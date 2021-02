Mistä kaikesta kurkkukipu voi johtua? 6 erilaista syytä

Yleisimpiä syitä kurkun kipuiluun ovat tulehdukset ja nielun kuivuminen.

Kun nielun ja kaulan alueella on kipuja, puhutaan tutummin kurkkukivusta.

Kivulla voi olla monta syytä. Yleisimpiä syitä ovat nielun tulehdukset ja nielun kuivuminen, joka aiheutuu tukkoisesta nenästä.

Monia syitä kipuun

1. Tulehdus

Nielun tai nielurisojen tulehdus voi olla viruksen tai bakteerin aiheuttama. Yleisimmin kyseessä on virustulehdus, joka etenkin alkuvaiheessa tuntuu usein nielun kipuna. Kipu on usein lievä, ja se paranee itsestään.

Tavallisin bakteeritulehdus on streptokokkibakteerin aiheuttama nielurisatulehdus, joka tunnetaan myös nimellä angiina.

Terveyskirjaston mukaan myös koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen voi liittyä kurkkukipua. Se ei poikkea muiden virusten aiheuttamasta kurkkukivusta. Tästä syystä on tärkeää mennä koronatestiin, jos itselle ilmaantuu kurkkukipua. Oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus tai bakteeri.

2. Kurkun kuivuminen

Tavallisen viruksen aiheuttaman nuhan tai muun nuhan yhteydessä nenä voi tukkeutua. Suun kautta hengittäminen kuivattaa kurkkua, ja voi aiheuttaa kipua nielussa ja kurkussa.

3. Limakalvoärsytys

Kurkun kipua voi aiheuttaa mikä tahansa limakalvoja ärsyttävä tekijä, kuten tupakka, pölyt ja kemikaalit.

4. Kilpirauhasen tulehdus

Kilpirauhasen tulehdus voi tuntua pitkällisenä jomotuksena joko kilpirauhasen seudulla, kaulan alaosassa tai leukaperissä.

5. Jännittäminen

Kurkunpään jännittämisestä johtuva lihasten jännittyminen voi aiheuttaa palan tunnetta ja mahdollisesti kipua kurkunpään seudussa.

Palan tunne on liitetty myös stressiin.

6. Kasvain

Nielemiseen liittyvä kipu voi olla merkki limakalvovauriosta tai harvemmin kasvaimesta.

Esimerkiksi nielusyöpäkasvaimen täytyy jo olla iso, mikäli se aiheuttaa kipua.

Kurkun kipua voivat aiheuttaa muun muassa tulehdukset, nielun kuivuminen ja tupakointi.­

Milloin lääkäriin?

Viruksen aiheuttama kurkkukipu on usein ensioire flunssasta. Se menee ohi itsestään muutamassa päivässä.

Kipua voi hoitaa itse, mikäli siihen ei liity kaulan, nielun tai kasvojen turvotusta, hengitysvaikeuksia tai muuta oloa selvästi hankaloittavia oireita.

Näillä voit hillitä kipua:

Tulehduskipulääkkeet

Lämpimät juomat

Puudutteita sisältävät imeskelytabletit

Hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos kurkkukipuun liittyy yleistilan heikentyminen, vaikeus avata suuta, vaikeus niellä nesteitä tai sylkeä tai vaikeus hengittää. Tai jos puhe puuroutuu, kova kurkkukipu pahenee makuulla, kaulalla on selvästi näkyvä turvotus tai nieluun on mennyt syövyttävää ainetta tai vierasesine.

Vuorokauden sisällä on syytä hakeutua hoitoon, jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume tai voimakas toispuoleinen kurkkukipu.

Lähde: Terveyskirjasto