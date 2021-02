Näin stressi vaikuttaa sydämeen – liittyy esimerkiksi sykkeen ja rytmin häiriöihin

Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää myös sydänsairauksien ehkäisyssä.

Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että hyvä mielenterveys ja psyykkisen hyvinvointi suojaavat sairastumiselta.­

Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi voivat auttaa sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä, tuore tutkimuskatsaus osoittaa. Mielenterveyden ongelmat ja stressi voivat puolestaan altistaa sairastumisille.

Yhdysvaltojen sydänyhdistyksen laatimassa tutkimuskatsauksessa löytyi näyttöä muun muassa masennuksen, kroonisen stressin, ahdistuksen, vihaisuuden ja pessimismin yhteyksistä moniin sydänriskitekijöihin. Ne liittyvät esimerkiksi sydämen sykkeen ja sydänrytmin häiriöihin, kohonneeseen verenpaineeseen, tulehdustilaan ja heikentyneeseen veren virtaukseen sydämessä.

Stressi, työstressi ja stressaavat elämäntapahtumat on myös yhdistetty 40 prosenttia suurempaan riskiin sairastua ja menehtyä sydän- ja verisuonitautiin.

Psyykkinen pahoinvointi voi altistaa sydänoireille myös haitallisten elämäntapojen välityksellä. Muun muassa tupakointi, vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, ylipaino ja lääkitysten laiminlyönti ovat yleisempiä potilailla, joilla on psyykkistä pahoinvointia tai mielenterveyden ongelmia.

Tutkimusnäyttöä on myös hyvän mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin suojaavista vaikutuksista. Esimerkiksi verenpaineen ja glukoosiaineenvaihdunnan ongelmat, korkea kolesteroli ja tulehdustilat ovat tutkimusten mukaan harvinaisempia henkilöillä, joiden elämänasenne on positiivinen ja jotka ovat tyytyväisiä elämäänsä. He myös elävät terveellisesti, ottavat lääkkeensä ja huolehtivat muutenkin terveydestään muita todennäköisemmin.

Katsauksen perusteella tutkijat pitävät selvänä, että sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä pitäisi huomioida myös potilaiden mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi. Hoitamalla riskiryhmäläisten mielenterveysongelmia ja edistämällä psyykkistä hyvinvointia voitaisiin todennäköisesti estää monia sairastumisia ja myös pidentää ja parantaa potilaiden elämää.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Circulation-lehdessä.