuudessa ja muistissa, makeanhimo, väsyminen tai haukottelu. Omat ennakko-oireet onkin hyvä oppia tunnistamaan, jolloin kohtauksen tuloon voi varautua.

Migreenin oireita

Useimmiten migreenipäänsärky alkaa ilman esioireita.

Pääkipu on tavallisesti jyskyttävää ja kohtalaista tai kovaa. Kipuun voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua sekä valo- ja hajuherkkyyttä.

Särkyvaihe voi kestää neljästä tunnista kolmeen vuorokauteen.

– Seuraavat oireet liittyvät vain migreeniin: pahoinvointi ja oksentelu, säryn tuntuminen sykkeen mukana ja säryn paheneminen arkiaskareista, kuten portaiden nousemisesta. Pahoinvoinnin sijasta tai lisäksi migreeniin voi liittyä valo- ja ääniherkkyyttä. Sykkeen mukana tuntuva ja oksentelua aiheuttava päänsärky on migreeniä, vaikka särky olisi lievääkin, määritteli neurologi.

”Migreeni on kausittaista. Nyt edellisestä kohtauksesta on muutama kuukausi. Kun kausi alkaa, niitä voi olla joka päivä tai useita kertoja päivässä, varsinkin jos ei lepää. Eli kun en kehtaa lähteä töistä kesken päivän, niin kärsin kauemmin. Päänsärky on helvetistä ja ainakin loppupäiväksi jää sellainen kummallinen ja tyhmä olo. Käyn tosi hitaalla.”

Kohtauksien muoto saattaa vaihdella. Esimerkiksi stressi voi aiheuttaa toisenlaisen kohtauksen kuin kuukautiskiertoon liittyvä hormonitason vaihtelu.

”Minulla on kahdesti ollut vuoden jakso, jolloin migreeniä oli 4–5 päivänä viikosta. Molemmilla kerroilla ollut stressiä ja unettomuutta, toisella kertaa ero ja huonosti nukkuva taapero, hormonit sekaisin.”

Valo- ja ääniherkkyys kuuluvat migreenin diagnostisiin kriteereihin.­

Näin lievität ja ehkäiset migreeniä

Migreenikipua voivat helpottaa viileä, pimeä ja hiljainen ympäristö, lepo ja nukkuminen sekä kylmä kääre.

Lääkkeenä voi käyttää parasetamolia tai tulehduskipulääkettä. Kerta-annoksen tulee Terveyskirjaston mukaan olla melko suuri. Parasetamolin ja ibuprofeenin yhdistämisestä kohtauksen hoidossa voi olla hyötyä.

Jos särkylääkkeiden teho ei riitä, voi käyttää migreeniin suunnattuja täsmälääkkeitä. Mikäli migreeniä esiintyy kuukaudessa neljä kertaa tai useammin, harkitaan estolääkkeen käyttämistä.

Tärkeä osa itsehoitoa on se, että pyrkii välttämään särkyä laukaisevia asioita. Niitä voivat olla kirkas tai vilkkuva valo, kuumuus, suuret lämpötilanvaihtelut, hajut, alkoholi, valvominen ja jotkin ruoka-aineet.

”Elämäntapamuutokset ovat kaiken a ja o. En juo enää lainkaan alkoholia, jätin herkut vähemmälle, ja aloin liikkua säännöllisesti. Erityisesti suklaa ja punaviini ovat migreenipotilaan vihollisia. Ennen en juonut vettä lähes lainkaan, mutta nykyään juon pari litraa päivässä. Käyn kerran kuussa hieronnassa.”

Terveyskirjaston mukaan on usein hyödyllistä yhdistää lääkehoito, kiinnittää huomiota elämäntapoihin, poistaa mahdolliset jatkuvat stressitekijät sekä ottaa ohjelmaan liikunta, venyttely, hieronta ja mahdollisesti fysioterapia.

Osa hyötyy myös akupunktio- ja rentoutushoidoista. Purenta ja näkö kannattaa ainakin kertaalleen tarkistaa.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Suomen Migreeniyhdistys ry. Kursiivilla merkityt kohdat Vauva.fi.

