Mistä tiedän, juonko liikaa? Tee yksinkertainen harjoitus, joka voi olla yllättävän paljastava

Uusi kirja auttaa arvioimaan omaa alkoholinkulutusta ja antaa vinkkejä kohtuukäyttöön.

Alkoholista on tullut 37-vuotiaalle Annalle nukahtamiskeino. Hän on kärsinyt nukahtamisvaikeuksista jo melko pitkään, ja pari lasia viiniä ennen vuoteeseen menoa on muodostunut rutiiniksi, joka auttaa häntä nukahtamaan.

Anna on jatkuvasti väsynyt, joten hyvin nukutuista öistä on tullut yksi hänen tärkeimmistä tavoitteistaan. Anna on jopa alkanut pelätä mennä nukkumaan ilman viiniä. Silloin kun Anna on sitä yrittänyt, hän on nukahtanut vasta pikkutunneilla.

Alkoholi voi auttaa nukahtamaan, mutta samalla unenlaatu heikkenee. Alkoholi häiritsee myös kehon sisäistä kelloa. Tästä muodostuu noidankehä.

Alkoholi on lopulta suurin syyllinen Annan unihäiriöihin.

Tämä esimerkkitarina löytyy uudesta Kohtuudella – opas maltilliseen alkoholinkäyttöön (Gummerus) teoksesta. Sen ovat laatineet lääketieteen tohtori, psykoterapeutti Anders Hammarberg ja psykologi Karin Romberg. He työskentelevät Tukholman riippuvuuskeskuksessa.

Tammikuu on täällä, ja se tunnetaan myös tipattomasta tammikuusta. Siitä, että päättää laittaa korkin kiinni koko kuukaudeksi.

Hammarberg ja Romberg eivät tähän patista, vaan ohjaavat muun muassa juomaan kerralla vähemmän sekä pidättäytymään alkoholista useammin.

Mikä on riskikäyttöä?

Tuntuuko juominen jo ongelmalliselta? Oletko kiinnostunut ymmärtämään alkoholinkäyttösi paremmin?

Yksi tapa on kiinnittää huomiota alkoholin määrään eli siihen, kuinka paljon voi juoda ilman että erityyppisten seurausten riski kasvaa merkittävästi.

Alkoholinkäyttöä mitataan alkoholiannoksina.

– Alkoholiannoksen hyvä puoli on se, että se sisältää aina saman määrän alkoholia (12 grammaa) juomasta riippumatta, kirjan tekijät sanovat.

Esimerkiksi pieni tölkki keskiolutta (n. 4,7%) tai lasi viiniä (10–15 cl) sisältää saman verran alkoholia kuin pieni snapsi (4 cl). Yllättävääkin, eikö totta?

Nämä kaksi tekijää ratkaisevat, onko kyse alkoholin riskikäytöstä:

Kokonaiskulutus, joka mitataan tavallisesti viikkokulutuksena. Alkoholin määrä yhden juomiskerran aikana eli käytännössä vuorokaudessa.

Suomessa kohtalaisen riskin raja on naisilla jatkuvasti yli 7 alkoholiannosta ja miehillä yli 14 annosta viikossa.

Kohtalaista suuremmalla kulutuksella kasvavat ennen kaikkea pitkäaikaiset terveysriskit, esimerkiksi maksavauriot sekä sydän-, verisuoni- ja aivosairaudet.

Runsas kertajuominen tarkoittaa puolestaan naisilla 5–6 annosta ja miehillä 6–7 annosta kerralla. Runsas kertakulutus lisää huomattavasti etenkin onnettomuusriskiä, mutta myös ahdistus- ja masennusoireiden sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Mustaa valkoiselle

Mistä tiedän, olenko itse kenties riskikäyttäjä? Yksinkertaisin ja eniten arvioitu menetelmä oman alkoholinkäytön selvittämiseen on niin kutsuttu Timeline Followback.

Tee näin:

Kirjaa kalenteriin, kuinka monta alkoholiannosta olet viimeisten 28 päivän aikana nauttinut.

Voit virkistää muistaisi kirjaamalla kauden tärkeät tapahtumat – esimerkiksi after workit, juhlat, jalkapallo-ottelut – ja muistella, millainen kulutus on ollut päivä päivältä kyseisen ajanjakson aikana.

Laske yhteen annosten määrä joka viikolta. Huomioi myös, kuinka monena päivänä kertajuominen on ollut runsasta.

Sen jälkeen voit kysyä itseltäsi:

Miltä juomisesi näyttää? Ylittääkö kulutuksesi usein riskirajat?

Näetkö alkoholinkäytössäsi jonkin kaavan?

Juotko tiettyinä viikonpäivinä yleensä enemmän tai vähemmän?

Näistä muistiinpanoista saat tarkemman käsityksen siitä, voisiko juomatapojen muutos olla sinulle hyödyksi.

Kirja antaa muutoksen tueksi vinkkejä ja auttaa muun muassa miettimään, millaisia tavoitteita alkoholinkäytölle voisi asettaa.

Yksi pätevä askel eteenpäin on alkoholipäiväkirjan pitäminen. Merkitse muistiin kulutuksesi päivä päivältä sekä jotain siitä tilanteesta, jolloin nautit alkoholia. Laske viikon päätteeksi annokset yhteen. Omaa tilannetta on helpompi miettiä, kun näkee konkreettisesti, kuinka paljon milloinkin on tullut juotua.