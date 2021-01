Juotko tajuamattasi liikaa alkoholia? Vastaa rehellisesti 8 kysymykseen

Liian runsaan juomisen merkit voivat olla salakavalia.

Totuus on se, että jo alkoholin kevyt tissuttelu vaikuttaa heti terveyteen. Eikä suotuisasti: kohtuukäyttökin surkastuttaa aivoja. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan jo muutama juomisputki voi aiheuttaa huomattavaa tuhoa maksalle.

– Humala on aina tietynasteinen myrkytystila, koska alkoholi on hermomyrkky, muistutti A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki tässä jutussamme.

Joskus alkoholin juonti lähtee omasta hallinnasta salakavalasti. Jos vastaat kyllä yhteen tai useampaan näistä kysymyksistä, sinun kannattaa pohtia alkoholinkäyttöäsi.

1. Rentoudutko alkoholilla joka viikonloppu?

Vaikka et joisikaan alkoholia joka päivä, voit silti juoda sitä turhan paljon. Yksi hälytysmerkki on se, jos sinulla on tapana juoda joka viikonloppu. Kuivien arkipäivien terveyshyödyt kumoutuvat äkkiä, mikäli kiskot monta lasillista yhdeltä istumalta, Prevention-sivustolla muistutetaan. Suuret kerta-annokset voivat johtaa myös alkoholimyrkytykseen.

2. Päätätkö toistuvasti, että et juo enää koskaan?

Moni vannoo seuraavana päivänä, ettei juo enää ikinä. Harva lopettaa. Tällainen ajattelu kielii jo siitä, että juominen uhkaa riistäytyä käsistä.

3. Asetatko itsesi vaaraan?

Alkoholi aiheuttaa muutakin kuin päänsärkyä ja pahoinvointia – esimerkiksi poistaa estoja ja vahvistaa tunteita. Yksi luottaa sokeasti tuntemattomaan, toinen haastaa riitaa. Humalainen saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille. Muistinmenetykset ja sammumiset voivat johtaa vaikka mihin.

4. Luistatko asioista, jotka ovat vastuullasi?

Jos et esimerkiksi enää jaksa nousta maanantaina aamutreeneihin tai lasten nukkumaan laittaminen on viikonloppuna vaikeaa kostean illan vuoksi, olet vaarallisella alueella.

5. Huomaatko juovasi enemmän kuin olisit halunnut?

Oletko joskus vannonut illan aluksi, ettet juo, mutta pyörtänyt päätöksesi? Tai ajatellut, että otat vain yhden lisää, mutta juonutkin viisi tai enemmän? Se on yksi merkki siitä, että alkoholi on alkanut hallita sinua etkä sinä sitä.

6. Onko kasvojesi iho mennyt huonoon kuntoon?

Alkoholi näkyy myös ihossa. Kasvot saattavat olla juonteiset, punakat ja kuivat. Tältä viinanaama voi näyttää.

Kun lopetat säännöllisen juomisen, ihosi saattaa näyttää kirkkaammalta ja tuntua kosteutetummalta jo muutamien päivien jälkeen.

7. Eikö yksi lasillinen enää riitä?

Jos yksi tai kaksi lasillistakaan viiniä tai olutta ei enää tunnu riittävän ja kerta-annos kasvaa jatkuvasti, sietokykysi on voinut muuttua. Se kasvaa nopeasti ja usein huomaamatta. Elimistö jää helposti alkoholikoukkuun ja humalatilaan vaaditaan yhä isompi määrä alkoholia.

8. Ovatko muut huolissaan juomisestasi?

On hälyttävää, jos muut huomauttelevat alkoholinkäytöstäsi. Jos joku lähestyy sinua vaikka baarissa ja pyytää hiljentämään tahtia, kyseessä on vakava varoitusmerkki. Asiasta huomauttelu voi ottaa päähän, mutta toisinaan muut tuntevat meidät paremmin kuin me itse.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 28.3.2018.