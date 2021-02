Lihavuus todennäköisesti altistaa suoraan nivelreumalle

Mainos: Unikulma

”Meillä asuu särmikkäitä timantteja” – senioritalossa eletään täysillä ja nukutaan hyvin

Kun päivä on aktiivinen, yö on levollinen. Tällä periaatteella hoidetaan Lauttasaaren senioritalossa ikääntyneitä, joiden keski-ikä on 87 vuotta. Sitä ei heistä päälle päin arvaisi.