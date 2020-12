Suunnitteletko taukoa alkoholinkäyttöön? 5 hyvää seurausta, jotka näkyvät jo kuukaudessa

Tipattoman suosio on noussut. Viime tammikuussa sitä vietti 18 prosenttia alkoholia käyttävistä suomalaisista.

Terveys on yleisin syy, jonka vuoksi tipatonta tammikuuta vietetään. Yksikin kuukausi ilman alkoholia vaikuttaa siihen monella tapaa myönteisesti.­

Alkoholiton kuukausi – tai ehkä pidempikin ajanjakso? Loppuvuodesta moni pohtii, tekisikö tauko alkoholinkäytöstä hyvää.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselyn mukaan terveys on yleisin syy, jonka vuoksi tipatonta tammikuuta vietetään. Tipattomalla tammikuulla on pitkät perinteet, ja parin viime vuoden aikana sen suosio on noussut. Kyselyn mukaan alkoholia käyttävistä suomalaisista 18 prosenttia vietti tipatonta tammikuussa 2020, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 12 prosenttia ja vuonna 2018 11 prosenttia.

Erityisesti tipaton on alkoholin kohtuukäyttäjien suosiossa, ja tammikuussa 2020 se yleistyi miesten keskuudessa.

– Kiinnostavaa on, että tänä vuonna naiset ja miehet viettivät tipatonta yhtä paljon. Aiemmin kampanja on ollut suositumpi naisten keskuudessa, viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen kertoo EHYT ry:n tiedotteessa.

Kyselyssä kävi ilmi myös, että peräti 58 prosenttia tipattoman tammikuun viettäjistä jatkoi sitä vielä helmikuun puolelle, ja lisäksi 13 prosenttia kertoi alkoholinkäyttönsä vähentyneen entisestä tipattoman jälkeen.

Pohdi myös alkoholin roolia arjessasi

Väkinen muistuttaa, että jokainen voi viettää tipatonta omalla tavallaan.

– Joko alkoholin käytön kokonaan lopettamalla, tai sitä vähentämällä.

Tärkeää on, että tipattomaan tammikuuhun kuuluu myös pohdintaa alkoholin roolista eri tilanteissa omassa arjessa: milloin ja mistä syistä alkoholia käytän, ja voisiko sen tilalle löytyä joitakin uusia tottumuksia?

– Ehkä rauhoittava jooga tai reipas pulahdus järveen voi tuoda hyvää oloa. Varsinkin korona-aikana on hyvä löytää itselle sopivia, terveellisiä tapoja rentoutua.

Näin alkoholiton kuukausi vaikuttaa terveyteen

Jo yksi kuukausi ilman alkoholia vaikuttaa terveyteen monella tapaa myönteisesti.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen listasi aiemmassa jutussamme tipattoman tammikuun viisi tärkeintä terveysvaikutusta.

1. Nukut paremmin

Yksikin annos alkoholia heikentää unenlaatua. Alkoholi tekee unesta levottomampaa ja sotkee luontaista unirytmiä.

– Jos ei juo kuukauteen ollenkaan, unenlaatu paranee varmasti. Se on tietysti positiivinen asia, mikä näkyy heti, Mikkonen sanoi.

2. Saatat hoikistua

Tuopillisessa keskiolutta on jopa 200 kaloria. On siis selvää, että kuukauden juomattomuus vähentää nautittujen kaloreiden määrää tuntuvasti.

– Ihmiset yleensä ajattelevat, että alkoholissa on paljon vähemmän kaloreita kuin mitä siinä todellisuudessa on. Juomissa kalorit ovat salakavalia, kun ne tulevat nesteen mukana.

3. Maksan kunto kohenee

Alkoholi lisää maksalle haitallista vyötärörasvaa, joka vaikuttaa myös rasvamaksan syntyyn. Lähes kaikki alkoholin riskikäyttäjät sairastuvat rasvamaksaan jossain vaiheessa.

Tipattomuus auttaa maksaa puhdistumaan, ja jos maksa-arvot ovat alkoholista johtuen olleet koholla, ne ehtivät kuukaudessa hieman laskea.

4. Saat verenpaineen paremmin hallintaan

Säännöllinen alkoholinkulutus nostaa verenpainetta. Erityisen haitallista verenpainetta ajatellen on alkoholin päivittäinen käyttö. Jos alkoholia kulutetaan yli kaksi annosta päivittäin, pysyvästi kohonneen verenpaineen vaara kasvaa.

Juomattomuus vaikuttaa muutenkin myönteisesti sydämen hyvinvointiin, sillä alkoholi altistaa sydämen rytmihäiriöille, ja pitkäaikainen säännöllinen käyttö voi vaurioittaa sydänlihasta.

5. Mieliala paranee

Alkoholi ja erityisesti sen liikakäyttö aiheuttaa masentuneisuutta ja siihen liittyviä muita oireita, kuten unettomuutta.

Alkoholin pitkäaikaisen ja runsaan käytön lopettamisesta aiheutuvat masennusoireet lievittyvät muutamassa viikossa käytön lopettamisen jälkeen.