Tässä iässä alkanut tyypin 2 diabetes aiheuttaa suurimmat haitat

Varhain alkanut sairaus ehtii aiheuttaa enemmän haittoja.

Tyypin 2 diabetes on tuoreen tutkimuksen mukaan haitallisempi, jos siihen sairastuu nuorena. Mitä pitempään diabeteksen kanssa elää sitä todennäköisemmin se ehtii aiheuttaa ongelmia, tulokset osoittavat.

Diabetologia-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat yli 1,3 miljoonan potilaan tietoihin 30 eri maasta, ja niiden perusteella tyypin 2 diabetesta potevien riski sairastua sydän- ja verisuonitautiin tai sen komplikaatioihin on tasaisesti suurempi mitä varhemmin diabetes on alkanut. He myös todennäköisesti menehtyvät nuorempina kuin myöhemmin sairastuneet.

Esimerkiksi 30-vuotiaana tyypin 2 diabetekseen sairastuneen komplikaatioriski on pienempi kuin 50-vuotiaana sairastuneen, mutta kummankin ehdittyä 60-vuotiaaksi, pitempään diabetesta sairastaneen riskit ovat selvästi suuremmat.

Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin. Viime vuonna julkaistujen ruotsalaistulosten perusteella alle nelikymppisenä sairastuneet saavat suurimmat haitat ja myös menehtyvät noin vuosikymmenen nuorempina kuin terveet, mutta yli 80-vuotiaana sairastuvien terveyteen tai elinikään diabetes ei vaikuta juuri lainkaan.

Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan. Diabetesta ehkäisevät terveelliset elämäntavat, kuten laihduttaminen, liikunnan lisääminen sekä monipuolinen ja runsaasti kuitua sisältävä ruokavalio.