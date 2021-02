Tutkimus: Lihavuudella yhteys Alzheimerin tautiin

Lihavuus voi jo keski-iässä vaikuttaa haitallisesti myöhempään aivoterveyteen.

Lihavuus kuormittaa aivoterveyttä ja voi siten edistää Alzheimerin taudin kehittymistä, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Alzheimerin tautia jo sairastavilla painon pysyminen normaalipainon ylärajalla voi puolestaan auttaa säilyttämään aivorakenteita.

Tutkimus on Itä-Suomen yliopiston ja Sheffieldin yliopiston yhteinen, ja sen tulokset on julkaistu The Journal of Alzheimer’s Disease Reports -lehdessä.

Tutkijat tähdentävät, etteivät tulokset osoita lihavuuden aiheuttavan Alzheimerin tautia.

Lihavuus kuitenkin lisää aivojen kuormitusta ja voi sitä kautta myötävaikuttaa taudin kehittymiseen.

– Tulosten valossa lihavuus voi jo keski-iässä vaikuttaa haitallisesti myöhempään aivoterveyteen. Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin johtavat aivomuutokset alkavat jo vuosia ennen taudin ilmenemistä, joten painonhallintaan kannattaa kiinnittää huomiota ajoissa, toteaa emeritaprofessori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Ravitsemuksella on merkitystä

Lievää Alzheimerin tautia sairastavilla paino oli tutkimuksen mukaan yleensä normaalin rajoissa. Normaalin ylärajalle sijoittuva paino oli paikoin yhteydessä suurempaan aivojen harmaan aineen tilavuuteen. Tämä havainto saattaa tutkijoiden mukaan liittyä siihen, että hyvä ravitsemustila voi auttaa suojaamaan aivoja tautiin liittyviltä muutoksilta.

Soininen muistuttaa, että täysipainoisesta ravitsemuksesta huolehtiminen on tärkeää muistisairauksien hoidossa.

Terveellisellä ravitsemuksella voi myös ehkäistä muistisairauksia. Kehon matala-asteinen tulehdus, jota lisää esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, näyttää olevan mukana Alzheimerin taudin synnyssä jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Mitään erityistä ruokavaliota ei tarvitse noudattaa eikä ostaa kalliita ravintolisiä, sanoi geriatrian professori Miia Kivipelto aiemmin jutussamme.

Pidä huolta siitä, että ruokavalioosi kuuluu paljon värikkäitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja, joista saat vitamiineja ja antioksidantteja. Huolehdi myös hyvien rasvojen ja kuidun saannista.

Mitä vanhemmaksi tulet, sitä suurempi merkitys monipuolisella ravinnolla on aivoille.