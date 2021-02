Näin jopa joka toisen mieli oireilee nyt – kolme yleistä asiaa: ”Ei tarvitse olla yhtään häpeissään”, sanoo mielenterveyden professori

Rajoitusten aikanakin voit löytää uusia muotoja arkiseen vuorovaikutukseen. Yhdessä ulkoilu on yksi tapa.

Hyväksy, että elämä on nyt tällaista. Kun uuden todellisuuden hyväksyy eikä mieti vain sitä, mitkä asiat nyt ovat mahdottomia, voi löytää asioita, joiden tekemiseen nyt tarjoutuu parempi tilaisuus tai enemmän aikaa kuin ennen.

Jos toimit alalla, jossa on kova paine – esimerkiksi terveydenhuollon etulinjassa – huolehdi siitä, että saat tarpeeksi lepoa ja taukoja sekä mahdollisuuksia palautumiseen.

Mikäli arkiset keinot eivät enää tunnu riittävän oman olon tukemiseen, keskusteluavun hakeminen on suositeltavaa. Tähän on useita reittejä, ja työterveyshuolto on monelle luonteva kanava.