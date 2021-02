Uudet tutkimustulokset laihdutuslääkkeestä ovat niin hyviä, että professori Kirsi Pietiläinen uskoo lääkkeen helpottavan ratkaisevasti lihavuuden hoitoa.

Arvostettu lääketieteellinen julkaisu New England Journal of Medicine kertoi tällä viikolla, että lihavuuden hoitoon tarkoitetun semaglutidi-lääkkeen tutkimuksissa on koettu läpimurto.

Lääkkeen teho lihavuuden hoidossa perustuu siihen, että se matkii suolistohormonia. Se aiheuttaa ihmisessä kylläisyyden tunnetta ja laskee verensokeria.

– Odotamme todella paljon tätä lääkettä, sillä sen jälkeen lihavuuden hoito helpottuu aivan ratkaisevasti, sanoo Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori Kirsi Pietiläinen.

Lääkkeen valmistaja Novo Nordisk on myynyt semaglutidi-lääkettä kakkostyypin diabeteksen hoitoon. Lääke on myynnissä diabeteksen hoitoon myös Suomessa 1,0 milligramman annoksella.

Laihdutuslääkkeenä semaglutidi toimii 2,4 milligramman annoksella. Lääkettä käytetään pistoksena kerran viikossa.

Kun lääkkeen valmistaja Novo Nordisk havaitsi, että lääkettä diabeteksen hoitoon käyttäneet ihmiset laihtuivat huomattavasti, yhtiö alkoi tutkia sen vaikutuksia lihavuuden hoidossa yhdessä Northwesternin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Kansainvälisessä tutkimuksessa kaksituhatta ylipainoista koehenkilöä, joiden painoindeksi oli 30 tai yli, otti viikoittain semaglutidia tai lumelääkettä. Koehenkilöt saivat myös ohjausta ruokavalioon ja liikkumiseen. Tutkimusten mukaan semaglutidia ottaneet koehenkilöt menettivät keskimäärin 15–18 prosenttia painostaan, kun lumelääkettä ottaneessa vertailuryhmässä prosenttiluku oli 2,4.

Uusimmat tutkimustulokset siis kertovat lääkkeen olevan tehokas keino painonpudotukseen.

– 15–18 prosentin laihdutustulos on niin kova, ettei millään muulla lääkkeellä ole saavutettu samanlaista tulosta, Pietiläinen sanoo.

– Tämä on todella tärkeä läpimurto, lihavuuden Käypä hoito -suositustakin laatinut Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen arvioi, että lääke on markkinoilla Suomessakin noin vuoden kuluessa, kun se on läpäissyt Euroopan lääkeviraston EMA:n ja Euroopan komission lupaprosessin.

Suomessa on tällä hetkellä myynnissä kolme erilaista laihdutuslääkettä.

Lihavuus on suuri ongelma Suomessa. Suomessa arvioidaan olevan noin miljoona lihavaa ihmistä.

Pietiläisen mukaan lihavuuteen liittyy kolmen M:n ongelmakokonaisuus. Ensinnäkin ovat mekaaniset haitat, kuten nivelrikko. Toiseksi on metaboliset haitat, eli diabetes, kolesteroli, verenpaine ja sydäntaudit. Kolmanneksi ovat mentaaliset haitat, eli ahdistus, mielialan lasku ja stigmat, jotka lihavuuteen liittyvät.

– Ihmisten välillä on paljon vaihtelua: toisille ei tule mitään näistä haitoista, ja toisille tulee lukuisia, Pietiläinen sanoo.

Käypä hoito suosituksen mukaan lihavuuslääkkeet tulevat kysymykseen, jos painoindeksi on 30 tai yli, tai 27, jos on jokin lihavuuteen liittyvä sairaus.

Pietiläinen sanoo uuden, ruokahalua vähentävän lääkkeen sopivan niille, joilla on vaikeuksia syömisen saamisessa hallintaan.

– Jos ei saa ruokahalua kuriin, vaikka tietäisi, miten pitää syödä. Ruokamäärät on suuria tai tulee naposteltua tai on makean ja rasvaisen himoa.

Lääkehoidon lisäksi painonpudottajan on tehtävä elintapamuutoksia. Mutta elintapoja on helpompi muuttaa, kun lääkehoito on avittanut ruokahalun hallinnassa.

Nykyään lihavuuslääkkeistä ei saa Kela-korvauksia. Kymmenen vuotta sitten ne olivat vielä peruskorvattavia lääkkeitä. Tällä hetkellä diabeteksen hoitoon käytettävä 1,0 milligramman annos semaglutidia maksaa noin 120 euroa kuukaudessa.

– Kela-korvattavuus olisi hirveän tärkeä saada lihavuuslääkkeille, jotta ne olisivat laajamittaisesti käytössä. Ymmärrän tietysti sen, että siinä on tiukat paikat miettiä, millä ehdoilla korvattavuus annetaan, kun Suomessa on miljoona lihavaa, Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen on saanut luento- ja asiantuntijapalkkioita Novo Nordiskilta, mutta hän ei omista yhtiön osakkeita. Lääke- ja terveydenhoitoalalla lääkeyhtiöiden ja lääkärien sidonnaisuudet ovat tavallisia.