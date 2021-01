Katri, 30, jätti alkoholin kokonaan kaksi vuotta sitten – vaikutus on ollut iso

Katri ja Laura haluavat tehdä juomattomuudesta helpompaa ja hyväksyttävämpää.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Lauran, 28, on tehnyt mieli juoda alkoholia vain yhden kerran. Silloin, kun hänen edellinen pitkä parisuhteensa päättyi.

– Sovin ystäväni kanssa, että mennään juomaan yksi drinkki puoliksi. Siinä oli suklaata ja kermavaahtoa ja vaikka mitä. Otin kulauksen ja totesin, että juoma maistuu ihan hirveältä. Alkoholin maku puski läpi ja mietin, että miksi teen näin. Että juoma maistuu pahalta eikä tässä ole mitään järkeä.

Tapahtunut kertoo Lauran mukaan hyvin siitä, miten outoja asioita alkoholinkäyttöön on sosiaalisesti hyväksyttävää liittää. Juomisen uskotaan muun muassa auttavan pahaan oloon, edistävän hyvää fiilistä ja nollaavan ikäviä tapahtumia.

Lauran ystävän Katrin, 30, kokemuksen mukaan asia on päinvastoin: silloin kun hän vielä joi, alkoholilla oli mielialaan vain negatiivinen vaikutus.

– Kun menin ulos, join usein enemmän kuin oli tarkoitus. Bileiden jälkeen saattoi tulla muistinmenetyksiä. Ikinä ei ollut seuraavana aamuna hyvä olo.

Alkoholi vaikutti mielialaan, mutta juhlimisesta nauttivasta Katrista tuntui silti oudolta lähteä bailaamaan ilman sitä.

– Olin aina se, joka ehdotti, että mennään ulos. Ja se, joka ehdotti, että vielä ehtii ottaa yhdet ennen pilkkua.

Pikku hiljaa Katri havahtui siihen, miten alkoholi vaikutti hänen mielialaansa.

– Ahdisti, kun heräsin baari-illan jälkeen morkkiksesta. Ahdisti, kun olin tarjonnut puolitutuille bisset. Alkoi myös nolottaa, kun muut halusivat yksille, mutta minä aina myös toisille.

Uuden elämäntavan opettelua

Katri pelkäsi kontrollin luisuvan käsistään, ja siksi hän päätti tammikuussa 2019 pistää korkin kiinni. Tuli pieni lipsahdus, mutta helmikuun 2019 jälkeen Katri on ollut juomatta. Sillä on ollut iso vaikutus.

– Tiedän nyt omat rajani ja osaan käsitellä tunteet raakoina ilman alkoholia. Olen tutustunut itseeni uudelleen ja opetellut uuden elämäntavan.

Katrin on ollut pakko harjaantua tulemaan toimeen itsensä kanssa. Sekä olemaan enemmän läsnä muille. Kokea bileet ja työpaikan pikkujoulut ensi kertaa selvänä – ilman suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa ”sosiaalista voiteluainetta”, kuten Laura sen ilmaisee.

Katri kirjoittaa parhaillaan kirjaa juomattomuudestaan.­

Tipattomuuden positiivinen kierre

Laura on ollut juomatta jo kymmenen vuotta.

Päätös lopettamisesta syntyi, kun Laura päätyi 19-vuotissyntymäpäivänään oksentamaan koko yön. Mahassa taisi jyllätä jokin pöpö, mutta alkoholin haju ja maku jätti pitkäksi aikaa etovan olon.

– Sen jälkeen ei tehnyt enää mieli, Laura sanoo.

Laura oli miettinyt lopettamista jo pitkään.

– Olin lukiossa ja sunnuntaina tuntui aina vaikealta ajatella, että pitää mennä maanantaina kouluun. Odotin, että pääsen juhlimaan viikonloppuisin. Kun sain ajokortin, säännöstelin juomista, kun olin kuskina. Silti odotin seuraavaa viikonloppua, kun pääsisi juhlimaan alkoholin kanssa. Vaikka en juonut määrällisesti paljon, tiesin, että omat rajat oli ylitetty.

Juominen ei yksinkertaisesti tuntunut hyvältä.

– Halusin, että minä vien viikonloppuja eivätkä viikonloput minua.

Juomisen jättäminen näkyi nopeasti Lauran mielialassa. Hän koki kovaa stressiä ylioppilaskirjoituksista ja pääsykokeista, ja taisteli uupumusta vastaan.

– Kun jätin alkoholin, alavireydet katosivat. Se lisäsi positiivista kierrettä ja sai minut jaksamaan vaikean elämänvaiheen ohi.

Tipattoman tammikuun toinen puoli

Juuri nyt vietetään jälleen kerran tipatonta tammikuuta, jonka ideana on perinteisesti olla koko kuu juomatta alkoholia. Katrin ja Lauran mielestä konsepti kaipaisi raikastamista.

– Harmittaa, että moni puskee tammikuun läpi hampaat irvessä, jotta saisi taas helmikuussa juoda, Katri sanoo.

Tipaton linkittyy Katrin mielestä myös turhan usein ulkonäön kohentamiseen osana elämänmuutosprojektia sen sijaan, että esillä olisivat alkoholin vaikutukset mielialaan.

