10 vinkkiä, joilla lisäät liikuntaa arkeesi kuin huomaamatta: ”Liikunnalla on muita, paljon parempia hyötyjä kuin laihtuminen”

Arkea kannattaa höystää pienillä liikunta­paloilla: kävellen, pyöräillen, tanssien tai vaikka imuroiden. Kaikki lasketaan! Tuloksia odotellessa ei parane hötkyillä.

Unohtuiko liikunta pitkäksi aikaa vai etkö ole koskaan ollut liikunnallinen? UKK-instituutin liikuntasuunnittelija, liikuntatieteiden maisteri Katriina Ojala kehottaa lempeyteen ja laajentamaan käsitystään liikunnasta.

Ojala kertoo, että terveydelliset syyt, motivaatio tai ajan puute saavat liikunnan usein jäämään. Kun tuttu laji jää vaikkapa polvivamman takia, voi olla vaikea löytää motivaatiota tehdä jotain muuta.

Monen arki on myös niin kiireistä, ettei liikunnalle löydy aikaa. Lisäksi koronakriisin myötä liikunta loppui osalla etätyöläisistä, kun työt alkoivat sujua yöpaidassa kotisohvalta käsin.

– Jos tekee istumatyötä, ajaa autolla joka paikkaan ja istuu illat television ääressä, voi päivän aikana tulla vain parituhatta askelta, Ojala sanoo.

Toisaalta osa ihmisistä ei edes tajua liikkuvansa. Ojala kertoo kohtaavansa usein ihmisiä, jotka eivät tule ajatelleeksi, että hyötyliikunta on liikuntaa, joka voi olla yhtä hyödyllistä ja tehokasta kuin varsinainen harrastaminenkin.

Vuodenvaihteessa moni aloittaa uuden elämän. Ojala toppuuttelee kuitenkin muistamaan maltin. Se, että on nuoruudessaan urheillut paljon, ei tarkoita sitä, että 20 vuoden tauon jälkeen kannattaisi lähteä samalla vauhdilla liikkeelle.

Jotta liikunnasta tulisi pysyvä osa elämää, kannattaisi hetki miettiä, miksi oikein tahtoo liikkua ja mikä on oma lähtötaso. Nykyinen liikuntasuositus on entistäkin sallivampi ja korostaa, että kaikki liikunta on hyödyllistä. Siksi omaa liikuntapalettiaan ei kannata tarkastella vain hikiliikuntana.

– On paljon jojo-liikkujia, jotka vetävät pari viikkoa täysillä ja lopettavat taas. Kuntoa ei kuitenkaan voi kerätä pankkiin. Jotta liikunnasta tulisi elämäntapa, kannattaa miettiä tapoja, jotka sopivat itselle ja joita pystyy noudattamaan joka viikko, Ojala sanoo.

Jos liikuntatauon aikana on kertynyt ylipainoa, kannattaa itseään kuunnella erityisen tarkasti. Ojala suosittelee, että etenkin ylipainoiset aloittaisivat liikunnan maltilla ja lisäisivät kuormitusta vähitellen. Laihtuminen on usein huono motivaatio liikunnalle, ja moni yliarvioi liikunnan tehon laihduttamisessa. Liikunnasta on paljon hyötyä, vaikka paino ei tippuisi.

– Liikunnalla on muita, paljon parempia hyötyjä kuin laihtuminen. Kannustan liikkumaan ilon ja terveysvaikutusten takia ja laihduttamaan sitten halutessaan ruokavaliolla, Ojala toteaa.

Kaikille liikunnan harrastaminen ei tunnu luontevalta. Silloin Ojala kehottaa muistamaan, että arkiliikunta voi olla lähes yhtä hyödyllistä kuin kuntoliikuntakin. Liikunnan voi myös naamioida toiminnaksi, jota tykkää muutenkin tehdä, esimerkiksi mökillä puuhasteluksi tai pihan hoitamiseksi. Moni liikkuukin mielipuuhiensa lomassa kuin huomaamattaan.