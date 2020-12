Hampaiden harjaamisessa voi mennä pieleen yllättävänkin moni asia – vältä nämä hampaita vaurioittavat virheet

Moni hammaslääkärikäynti olisi tarpeeton, jos hampaita hoitaisi itse paremmin.

Hammaslääkäreiden ei juuri tarvitse käydä hammaslääkärissä, koska he osaavat pitää suun kunnossa.­

Suomalaisten hampaiden omahoidossa on reippaasti parantamisen varaa.

– Hampaiden harjaaminen on meillä huonoa. Kun on selvitelty kuinka ihmiset huolehtivat hampaistaan, me suomalaiset olemme pohjimmaisia hampaiden harjaamisessa sekä miesten että naisten osalta Pohjoismaissa, kertoi PlusTerveyden lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Kaj Karlsson.

Hän muistutti, että siinä vaiheessa kun hammaslääkäri paikkaa hampaan, kyse on jo syntyneen vaurion korjaamisesta. Omahoidolla on valtava vaikutus siihen, ettei vaurioita pääsisi syntymään.

– Hyvä esimerkki tästä on se, että hammaslääkäreiden ei juuri tarvitse käydä hammaslääkärissä, koska suu osataan pitää kunnossa.

Älä tee näitä virheitä hampaiden harjaamisessa:

1. Väärä tekniikka sähköhammasharjalla

Sähköhammasharjojen yleistyminen on vaikuttanut myönteisesti suunterveyteen, mutta toisaalta harjausvauriot ovat yleistyneet.

Hampaat tulisi harjata niin, että puolet harjaksista kulkee ikenen päällä ja puolet hampaiden pinnalla. Väärä harjaustekniikka etenkin tehokkaalla sähköhammasharjalla voi saada ikenet vetäytymään.

– Jos harjaa ienrajaa pitkin, tai hammasharja on 45 asteen kulmassa hampaaseen, niin se työntää liat sisälle ientaskuun ja ikenet alhaalla alaspäin ja ylhäällä ylöspäin, suuhygienisti ja hammashoitaja Ulla-Maija Pasanen sanoi.

2. Et harjaa hampaita ennen aamupalaa

Yleinen virhe on, ettei hampaita harjata ennen aamupalaa.

– Tällöin yön aikana hampaan pinnalle kasaantuneet bakteerit saavat ruoasta ravintoa ja ne alkavat tuottaa happoa sekä lisääntyä. Sitten suussa onkin suotuisa kasvupaikka haitallisille bakteereille, sanoi hammaslääkäri Hymy Kostamo.

Kannattaa myös huomata, että happamat tuotteet aamupalalla – kuten tuoremehu – aiheuttavat hammaskiilteen pehmenemistä. Jos harjaat hampaat heti aamupalan syömisen jälkeen, hankaus saattaa lisätä kiilteen kulumista ja ohentumista.

3. Käytät fluoritonta hammastahnaa

Fluorittomien hammastahnojen suosio on noussut, mikä huolestuttaa hammaslääkäreitä.

– Hampaiden reikiintymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että käytetään fluorihammastahnaa päivittäin, erikoishammaslääkäri, dosentti Anna Maria Heikkinen totesi jutussamme.

Hän muistutti, että fluorihammastahnan käyttöä on tutkittu paljon.

– Ei ole mitään syytä, miksi fluoria pitäisi vältellä – sen hyöty on niin suuri.

4. Peset hampaat liian nopeasti

Pikainen hutaisu hammasharjalla ei valitettavasti riitä takaamaan hampaiden puhtautta, vaikka sen tekisi useammankin kerran päivässä.

Hampaiden puhdistukseen tulisi käyttää keskittyneesti noin 5 minuuttia päivässä.

– Jos harjaat kymmenen sekuntia kerrallaan kymmenen kertaa päivässä, suu ei ole ikinä puhdas, hammaslääkäri Kaj Karlsson sanoi.

5. Et saa takahampaita kunnolla puhtaiksi

Takimmaisten hampaiden harjaus kunnolla puhtaiksi voi olla haastavaa. Helpompaa siitä tekee, kun valitsee hammasharjan, jonka harjakset ovat kärjestä pitkät.

Etenkin, jos suu on ahdas, takimmaisia hampaita pestessä leukoja avataan helposti automaattisesti entistä enemmän. Hammashoitajien neuvo on, että suuta kannattaa laittaa kiinni päin – silloin harjalla on itse asiassa enemmän tilaa ahtaassa paikassa.

Suussa voi piileskellä vaarallinen tulehdus

Hampaiden huolelliseen puhdistukseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hampaiden ja suun hoidon laiminlyömisestä voi ajan mittaan kehittyä vakava terveysriski.

Jos suussa pääsee piileskelemään tulehduksia, pahimmassa tapauksessa ne voivat levitä ja viedä potilaan jopa teho-osastolle.

– Vuosittain kymmeniä, jopa sata suomalaista, joutuu teho-osastolle hoitoon suusta lähteneiden tulehdusten takia, Kaj Karlsson kertoi jutussamme.