– Toivoisin, että ne, jotka miettivät, että milloin he saavat taas juoda lasin rieslingiä, miettisivät, miksi ylipäänsä tarvitsevat alkoholia tai miksi se kuuluu viikonloppuihin, Katri sanoo.

– Minulle yksi tärkeimmistä tavoista tukea ja vahvistaa omaa mielenterveyttä oli juurikin alkoholin jättäminen pois elämästä kokonaan, Laura lisää.

Huono idea ei olisi viettää tipatonta kuukautta useamminkin yhden vuoden aikana.

Saa olla juomatta

Jos Laura ja Katri jotain voisivat muuttaa, he muuttaisivat sen, miten alkoholinkäytön lopettaneisiin ihmisiin suhtaudutaan.

– Alkoholi on ainoa päihde, jonka käyttämättä jättämistä joutuu perustelemaan, Katri sanoo.

Alkoholin käyttöä puolestaan perustellaan ja normalisoidaan esimerkiksi sillä, että juominen lisää sosiaalisuutta. Rentouttaa, ja vie mielen pois murheista.

– Me haluamme puhua siitä, että voi olla sosiaalinen ja käydä juhlissa ja häissä, vaikka ei joisikaan alkoholia.

Hiljattain Katri ja Laura tekivät Instagram-liven juomattomuudesta. Sosiaalinen media on heille keskeinen paikka, missä herättää keskustelua.

– Oli tajunnanräjäyttävää, kuinka paljon kannustusta sain, kun ekan kerran puhuin tästä julkisesti. Tosi moni kelaa samoja juttuja ja pohtii, että ottaako alkoholi enemmän kuin antaa, Katri sanoo.

Livessä pohdittiin muun muassa sitä, miten vastata muiden kummeksuntaan, kun kertoo, että ei juo alkoholia. Ja millaisia apukeinoja juomisen lopettamiseen tai vähentämiseen voi kokeilla.

Katrin ja Lauran tuntuman mukaan heidän ikäistensä nuorten kaupunkilaisten keskuudessa alkoholin juominen on yhä normi – esimerkiksi juhlatilaan astuessa tarjoillaan yhä kuohuviiniä – , mutta tilanne on on viime vuosien aikana muuttunut.

– Helsingissä Toisen linjan [katu Kalliossa] markettiin on tullut iso hylly alkoholittomia juomia, ja kuluttajakunta kasvaa. Alkoholittomuudesta tulee koko ajan hyväksyttävämpää, Katri sanoo.

Opiskelijajärjestöissä aktiivina toiminut Laura on huomannut samaa.

– Ennen esimerkiksi fuksiaisissa oli aina alkoholirasteja, mutta nyt juomiseen kiinnitetään enemmän huomiota. On tärkeää, että ketään ei painosteta juomaan, ja että vaihtoehto olla ottamatta alkoholia on yhtä normaali.

Aito ilman alkoholia

Mielialan kohenemisen lisäksi Katri ja Laura listaavat moni muitakin hyötyjä, joita alkoholin jättäminen on tuonut mukanaan.

– Saan paljon enemmän illoista iloa irti, kun muistan, mitä on tapahtunut. Voin lähteä kesken pois, jos vaikka nukuttaa ja en enää jaksa tanssia tai keskustella. Uskallan olla aito ja oma itseni ilman alkoholia, Laura sanoo.

– Alkoholin jättäminen on tehnyt minusta ihmisenä rohkeamman ja itsevarmemman. Ennen ajattelin humalassa olevani hauskempi, seurallisempi ja fiksumpi. Nyt tiedän olevani sitä selvin päin, jatkaa Katri.

Yksi ikävimmistä Lauran kuulemista kommenteista oli se, kun eräs hänen ystävänsä sanoi, että ei voi luottaa toiseen ihmiseen, ellei ole nähnyt tätä humalassa.

– Ikään kuin kännissä olisi jollain tavalla aidoimmillaan!

Pohdi omaa juomistasi

Jos oma alkoholinkäyttö tuntuu aiheuttavan enemmän haittoja kuin hyötyjä, sitä kannattaa pohtia. Morkkikset ja muistinmenetykset tai häpeä ovat merkkejä siitä, että jotain voisi olla viisasta tehdä juomiselleen.

– Alkoholin juominen on tapa. Kannattaa haastaa itseään tilanteisiin, joissa yleensä juo, mutta ottaakin nyt sen alkoholittoman oluen. Sitä ei erotu joukosta, mutta voi silti nauttia täysillä sosiaalisesta tilanteesta, hyvästä fiiliksestä tai juhlista miettii, Laura sanoo.

Kerrasta poikki -linjalle ei Lauran ja Katrin mielestä oli pakko heti lähteä.

– Tiedän monia, jotka juovat kerran vuodessa. Silloin voi tosin miettiä, miksi juoda sitä yhtäkään.

Jonkinlaiseksi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa on muodostunut #sobercurious – se, että juomattomuus voi olla hyvää tekevä elämäntapavalinta siinä missä mikä tahansa muukin.

Alkoholinkäytön lopettaminen on näkynyt myönteisesti sekä Lauran että Katrin mielialassa.­