Alkoholi kasvattaa tyypin 2 diabeteksen vaaraa kahdella tapaa

Alkoholin käytön varhainen aloittaminen on yhteydessä diabetesriskiin.

Runsas alkoholin käyttö voi altistaa tyypin 2 diabetekselle, mutta myös juomisen aloittamisikä vaikuttaa riskeihin, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä ja perustuu yli 500 000 kiinalaisen 30–79-vuotiaan terveystietoihin.

Alkoholia säännöllisesti käyttävien riski sairastaa tyypin 2 diabetesta oli noin viidenneksen suurempi, jos he olivat aloittaneet alkoholin käytön alle 18-vuotiaana tai käyttäneet alkoholia yli 30 vuoden ajan, tulokset osoittivat. Tämä havaittiin verrattuna vasta täysi-ikäisenä aloittaneisiin ja alle kymmenen vuotta alkoholia käyttäneisiin.

Verrattuna osallistujiin, jotka eivät käyttäneet lainkaan alkoholia, alkoholin käytön vasta aikuisiällä ja etenkin vasta yli kolmikymppisenä aloittaneiden sairastumisriski oli jopa pienempi. Vähäinen alkoholin käyttö on yhdistetty pienempään diabetesriskiin aiemminkin.

Kiinalaisten havainnot viittaavat siihen, että juodun alkoholin määrän lisäksi aloittamisikä ja käytön kesto vaikuttavat diabetesriskiin. Kohtuukäytön osalta tulosten tulkitseminen on hankalampaa, sillä täysraittiiden joukossa on myös entisiä suurkuluttajia sekä henkilöitä, jotka ovat lopettaneet alkoholin käytön terveyssyistä. Tämä voi saada kohtuukäytön näyttämään terveellisemmältä kuin se on.

Maailman aikuisväestöstä noin 9 prosenttia sairastaa diabetesta. Näistä 90 prosenttia on tyypin 2 diabeteksia. Suomalaisista diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa, ja heistä valtaosalla on tyypin 2 diabetes.