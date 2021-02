Outo tunne rinnassa olikin syöpä – Mirjami yllättyi siitä, miten vaivihkainen oire oli

Mirjami, 65, kertoo, että IS:n juttu rintasyövän oireista sai hänet menemään lääkäriin. Tutkimuksissa löytyi varhaisessa vaiheessa oleva syöpä, joka saatiin hoidettua.

Vähäisetkin muutokset rinnoissa kannattaa huomioida. Jos kyse on syövästä, on suuri etu, että se löydetään varhaisessa vaiheessa.­

Viime kesänä Mirjami, 65, tuli töistä kotiin ja alkoi selailla IS:n uutisia puhelimestaan. Silmiin osui terveysjuttu, jossa kerrottiin, ettei rintasyövän oire aina ole kyhmy rinnassa.

– Olin parin viikon ajan ihmetellyt outoa tunnetta oikeassa rinnassani. Jos rintaa hipaisi, tai oli jonkinlaista tärinää esimerkiksi autossa, tuntui ikään kuin viiltävä tunne.

Tavallisesti ollessa ja liikkuessa rinnassa ei ollut erikoisia tuntemuksia saati kipua tai mitään muitakaan epämääräisiä oireita.

– Vain jokin tietty liike tai hipaisu aiheutti oudon tunteen. Ajattelin, että se on jokin tulehdus, joka menee ohi.

Syöpä löytyi varhaisessa vaiheessa

Mirjami luki jutusta, että pari viikkoakin kestänyt oire on syytä tarkistuttaa, eikä kyhmyä aina tule tai sitä ei tunne.

– Se sai minut aktivoitumaan. Varasin ajan työterveyslääkärille, hän passitti gynekologille, ja sieltä sain edelleen lähetteen kuvauksiin. Neulanäyteestä kävi ilmi, että rinnassani oli syöpä.

Kasvain oli pieni, läpimitaltaan vain noin 7 millimetriä, eikä se ollut aggressiivinen eikä ehtinyt levitä.

– Tosi ajoissa se tuli huomattua, ja hoito järjestyi nopeasti. Kun sain tiedon syövästä, ei mennyt kuin pari viikkoa, kun olin jo leikkauspöydällä.

– Sen jälkeen sain sädehoitoa 15 kertaa, ja tauti hoitui sillä. En joutunut käymään läpi rankkoja sytostaattihoitoja. Vuoden kuluttua on jälkitarkastus.

Kyhmyn lisäksi rintasyövällä on myös monia muita oireita, joita ei tunneta yhtä hyvin.­

Jälkikäteen Mirjami kertoo myös huomanneensa, että hän oli viime kesänä sairastumisen aikoihin hieman tavallista väsyneempi.

– Työpäivän jälkeen tai viikonloppuna iltapäiväisin piti hiukan levätä. Väsymys oli sellaista, ettei se mennyt nukkumalla ohi – mutta laitoin sen silloin muiden vaivojen piikkiin.

Älä ohita vähäisiäkään oireita

Mirjamin viesti naisille on, että vähäisetkin oireet kannattaa ottaa vakavasti.

– Rinnat on tietenkin suositeltavaa tunnustella säännöllisesti, ja jos niissä tuntuu pienikin oire, joka ei ole normaali, rohkeasti vain lääkäriin.

Hän ei itsekään aluksi uskonut, että toisinaan tuntuva pieni vihlaisu voisi olla syöpä, mutta päätti kuitenkin tutkituttaa asian.

– Olen kiitollinen, että satuin lukemaan jutun juuri silloin. Ilman sitä en tiedä, kuinka pian muuten olisin mennyt lääkäriin.

Huomaa kyhmyn lisäksi myös nämä merkit

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluiden päällikkö Taina Häkkinen kertoo, että tyypillisin oire rintasyövästä on kyhmy, jonka nainen itse tai puoliso löytää.

– Monesti ajatellaan, että rintojen tunnusteleminen on se tapa, miten rintasyöpä löytyy. Näin ei kuitenkaan aina ole, sillä on myös monia muita oireita, joita ei tunneta niin hyvin, hän sanoo.

Myös nämä voivat joissain tapauksissa olla rintasyövän oireita:

Nännistä erittyvä kirkas tai verinen neste

Rintarauhasen punoitus ja turvotus

Rinnan muodon, kimmoisuuden tai koon muutos

Sisäänpäin vetäytynyt iho tai nänni

Ihottuma, joka ei parane

Useimmiten syöpä on kivuton, mutta se voi aiheuttaa myös kipua tai pistelyn tunnetta rinnassa

Jos jokin muutos rinnoissa epäilyttää, lääkäriin kannattaa mennä herkästi, suosittelee Syöpäjärjestöjen asiantuntija Taina Häkkinen.­

Seulonnoissa löytyy oireettomia tapauksia

Häkkinen kertoo, että toisinaan oireet voivat olla hyvin epämääräisiä.

– Eräs rintasyövän sairastanut tarjoilija kertoi, ettei hänellä ollut mitään pattia eikä oireita, mutta aina kun tarjotin kantaessa osui rintaan, hän tunsi vihlaisun.

Ei ole harvinaista, että rintasyöpä on alkuvaiheessa täysin oireeton, ja siksi seulontoihin kannattaa osallistua.

” Ei ole ollenkaan häpeällistä mennä matalalla kynnyksellä lääkäriin, jos itsellä on jokin epäily tai epävarmuutta siitä, mikä muutos rinnassa on.

Syöpäjärjestöjen mukaan nykyisin noin joka neljäs rintasyöpä todetaan mammografiatutkimuksessa, vaikka nainen ei olisi huomannut itse mitään erityistä.

– Seulonnoissa löytyy juuri näitä oireettomia tapauksia, joista naisilla ei ole ollut mitään aavistusta.

Milloin lääkäriin?

Häkkinen kehottaa tutkituttamaan rinnat silloin, jos niihin ilmaantuu mikä tahansa oire, joka on itselle uusi ja vieras, eikä sille löydä mitään selitystä.

– Ei ole ollenkaan häpeällistä mennä matalalla kynnyksellä lääkäriin, jos itsellä on jokin epäily tai epävarmuutta siitä, mikä muutos rinnassa on. Asia on helppo tarkistaa mammografiassa ja ultraäänessä, ja silloin saa myös mielenrauhan.

Erityisen herkästi kannattaa hakeutua tutkimuksiin, jos suvussa on rintasyöpätapauksia.

Häkkinen korostaa, että on aina etu, kun rintasyöpä löydetään ajoissa.

– Silloin se on useimmiten parannettavissa, ja puhutaan aivan erilaisesta tilanteesta kuin jos oire on ollut esimerkiksi vuoden ajan. Siinä vaiheessa kasvain saattaa olla jo iso tai jopa lähettänyt etäpesäkkeitä kainaloon tai muualle kehoon.