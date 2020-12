13 asiaa, jotka tapahtuvat, kun alat kävellä puoli tuntia päivässä – uskomattomat terveysvaikutukset

Puolen tunnin päivittäisellä kävelyllä on uskomattomat terveysvaikutukset: vanheneminen hidastuu vauhdilla, ennenaikaisen kuoleman riski putoaa...

Tiesitkö, että puolen tunnin päivittäinen kävely pudottaa ennenaikaisen kuoleman riskiä 30 prosentilla? Eniten hyötyvät ne, jotka eivät aiemmin ole harrastaneet liikuntaa.

Kävely on tehokasta lääkettä ja ennaltaehkäisevää hoitoa moneen vaivaan. Puoli tuntia päivässä riittää.

Puolen tunnin kävelylenkeillä kuluu viikossa noin 1 000 kilokaloria energiaa. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri, dosentti Jari Parkkari UKK-instituutista kertoo, että kävelyn hyöty kasvaa aina 2 000 kilokaloriin viikossa.

– Tämä tarkoittaa, että jos kävelee tunnin joka päivä, liikunnan hyödyt lisääntyvät lineaarisesti, mutta jo puoli tuntiakin riittää merkittävien hyötyjen saavuttamiseen.

Kävelyssä sykealue on optimaalinen

Kun liikutaan sykevälillä 90–140, liikunta alentaa useimpien sairauksien riskitekijöitä. Kävelyssä sykealue on Parkkarin mukaan juuri optimaalinen.

– Tutkimuksen mukaan 68 prosentilla kävelijöistä syke on 90:n ja 120:n välillä, ja ylämäessä se nousee 140:een. Jos ottaa sauvat mukaan, syke nousee noin 5 prosenttia.

Kun tutkimuksessa vertailtiin 42 eri liikuntamuodon loukkaantumisriskejä, selvisi, että kävely on yksi kaikkein turvallisimmista liikuntamuodoista.

– Tuhatta kävelytuntia kohden tapahtui 1,2 loukkaantumista, kun esimerkiksi jalkapallossa loukkaantumisia tuli 7,8. Puutarhanhoito, uinti ja tanssi olivat vielä hieman kävelyäkin turvallisempia lajeja, Parkkari kertoo.

Nastakengät ja heijastin ovat paras henkivakuutus

Talvella kävely voi olla vaarallista, ja moni jättääkin kävelylenkit väliin liukkailla keleillä. Ratkaisu voi löytyä nastakengistä, joita saa edullisesti.

– Nastakengät ja heijastin ovat paras henkivakuutus liukkailla keleillä. Sauvakävelyssä loukkaantumisriski todettiin vähän isommaksi (1,7 per 1 000 kävelyntuntia), joten pelkkiin sauvoihin ei kannata turvata talvella.

Kun puolen tunnin tasaiset kävelylenkit kadulla alkavat kyllästyttää ja kroppa tottuu liikkumiseen, kannattaa suunnata haastavammille reiteille, kuten metsä- ja kuntopoluille sekä kuntoportaille.

– Luonnossa kävely on aivoille parasta liikuntaa. Se huoltaa ja palauttaa aivoja, mikä on tärkeää kännykän räpläämiseen tottuneelle nykyihmiselle. Jatkuva ruudun tuijottaminen on todella kuluttavaa aivoille – se on kuin polttaisi kynttilää molemmista päistä ja saattaa lisätä dementian ja Alzheimerin taudin riskiä.

Nuoremmat ihmiset huomaavat kävelyn hyödyn esimerkiksi siinä, että he alkavat nukkua paremmin. Ikäihmisillä taas liikunta parantaa toimintakykyä ja pitää yllä omatoimisuutta.­

Parkkari suosittelee kävelyä kaikenikäisille ja kaikenkokoisille ihmisille.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Nuoremmat ihmiset huomaavat hyödyn siinä, että he alkavat nukkua paremmin. Ikäihmisillä taas liikunta parantaa toimintakykyä ja pitää yllä omatoimisuutta.

Hän toivoo, että varsinkin keski-ikäiset miehet innostuisivat kävelemään, vaikka yhdessä vaimon kanssa.

– Moni ei lähde, koska vaimoilla on niin paljon asiaa. Mies stressaantuu, kun kuvittelee, että hänen pitää ratkaista kaikki ne asiat ja ongelmat. Mutta ei tarvitse. Riittää kun ymmärtää, Parkkari virnistää.

