Sokeita ja heikkonäköisiä on entistä enemmän – määrä suurentunut viime vuosikymmenten aikana

Sokeita on maailmassa nykyään 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990.

Suomessa on arviolta 50000 näkövammaista, joista noin 10000 on sokeita.­

Yhä pienempi osa maailman ihmisistä sokeutuu tai saa näkövammoja, mutta väestönkasvun ja ikääntymisen seurauksena sokeiden ja heikkonäköisten määrä on suurentunut edellisten vuosikymmenten aikana. Tiedot käyvät ilmi kahdesta Lancet Global Health -lehden julkaisemasta tutkimuksesta.

Tulosten valossa vuosien 1990–2020 välillä sokeuden ikävakioitu ilmaantuvuus pieneni 30 prosenttia yli 50-vuotiailla, joten aiempaa pienempi osa heistä sokeutuu. Kuitenkin väestönkasvun ja ikääntymisen vuoksi sokeita on maailmassa nykyään 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Myös keskivaikean tai vaikean näkövamman kanssa eläviä on nykyään selvästi aiempaa enemmän.

Tutkijat arvioivat, että vuonna 2020 noin 43 miljoonaa ihmistä on sokeita ja 295 miljoonaa kärsii keskivaikeasta tai vakavasta näkövammasta. Globaalisti näkövammaisuus on naisilla yleisempää kuin miehillä.

Suurin osa ehkäistävissä olevista sokeutumista johtuu kaihista. Heikkonäköisyys puolestaan liittyy useimmiten taittovirheisiin. Myös glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma ja diabeettinen verkkokalvosairaus ovat keskeisiä sokeuden ja heikkonäköisyyden aiheuttajia. Näiden kaikkien ikävakioitu ilmaantuvuus on pienentynyt vuosien varrella, mutta kehitys ei ole pysynyt väestönkasvun ja väestön ikääntymisen tahdissa.

Jos kehitys jatkuu entisellään, vuonna 2050 arviolta 61 miljoonaa ihmistä on sokeita, 474 miljoonaa kärsii keskivaikeasta tai vakavasta ja 360 miljoonaa lievästä heikkonäköisyydestä ja 866 miljoonalla on silmälaseilla korjaamaton ikänäkö.

Suomessa on arviolta 50 000 näkövammaista, joista noin 10 000 on sokeita. Näkövammaisuus on yleisintä yli 65-vuotiailla.