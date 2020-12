Oireeton munasarjasyöpä löytyi rutiinitarkastuksessa, kun Eva-Maria oli vasta 27: ”Diagnoosi tuli ihan puskista”

Eva-Maria on aktiivinen potilasedustaja, ja haluaa jakaa tietoa gynekologisista syövistä muun muassa uudessa potilasjärjestössä.

Viime joulukuussa Eva-Maria oli hiihdon maailmancupin parissa katsomassa, miten Davos järjestää kisoja. Hän on tehnyt vuosia töitä myös Rukan maailmancupissa.­

Se oli aivan normaali terveystarkastus.

Kun terveydenhoitaja tunnisteli 27-vuotiaan Eva-Maria Strömsholmin vatsaa, siellä tuntui jotain outoa. Samaa sanoi myöhemmin lääkäri. Gynekologin arvio oli se, että vatsassa oli iso kysta, joka pitäisi leikata.

Vasta patologin tutkimus paljasti, että kyseessä oli harvinaislaatuinen munasarjasyöpä, dysgermimooma.

– Minulla ei ollut ollenkaan oireita, diagnoosi tuli ihan puskista. Ihmettelin asiaa kyllä, sillä kasvain oli nyrkin kokoinen, Eva-Maria, nyt 39, kertoo.

Syövän löytyminen oli shokki. Olihan Eva-Maria terve, puolimaratoneja juokseva urheilija.

Seurasi kaksi leikkausta, ja toinen Eva-Marian munasarjoista jouduttiin poistamaan.

Puoli vuotta leikkausten jälkeen Eva-Maria yritti palata urheilun pariin.

– Vuonna 2009 juoksin taas puolimaratoneja. Kesän loppupuolella selässä alkoi tuntua kipua. Mietimme valmentajan kanssa, että ne johtuvat ylirasituksesta.

Syksyn aikana kivut kuitenkin pahenivat. Syöpä oli levinnyt munuaisiin, jotka jouduttiin poistamaan uudessa leikkauksessa.

” Tajusin, että minulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että jään sänkyyn makaamaan tai nousen sieltä ja elän elämää.

”Pahinta olisi, jos syöpä tulisi takaisin”

Vuoden alussa Eva-Maria sai vahvoja sytostaatteja.

– Olin huonossa kunnossa, vuodepotilaana. Äitini ja isäni hoitivat minua kotona. Kesti puoli vuotta ennen kuin pystyin olemaan jalkeilla, syömään ja kävelemään.

Eva-Maria ei enää pystynyt jatkamaan urheilua.

– Kaksi vuotta yritin treenata, mutta seinä tuli vastaan jokaisessa juoksussa. Totesin, että kroppaa ei kannata rasittaa.

Vuonna 2016 Eva-Marian kohdusta löytyi myooma, ja koko kohtu leikattiin pois. Hän ei voi saada lapsia.

– Olen kuitenkin iloinen siitä, että syöpä on poissa. Pahin asia olisi, että se tulisi takaisin.

Eva-Marian munasarjasyöpätyypin ennuste on hyvä.

Eva-Maria halusi alusta saakka olla avoin omasta sairaudestaan.­

Positiivisuus vie eteenpäin

Positiivinen elämänasenne on siivittänyt Eva-Mariaa eteenpäin, samoin perhe ja ystävät. Hän nauttii yhdessäolossa ystäviensä lasten kanssa. Oma kissakin on tärkeä.

– Tajusin, että minulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että jään sänkyyn makaamaan tai nousen sieltä ja elän elämää.

Vaikka juoksemisesta luopuminen kirpaisi, liikunta jäi sydämeen.

– Käyn ulkona metsässä kävelemässä, patikoin kesällä ja syksyllä ja talvella hiihdän. Työskentelen myös urheilijoiden henkisenä valmentajana.

Eva-Maria on kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja sekä valtiotieteiden maisteri pääaineena kehityspsykologia. Toipumisensa jälkeen hän päätti opiskella myös sairaanhoitajaksi ja erikoistua syövän hoitoon.

Nykyisin Eva-Maria tekee neurologisen hoitajan töitä, mutta vain 50 prosenttisesti. Rankat syöpähoidot jättivät jälkensä.

– Minulla on krooninen väsymysoireyhtymä. Se tuntuu siltä kuin koko ajan olisi sumussa, ja sumun haluaisi vetää pois, jotta päivä olisi kirkkaampi.

Päivät pitää suunnitella niin, että lepoa tulee riittävästi.

Eva-Maria toivoo, että syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutuksista puhuttaisiin enemmän. Moni kärsii esimerkiksi lymfaturvotuksesta. Eva-Marialle hoidot aiheuttivat kroonisen väsymyksen lisäksi kilpirauhasen vajaatoiminnan.

– Syöpä ottaa paljon eikä anna takaisin, mutta minulle syöpä on antanut sen, että voin olla aktiivinen potilasedustaja. Olen mukana monissa syöpäjärjestöissä ja käyn ulkomailla konferensseissa.

Eva-Maria on Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan varsinainen jäsen sekä jäsen Pohjanmaan syöpäyhdistyksen hallituksessa.

– Lisäksi olen Euroopan EURACANin potilasedustaja rare gynecological cancer domainissa.

Uutta tukea syöpäpotilaille

Eva-Maria on yhdessä kahden muun henkilön kanssa perustanut Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n ja on myös sen varapuheenjohtaja. GySy on Suomen ensimmäinen potilasjärjestö gynekologisia syöpiä sairastaville. Yhdistys rekisteröitiin helmikuussa.

Gynekologisia syöpiä ovat muun muassa munasarjasyöpä, kohdunkaulan syöpä ja kohdunrungon syöpä.

– Haluamme antaa luotettavaa tietoa gynekologisista syövistä, niiden ehkäisystä ja varhaisesta toteamisesta, Eva-Maria kertoo.

Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää gynekologisten syöpäpotilaiden elämänlaadun parantamista sekä kehittää kuntoutumista.

Psykososiaalinen tuki ja vertaistuki ovat potilaille tärkeitä.

– Moni tuntee olonsa yksinäiseksi. Tai silloin kun tunteet myllertävät, on hyvä saada vertaistukea.

Facebookissa toimii jo GySy-vertaistukiryhmä, ja koronatilanteen helpottuessa yhdistys on aikeissa järjestää vertaistukitilaisuuksia.

Alkuvuonna yhdistys kampanjoi muistuttamalla HPV-rokotteiden sekä kohdunkaulan syövän seulonnan tärkeydestä.

Eva-Maria muistuttaa, että gynekologisissa tutkimuksissa on viisasta käydä säännöllisesti.

– Gynekologiset syövät ovat salakavalia, koska joskus ne eivät oireile lainkaan tai oireet voivat olla epämääräisiä, kuten vatsa- ja selkäkipuja. Aina jos tuntuu siltä, että jokin ei ole kunnossa omassa kehossa, kannattaa mennä lääkäriin.