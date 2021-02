Jo tämä määrä alkoholia voi suurentaa sydämen rytmihäiriön riskiä

Jo lasillinen päivässä saattaa suurentaa eteisvärinän riskiä, jos käyttö on säännöllistä.

Vähäisetkin määrät alkoholia voivat suurentaa riskiä sairastua eteisvärinä-rytmihäiriöön, jos käyttö on säännöllistä. Riski myös suurenee mitä enemmän alkoholia käyttää.

Tiedot käyvät ilmi European Heart Journal -lehden julkaisemasta tutkimuksesta, johon osallistui yli 100 000 keskimäärin 48-vuotiasta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Italiasta.

Tutkimuksen alussa osallistujat eivät sairastaneet eteisvärinää, mutta 14 vuoden seurannan aikana diagnoosin sai 5 800 potilasta.

Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista ja alkoholin käytöstä, he havaitsivat yhden alkoholiannoksen päivittäin nauttivien sairastuneen 16 prosenttia todennäköisemmin kuin osallistujien, jotka eivät käyttäneet lainkaan alkoholia. Käytännössä tämä tarkoitti yhtä eteisvärinää enemmän sataa potilasta kohden seurannan aikana.

Riskit olivat suuremmat potilailla, jotka joivat enemmän. Kaksi alkoholiannosta päivässä juovat sairastuivat 28 prosenttia ja neljä annosta päivässä juovat 47 prosenttia todennäköisemmin kuin raittiit. Alkoholiannos vastaa noin lasillista viiniä tai pientä oluttölkillistä.

Aineistosta ei voinut päätellä yhteyden taustalla olevaa mekanismia, mutta alkoholin sydänhaitoista on runsaasti näyttöä aikaisemmista tutkimuksista.

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä eli heille alkoholin käyttö on selvä terveyshaitta. Alkoholiriippuvaisia on noin 5–10 prosenttia suomalaisista.

Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Se suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa muun muassa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.