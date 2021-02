Lisää energiaa, eroon vatsavaivoista ja makeanhimosta – yksi asia ruokavaliossa on ”avain kaikkeen”

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen neuvoo, miten pääsee herkuttelun jälkeen takaisin kiinni ruokarytmiin.

Jos yksi asia kannattaa omassa syömisessä tarkistaa, se on rytmi.­

Alkoiko vuosi laihdutuspäätöksellä? Nyt muutan vihdoin elämäntapani! Annan kiloille kyytiä.

Jos kaiken mahdollisen yrittää muuttaa kerralla tai syömiset karsii liian vähiin, pysyvässä muutoksessa on hankala onnistua. Nälkäkiukussa ahmittu pizza saa monet viimeistään lannistumaan.

– Mikäli olet heittämässä hanskoja tiskiin, minulla on muistutus. Jos 300 päivää vuodessa menee hyvin ja 65 huonommin, se riittää oikein hyvin siihen, että pysyy terveenä ja paino pysyy hallinnassa, sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen.

Ei repsahduksia, vaan joustoa

Kaikilla on välillä päiviä ja tilanteita, kun ruokavalinnat ovat laadultaan epäterveellisiä tai ateriarytmi sakkaa. Kiireessä autossa tukee hotkittua suklaapatukka, synttärikekkereissä maistuu muhkea pala kermakakkua.

– Ne eivät ole repsahduksia vaan joustoja, Partanen sanoo.

” Rytmi on avain kaikkeen: energiaan, vatsan ja suoliston toimintaan, syömisten ja makeanhimon hallintaan.

Joustaminen tarkoittaa sitä, että välillä saa herkutella. Oleellista on olla herkkuhetken jälkeen itselleen armollinen ja palata takaisin säännölliseen syömiseen. Rytmiin.

Joustaminen tarkoittaa sitä, että välillä saa herkutella. Oleellista on olla herkkuhetken jälkeen itselleen armollinen ja palata takaisin säännölliseen syömiseen. Rytmiin.

Kun syö säännöllisesti noin 4–5 kertaa päivässä, moni muu pulma korjaantuu siinä samassa. Vatsa voi paremmin, hyvä energiataso pysyy yllä eikä sokerisia herkkujakaan tee hillittömästi mieli.

Näin pääset kiinni rytmiin:

1. Suunnittele

Sitoudu asiaan ja suunnittele.

– Kyllähän aikuinen suunnittelee neljävuotiaallekin hieman etukäteen ruokarytmiä, jotta kiukkukohtauksilta vältyttäisiin. Aikuisella on parempi itsesäätely, mutta sisäinen kiukuttelu saattaa huonon ateriarytmin seurauksena kostautua illan voileipärallina tai salaherkutteluna autossa kauppareissun jälkeen, Partanen sanoo.

Suunnitelmallisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laatii yhden viikon syömisistä listan ja hakee kerralla kaiken kaupasta. Tai tekee kerralla monen päivän ruoat valmiiksi ja säilöö niitä annoksina rasioihin.

Tai jemmaa auton hansikaslokeroon pähkinöitä, joita voi napsia kiireen keskellä välipalaksi.

” Illan kalori voi olla lihottavampi kuin aamun kalori.

2. Taltuta tekosyyt

Moni perustelee huonoja ruokavalintojaan kiireellä tai taloudellisella tilanteella.

– Mutta ranskalaispussi ja nakkipaketti maksavat brändistä riippuen yhteensä 2–3 euroa ja uunijuurespussi sekä kalapuikot tai -pihvit 2–4 euroa. Niistä saa 2–3 annosta.

Molemmat vaihtoehdot vievät yhtä paljon aikaa sekä kaupassa valintaa tehdessä että uunissa. Hinnassakaan ei ole juuri eroa.

3. Kokoa reseptipankki

Kokoa oman perheen reseptipankki. Siinä voi olla esimerkiksi 3–5 erilaista keittoa, 3–5 vuokaruokaa ja 3–5 valmisruokaa. Muista myös puolivalmiit ruoat.

– Arjen kiireessä on todellakin parempi vaihtoehto laittaa vaikkapa valmiskeitto mikroon ja syödä se leivän kera, kuin jättää vaikka päivällinen kokonaan syömättä. Aikaa menee yhteensä noin 10–15 minuuttia, ja syömisen hallinta on illalla parempaa.

Esimerkiksi kulhoon saa nopeasti rakennettua ruokaisan salaatin.­

4. Muista aamupala

Joillekin aamupalan lisääminen tai tukevoittaminen voi olla se vaikein asia. Aamupalan syöminen kuitenkin kannattaa.

– Illan kalori voi olla lihottavampi kuin aamun kalori. Tutkimusten mukaan monelle on eduksi se, että syömiset painottuvat aamuun ja aamupäiviin.

Yksi syy siihen lienee se, että aineenvaihdunta hyrrää aamupäivällä iltaa tehokkaammin. Eikä nälkävelka pääse illalla yllättämään, kun syömisiä ei ole jättänyt aamupäivällä välistä.

Jos aamupala ei tahdo mennä alas, aloita edes pienellä versiolla. Syö esimerkiksi annos tuorepuuroa tai banaani ja jugurtti.

– Jugurtti voi olla maustettukin jugurtti, jos se maistuu itselle. Ei päivän sokerinsaanti yhdestä jugurtista kaadu.

5. Luo toimivat rutiinit

Rutiinien luominen auttaa rytmissä pysymistä.

Jos vaikka aamupalalle ei tunnu jäävän aikaa, tee se valmiiksi edellisenä iltana. Tuorepuuro tekeytyy mukavasti yön yli jääkaapissa.

– Eräs mies kertoi, että hän syö kaksi kunnon ruokaa päivässä. Toinen on useimmiten ruokaisa salaatti tai keitto, toinen ruoka on tuhdimpi. Se tasapainottaa syömisiä.

Hyvässä ruokarytmissä tasapainottelulle on muutenkin sijansa.

– Herkutteluja ei ole tarvis jättää pois, vaan yhteen ruokaviikkoon mahtuu hyvin esimerkiksi kolme suklaapatukkaa tai jäätelötuuttia. Suolaisesta pitävät voivat korvata perjantain päivällisen vaikkapa pizzalla tai rullakebabilla.

6. Anna keholle ja mielelle aikaa

Joillekin säännöllinen ja kasvispainotteinen syöminen voi tuntua alkuun hankalalle.

– On tunne, että koko ajan pitää syödä, ja että annoskoko on aika iso, kun ruoka on kasvisvoittoista perusruokaa. Muutamassa viikossa keho tottuu rytmiin ja kroppa alkaa jopa huutamaan ruokaa lounasajan lähestyessä.

Sitoudu siis alkuun edes kolmen viikon kokeiluun niin, että pidät kiinni esimerkiksi aamupalasta ja terveellisistä välipaloista.

Kannattaa muistaa, että keho ja mieli kaipaavat myös säännöllistä unirytmiä.

– Riittävä uni tukee normaalia aineenvaihduntaa ja tutkimuksissa on havaittu, että vähäinen uni sekoittaa myös erilaisia syömisensäätelyyn osallistuvia hormoneja. Silloin herkkuhimot kasvavat ja kasvikset eivät kutsu.