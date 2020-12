Nuku paremmin! 7 ainetta, jotka häiritsevät untasi – kofeiini on vain yksi listalla

Uni ja ravinto kulkevat käsi kädessä, mitä ei usein tule ajatelleeksi.

Jopa kolmasosalla työikäisistä on toistuvasti tilapäisiä uniongelmia, ja yli 10 prosenttia väestöstä kärsii kroonisesta unettomuudesta. Silti suurin osa ei etsi apua tai syytä huonolle nukkumiselleen, kertovat uniterapeutit Anna-Mari Aronen ja Susan Pihl teoksessaan Unentaidot – Löydä uni ilman lääkkeitä (Duodecim).

– Suomalaisten yleisimmät uniongelmat ovat vaikeus nukahtaa ja yölliset heräämiset, Aronen kertoi aiemmassa jutussamme.

Arosen mukaan tyypillinen väärinkäsitys uniongelmista on, ettei niille voi tehdä mitään.

– Se on hyvin yleinen, haitallinen uskomus. Moni on varmasti kokeillut paljon eri keinoja, jotka eivät ole auttaneet, mikä alkaa vahvistaa tunnetta siitä, ettei varmasti mikään muukaan auta.

Uniongelmien syyt ovatkin moninaisia ja joskus hyvin hankalia ratkottavia. Yhtä lailla mahdollista on kuitenkin myös se, että unta häiritsevät paljon pienemmät asiat – jotka eivät tule edes mieleen.

Yksi tällainen tekijä voi olla ruoka ja juoma.

– Uni ja ravinto kulkevat käsi kädessä, mitä ei usein tule ajatelleeksi, Unentaidot-kirja kertoo.

Nämä aineet häiritsevät unta

Kirjan mukaan ruoalla ja juomalla on suuri vaikutus vireystilaan ja uneen. Molemmat vaikuttavat energiatasapainoon – ja sitä kautta myös yleiseen hyvinvointiin ja unen laatuun.

– Tietyt ruoka-aineet lisäävät uneliaisuutta ja toiset piristävät niin, että nukkuminen on vaikeaa. Siksi on tärkeää valita juomansa ja ruokansa huolella, jotta sekä unen että valveen ajat olisivat mahdollisimman tasapainoisia.

Kirjan mukaan unta häiritseviä aineita ovat:

Alkoholi Tupakka Kahvi ja kofeiinipitoiset aineet (tumma suklaa, energiajuomat, tumma tee) Jälkiruoat, sokerit ja makeutusaineet Sipuli Rasvaiset ja mausteiset ruuat Limsat

Jos kofeiini haittaa unta, lopeta sen nauttiminen kello 14

Kofeiinin piristävän vaikutuksen moni tuntee. Se perustuu siihen, että kofeiini salpaa uneliaisuutta ja nukkumista edistävää hermovälittäjäainetta adenosiinia. Tämän seurauksena valvomista voi jatkaa, vaikka nukkumisen tarvetta olisi kertynyt.

Kirja muistuttaa, että jos henkilö on herkkä kofeiinille, hyvin pienetkin määrät voivat valvottaa.

Kofeiinin puoliintumisaika on yli viisi tuntia, joten jos uni on pinnallista tai rauhatonta, kofeiinipitoisten tuotteiden nauttimista on hyvä välttää kello 14:n jälkeen.

Tästä syystä yömyssy ei ole hyvä idea

Alkoholista elää sitkeä käsitys, jonka mukaan sen pitäisi rauhoittaa ja edesauttaa nukkumista.

Todellisuudessa jopa pienillä määrillä alkoholia illalla voi olla häiritsevä vaikutus uneen. Vaikka yömyssy voi rentouttaa, se voi myös muuttaa unen rakennetta ja heikentää sen laatua.

– Alkoholi saattaa vaivuttaa syvään uneen yön alussa, mutta kun alkoholi on imeytynyt, ilmenee vieroitusoireita, jotka aiheuttavat heräilyä ja pinnallista unta. Alkoholin aiheuttamat fysiologiset muutokset estävät kehoa saamasta tarvitsemaansa lepoa, kirja kertoo.

Lisäksi alkoholi muuttaa unen luonnollisia vaiheita ja vähentää vilke- eli REM-unta.

Terveystalon laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa kertoi aiemmassa jutussamme, että hänen vastaanotollaan monelle tulee täytenä yllätyksenä, että vähäisenä pidetty alkoholimäärä – miehillä kaksi annosta ja naisilla yksi annos – heikentää jo yöunia ja palautumista oleellisesti.

Päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki kertoi, että kun alkoholinkäytöstä pitää taukoa tai sen lopettaa, ensimmäisiä myönteisiä muutoksia, jotka voinnissaan voi huomata, on unen kohentuminen.

– Aivan ensimmäisiä asioita mitä ihmiset kuvaavat, on usein se, että he tuntevat itsensä taas energisiksi, Simojoki sanoi.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 30.5.2020.