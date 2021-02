Allergiat voivat pahentua – ilmastonmuutos on pidentänyt kasvien siitepölykausia

Suomalaisista noin viidennes kärsii siitepölyallergioista.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kasvien siitepölykaudet ovat pidentyneet ja alkavat entistä aikaisemmin, mikä voi pahentaa monien allergikkojen oireilua. Ainakin osin ilmiö liittyy ilmastonmuutokseen.

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 60 yhdysvaltalaisen ja kanadalaisen siitepölymittausaseman tietoihin vuosilta 1990–2018.

Verrattuna vuoteen 1990 siitepölykaudet alkoivat 20 päivää aikaisemmin ja kestivät 10 päivää pitempään vuonna 2018. Myös siitepölyn määrä suureni noin 20 prosenttia, tutkijat havaitsivat.

Tilastollisten mallinnusten perusteella ilmiöstä ainakin puolet todennäköisesti johtuu ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamasta lämpenemisestä. Mallinnus viittasi myös siihen, että kehitys kiihtyi varsinkin vuosina 2003–2018.

Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta ne ovat perustuneet pieniin tutkimuksiin ja kasvihuonekokeisiin. Nyt julkaistu tutkimus onkin ensimmäisiä tämän suuruusluokan selvityksiä aiheesta.

Suomalaisista noin viidennes kärsii siitepölyallergioista. Suurin osa saa oireita lehtipuiden ja heinien siitepölystä ja osa pujosta.