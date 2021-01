Jatkuvalla stressillä on 3 haitallista vaikutusta kehoon – tunnistatko nämä ilmiöt?

Jatkuvasti stressaantuneen ihmisen keho on hälytystilassa, koska keho reagoi kuin se olisi joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

Stressimekanismin kehittymiseen on montakin hyvää syytä, sillä se virittää mielen ja kehon kohtaamaan yhtäkkiä eteen tulevan ongelman.

Vastoin yleistä uskomusta stressi ei siis automaattisesti ole haitallista – mutta ihminen sietää stressiä vain lyhyitä jaksoja kerrallaan, kertoo brittiläinen BBC:n aamutelevision asiantuntijalääkäri Rangan Chatterjee uutuuskirjassaan Terveys tasapainoon – 4 avainta parempaan elämään (Gummerus).

Chatterjeen lähestymistapa terveyteen ja hyvinvointiin on kokonaisvaltainen. Hänen mukaansa terveydessä on neljä peruspilaria – ravinto, liikunta, uni ja rentoutuminen – ja tavoitteena on saavuttaa tasapaino näiden osa-alueiden välille.

Jotkut ovat koko ajan taistele tai pakene -tilassa

Chatterjee tuo esiin, että ihminen on alun perin kehittynyt selviytymään hyvin erilaisesta stressistä kuin mitä nykyään elämässä ja arjessa kohtaamme.

– Jos ihminen esimerkiksi kohtasi aikoinaan leijonan, se oli kokemuksena varmasti pelottava mutta myös hyvin lyhytaikainen. Ihminen joko juoksi karkuun tai tappoi leijonan, ja vaara oli ohi – tai sitten hän tuli itse tapetuksi. Ihmisen stressijärjestelmä on kehittynyt selviytymään juuri tämäntyyppisestä stressistä, lääkäri kirjoittaa.

Kehon autonomiseen eli tahdosta riippumattomaan hermostoon kuuluu kaksi järjestelmää: sympaattinen ja parasympaattinen. Stressihormoni kortisoli aktivoi sympaattista hermostoa, joka käynnistää taistele tai pakene -reaktion.

– Vastaanotollani näen ihmisiä, jotka ovat koko ajan taistele tai pakene -tilassa. Heidän kortisolitasonsa on jatkuvasti korkealla ja sympaattinen hermosto aktivoitunut. Ja syynä ei suinkaan ole leijona, vaan heidän elintapansa.

Näin jatkuva stressi voi vaikuttaa

Koska jatkuvasti stressaantuneen ihmisen keho reagoi kuin se olisi joutunut hyökkäyksen kohteeksi, se menee hälytystilaan ja ohjaa resursseja selviytymisen kannalta välttämättömiin toimintoihin.

Siksi pitkään jatkuvan stressin seurauksena voi olla:

painonnousua

unihäiriöitä

ja immuunijärjestelmän ylikuormittumista.

Nyky-ympäristössä erilaisia stressitekijöitä on lukematon määrä, mutta keholla on vain yksi pääasiallinen tapa reagoida stressiin.

– Keho ei pysty erottamaan, onko kyse emotionaalisesta, fyysisestä vai ravintoon liittyvästä stressistä. Se ei erota, johtuuko stressi myöhässä olevasta lainanlyhennyksestä vai Facebookissa nähdystä tylystä kommentista. Keho tulkitsee tilanteen hyökkääväksi leijonaksi ja reagoi samalla tavalla joka kerta.

Keho kaipaa vastapainoksi rentoutumista

Taistele tai pakene -reaktio ei ole haitallinen, kunhan sen vastapainoksi huolehditaan rentoutumisesta ja levosta.

Levon ja rentoutumisen aikana aktivoituu autonomisen hermoston toinen osa, parasympaattinen hermosto. Sen ansiosta ruoansulatus toimii kunnolla, pääsemme irti stressistä ja nukumme hyvin.

” Päätä, että rentoutuminen kuuluu päivittäiseen ohjelmaasi. Kirjoita se kalenteriisi isoilla kirjaimilla.

Parasympaattista hermostoa voi aktivoida yksinkertaisilla keinoilla, kuten hengitysharjoituksilla.

– Hengitys tapahtuu yleensä tiedostamatta, mutta tietoisella hengitykseen keskittymisellä voi olla uskomattomia vaikutuksia.

Kun uloshengitys on sisäänhengitystä pitempi, parasympaattinen hermosto aktivoituu. Chatterjee on kehittänyt tarkoitukseen yksinkertaisen 3–4–5-hengitysharjoituksen, joka on helppo muistaa ja vielä helpompi toteuttaa.

3–4–5-hengitys

Hengitä sisään kolmen sekunnin ajan

Pidätä henkeä neljä sekuntia

Hengitä ulos viiden sekunnin ajan

Vietä näin joka päivä 15 minuuttia

Toinen helppo ja toimiva rentoutumiskeino on varata itselleen ”omaa aikaa” vähintään 15 minuuttia joka päivä.

Oma aika tarkoittaa, että voit tehdä mitä tahansa, mistä nautit ja mikä rentouttaa sinua – kupillinen kahvia, lempimusiikkia tai rentouttava kylpy – kunhan noudatat kolmea sääntöä:

Tee jotakin, mikä on vain ja ainoastaan sinua itseäsi varten. Et saa käyttää rentoutumishetken aikana puhelinta, tablettia tai tietokonetta. Et saa tuntea syyllisyyttä omasta ajasta.

– Ole itsekäs. Älä pidä rentoutumista jonakin sellaisena, jota teet – tai todennäköisesti et tee – vasta, kun kaikki muut asiat on hoidettu. Päätä, että rentoutuminen kuuluu päivittäiseen ohjelmaasi. Kirjoita se kalenteriisi isoilla kirjaimilla, Chatterjee opastaa.