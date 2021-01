Maksasyöpää aiheuttava rasvamaksa on jo joka neljännellä suomalaisella – jos nämä merkit täyttyvät, se voi olla myös sinulla

Mikäli rasvamaksa etenee syöväksi ilman kirroosia, syöpää on lähes mahdoton löytää.

Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on lisääntynyt voimakkaasti, Syöpäsäätiö kertoo. Jo joka neljännen aikuisen suomalaisen maksa on rasvoittunut. Rasvamaksan takana on yhä useammin lihominen.

Myös rasvamaksan seurauksena aiheutunut maksasyöpä lisääntyy vauhdilla: sairastuneiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.

Maksakirroosi on yleisin maksasyövän syy. Kirroosi voi tulla myös ei-alkoholiperäisen maksasairauden seurauksena, sanoo professori Hannele Yki-Järvinen Helsingin yliopistosta.

Jos rasvamaksa etenee maksasyöväksi ilman kirroosia, syöpää on Syöpäsäätiön mukaan lähes mahdotonta löytää ajoissa.

Milloin syytä epäillä rasvamaksaa?

Rasvamaksaa on syytä epäillä, jos:

käytät runsaasti alkoholia ja sinulla on sen lisäksi selvä vyötärölihavuus tai kakkostyypin diabetes

Vyötärölihavuuden merkki puolestaan on se, että vyötärön ympärys ylittää naisilla 90 senttimetriä ja miehillä 100 senttiä. Vyötärölihavista 7–8:lla kymmenestä on rasvamaksa.

Ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasairaudesta puhutaan, kun:

mies juo vähemmän kuin 30 grammaa päivässä

nainen juo vähemmän kuin 20 grammaa alkoholia päivässä

Yksi annos, kuten viinilasi (12 cl) tai pieni keskiolut- tai siideripullo sisältää alkoholia 12 grammaa.

Merkittävästi vyötärölihavan maksalle jo yhdestä alkoholiannoksesta on yhtä paljon haittaa kuin neljästä annoksesta laihan henkilön maksalle. Alkoholiin liittymättömässä maksasairaudessakin noin yksi annos alkoholia päivässä kaksinkertaistaa maksakirroosin riskin.

– Siitä ei ole tällä hetkellä yksimielisyyttä, pitääkö alkoholinkäytöstä luopua kokonaan.

Liikunta hillitsee rasvan kertymistä maksaan, vaikka paino ei putoaisikaan.­

Liiku, laihduta ja juo vähemmän

Maksan rasvoittumista voi suitsia laihduttamalla, liikkumalla ja välttämällä alkoholin käyttöä.

Näin voit vaikuttaa maksasi kuntoon:

Vähennä punaisen lihan käyttöä 1–2 kertaan viikossa.

Pidä paino kurissa. Muista kilojen pudottamisessa kuitenkin maltti: korkeintaan kilo viikossa ja 10 prosenttia vuodessa on hyvä tahti.

Vältä liiallista hedelmäsokerin käyttöä. Jätä sokeripitoiset virvoitusjuomat kaupan hyllylle.

Käytä alkoholia kohtuullisesti.

Liiku! Liikunta hillitsee rasvan kertymistä maksaan, vaikka paino ei putoaisikaan.

Vältä kovia rasvoja. Suositeltavia rasvanlähteitä ruokavalioon ovat esimerkiksi kasviöljyt, pähkinät ja kala.

Syöpäsäätiön mukaan maksan sairaus pitäisi olla kriteeri lihavuusleikkaukseen pääsyssä, sillä laihtuminen on monille vaikeaa eivätkä tulokset ole pysyviä.

Lähteitä: Päihdelinkki, Syöpäsäätiö

Rasvaiset ja makeat herkut paisuttavat herkästi vyötäröä. Jopa 7–8:lla kymmenestä vyötärölihavasta on rasvamaksa.­